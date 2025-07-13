學不會的人生課題

琅琅悅讀／ 秀永
以前爸爸媽媽還在時，和他們一起度過無數個幸福的歲月靜好的日子，會再一次來敲門。(圖/秀永)
以前爸爸媽媽還在時，和他們一起度過無數個幸福的歲月靜好的日子，會再一次來敲門。(圖/秀永)

今天是媽媽離開的第720天，是爸爸離開的第136天。

雖然明白生老病死是人之常情，每個人都會遇見的人生課題。可是，學習接受親人的離世，進而處理自己悲傷的，最後可以放下心中的罣礙而勇敢走下去，是一門我怎麼學都學不會的人生課題。

也許是遺憾在世時，沒有多花一點時間陪伴他們；也許是自責沒有早點發現父母身體的狀況不好；也許是父母走後就失去了開心的能力，只留下寂寞陪伴著自己。

我知道我不能找任何藉口繼續這樣下去，常常在某個瞬間，忽然悲從中來，淚流滿面，久久不能自己；看見爸爸媽媽的相片，胸口忽然一陣刺痛，無法正常呼吸。

我要想盡辦法振作起來，我在爸媽病床旁，答應過他們會好好照顧自己，讓他們放心離開；我也承諾爸爸媽媽會繼續把我們家守護好，他們辛苦一輩子建立的家會一直保留下去。

如果他們看見我現在這個樣子，一定會非常失望，說不定還會到我夢裡教訓我一頓。所以，我得再繼續努力，不管需要花多少時間，我相信有那麼一天，我開始學會與悲傷共存，內心保持平靜，以前爸爸媽媽還在時，和他們一起度過無數個幸福的歲月靜好的日子，會再一次來敲門。

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