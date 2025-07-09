我沒準備好，但我上台了
【成長足跡】
民國107年，在任何條件都沒有準備好的狀況下，我以53歲之齡考上研究所並就讀，這是件充滿危機和挑戰的事，但我傻乎乎沒有自掂斤兩，存在內心的只有即將入學的喜悅，其他事都不曾預想及害怕。
直到真正坐在課堂內，開始接受春風化雨的新課程教導，教授布達的每一項作業對我而言都是艱難的挑戰，我才發現自己已誤入「歧途」，進退不得（因為已經繳了學費，所有同事朋友都知道我入學就讀），這時的我就只好硬著頭皮，提起勇氣，努力以赴。
我所面對的第一道學習考驗就是上台報告這件事。
那時的我完全沒有上台做報告的經驗，之前只要站上講台，腦筋就一片空白，前句話講完總不知道下一句要接的是什麼，口條不清，也不知道自己怎麼會有勇氣就讀研究所。
還沒準備好的我，但既已決定要讀，就必須要上台，這是課程的必須，研究的首要。
剛開始站在台上的我，面對眾多陌生的同學和老師，曾經經歷過一段青澀無以名之的恐懼時光，講話不輪轉，心跳快得讓我口乾舌燥，看到大家投射過來的眼光很輕蔑（我自覺），似乎在等著我出糗的感覺，每回報告完畢，回家都要調適一週，心理自給的創傷才能修復。
「人都要被訓練，才會越來越好」，經過一學期的反覆練習，得到許多師長及學長姐、同學的相助，到第二學期，勇氣倍增的我，緊張害怕的感覺慢慢消失，站在台上已可自然表現，台風穩健，和剛開始沒準備就上台的我，不可同日而語。
沒準備好也能上台，後續依靠努力與勇敢，便才能完成學業，這是我的親身經歷，相信只要無懼、有勇氣，凡事都有成功的一天。
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