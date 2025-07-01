微辣： 我不吃辣
【以愛之名】
#微辣
我不吃辣，曾經。
過去的我是甜食主義者，無糖不歡。珍珠奶茶要加全糖；喜歡芋頭吐司跟菠蘿麵包；吃粽子要配醬油膏；肉燥飯的魯肉汁得要有加砂糖……
我曾經也以為，我的喜好是不會變的。
那時候根本不懂，苦味的黑咖啡怎麼會有人喜歡喝？苦瓜這種蔬菜怎麼會存在這世間？無糖飲料是純粹想喝個心酸？怎麼會有人自己去吃苦？
原來事實是，曾經的我“坎站”還不夠，不懂得“苦”。
人生到了某個點，血壓、血脂就會叫你放棄鹽酥雞跟雞排，親近黑咖啡跟苦瓜；血糖就會提醒你珍珠奶茶全糖的危險，改用無糖綠茶避免糖尿病，還可以有機率遠離癌症……
所以，現在我喝黑咖啡，吃苦瓜，也改喝無糖飲料。
這也算是覺悟了愛人也愛自己的表現吧，畢竟，身旁有著在意的人，就沒有豁達生死這種選項。因為，她說過怕孤單，我不能比她早走。
而事實證明，口味還是可以變的，不管是為了什麼原因。所以後來，我的口味從甜變成苦，也試著吃辣。辣不辣？沒有過量，其實好像也無關健康，就是跟著她吃，微辣就會吃得哈嗤哈嗤……
她會笑笑兼疑惑地看著我說，「有這麼辣嗎？」
沒辦法，我的舌頭估計沒想過有機會觸發辣的味蕾。但被她辣到了，漸漸地，苦或是辣，也都變成一種甜。
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親密關係裡的靠近與拉鋸，都是愛的樣貌之一。
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