外表強勢，內心柔軟的小女子
【人在職場漂】
作家村上春樹曾說過：「不要太乖，不想做的事可以拒絕，做不到的事，不用勉強，不喜歡的話假裝沒有聽見，你的人生不是用來討好所有人，而是善待自己。」看到這句話的瞬間，我心裡浮現一個清楚的影像，那個人就是和我同單位的佳洵。
與佳洵同事十多年，之前我都因她的強勢作為及犀利言談給嚇住，不敢與她多接近，深怕一個不小心被如河豚般的她給刺到，就得不償失了，那時的我心想：「要與她保持距離，以策安全，只要迎面而見時，端出和善的笑容，就能確保職場不受累。」
一轉眼，十年過去，期間我們有頻繁的業務來往，也有許多需要相互合作的工作，有段時間她還為了照顧重病的母親，日夜顛倒，夜不成眠，勞心勞力，身心俱疲，抱持不婚、不生主義的她，扛起家中所有的重擔，她從一個被捧在手心上，諸事皆不會的家事白痴公主，變成一個事事都會、強悍有主見的家庭主事者，人生變化之大，讓人難以想像。
還好她的摯愛一生守候，不離不棄，陪伴她走過失去母親的低谷時光，也和她攜手併肩面對所有加諸於她的人生試煉，帶著她跳脫憂鬱痛苦的黑影，漸漸地，佳洵心安了，想開了，生活重現光明。
前兩年，我望著她和朋友遠渡國外旅遊的身影，返國後她和我分享他國的旅遊見聞，在她明亮鮮活的臉上，已經看不見愁容，取而代之的是對人生豁達與善解的態度，她說：「我現在只要想去哪裡就去哪裡，賺錢就是用來花的，只要量入為出，別當月光族，在能力範圍內，我都要對自己好一點，讓自己心情快樂，這樣跟我在一起的人也會跟著快樂。」
佳洵為人正直大氣、熱心講義氣，是位標準的職場「直女」，漸漸放下心防與她相處後，才發現她外表的強勢是因為小時候的環境使然，她必須堅強自己，才能保護家人，跟她進一步相談之後，更明白一生「研究」（菸酒）不忌的她，內心住了一位柔軟的小女孩，越來越清秀，讓人憐愛不已。
自此之後，只要有好吃好喝或特別的食物，我就會帶來和她分享，讓她感受親人以外如親人般的關懷與愛，也期盼未來的每一天，她都能在春光明媚、夏季有風、秋波送暖、冬日有情的氛圍裡，溫暖幸福過日子。
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