《戀與製作人》迎來八週年慶典，「相愛萬歲」限定 SSR 羈絆與「戀與瞬息宇宙」特別活動 將於26日更新後開啟。

本次版本同步推出全新陪伴系統、週年限定登錄福利及多重宇宙探索玩法，並規劃主題餐廳、聯名快閃 店及官方社群互動等線上、線下慶祝活動，邀請玩家共度八週年。

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●八週年「相愛萬歲」限定 SSR 羈絆登場

《戀與製作人》八週年限定「相愛萬歲」SSR 羈絆活動於26日更新後至 12 月 13 日 23:59 限時開啟，玩家將可蒐集五張全新限定 SSR 羈絆「周棋洛・繁星戀曲」、「李澤言・經年如故」、「白起・歲月情書」、「許墨・心落潮汐」及「凌肖・春日喜雨」。

全新限定 SSR 羈絆「許墨・心落潮汐」。圖：翡莉絲網路科技

全新限定 SSR 羈絆「凌肖・春日喜雨」。圖：翡莉絲網路科技

全新限定 SSR 羈絆「白起・歲月情書」。圖：翡莉絲網路科技

全新限定 SSR 羈絆「周棋洛・繁星戀曲」。圖：翡莉絲網路科技

全新限定 SSR 羈絆「李澤言・經年如故」。圖：翡莉絲網路科技

●「戀與瞬息宇宙」八週年活動開啟 四大主題愛空間陸續開放

《戀與製作人》八週年特別活動「戀與瞬息宇宙」於26日更新後至 12 月 13 日 23:59 限時登場。玩家可選擇心儀的角色，一同探索不同風格的愛空間，透過場景互動、專屬劇情及趣味小遊戲 ，體驗全新的多重宇宙玩法。本次活動將分階段開放四大主題愛空間，玩家將與他分別化身小蘑菇、小棋子、小蛋糕及小墨點，在不同場景中探索互動，並挑戰各具特色的趣味小遊戲。

與「他」一起前往愛空間，體驗全新的多重宇宙玩法。圖：翡莉絲網路科技

活動期間，玩家可透過探索愛空間、完成指定任務及參與小遊戲獲得「萬千紀念章」，兌換八週年紀念頭像框、動態稱號、限定手帳擺飾、全新「在你身邊」3D 語音陪伴、動態語音登錄介面及主介面背景等多項限定獎勵。

此外，本次活動也將開放歷年週年紀念獎勵兌換，玩家還有機會透過「周邊相伴禮盒」獲得八週年系列實體周邊，包含「相愛萬歲」系列馬口鐵徽章、「荒野往事」系列滑鼠墊及絨毛娃娃等紀念商品。

●八週年典藏 R 羈絆同步推出 完成任務即可領取

本次「戀與瞬息宇宙」活動也將推出五張全新八週年典藏 R 羈絆，包含「周棋洛・愛在你我」、「李澤言・般配愛人」、「白起・愛不勝數」、「許墨・此心連心」及「凌肖・玩轉人生」。

活動期間，玩家只要完成對應角色的全部「體驗『愛空間』」任務，即可領取專屬八週年典藏 R 羈絆。獲得羈絆及完成進化後，還可開啟對應角色的全新動態，收藏八週年限定紀念內容。

「周棋洛・愛在你我」（左）、「李澤言・般配愛人」（右）。圖：翡莉絲網路科技

「白起・愛不勝數」（左）、「許墨・此心連心」（中）和「凌肖・玩轉人生」（右）。圖：翡莉絲網路科技

●全新「泡澡陪伴」與「生理期記錄」系統上線

除了八週年限定活動，《戀與製作人》也將於 11 月 26 日更新後推出全新「泡澡陪伴」與「生理期記錄」系統，增加更多日常互動與陪伴功能。

全新「泡澡陪伴」系統內玩家可與泡澡中的角色互動、為他塗抹泡沫，還能自由調整浴室氛圍、搭配各式髮飾及玩具。系統亦提供泡澡提醒、背景音樂及沉浸模式等功能，帶來更豐富的角色互動體驗。

同步推出的「生理期記錄」系統，則可協助玩家記錄生理週期、身體狀況及每日心情，並提供週期預測與提醒功能。玩家設定不同的身體狀態後，角色也將給予相應的關心與問候，並在運動、泡澡及睡眠等陪伴情境中提供專屬互動，讓遊戲中的陪伴延伸至日常生活。

八週年限定登錄福利開跑 星河許願券與鑽石好禮免費領取

八週年慶典期間，官方也準備了多項限定登錄福利。11 月 26 日至 12 月 14 日期間，玩家於指定時段登錄遊戲並領取週年紀念信件，即可累計獲得【星河許願券】×10 及【鑽石】×950。此外，還能收到五位角色的紀念日祝福信件，並開啟專屬的「去見他」問候，與他一同留下特別的八週年回憶。

●「愛在霓虹璀璨時」期間限定主題店華麗開啟

為慶祝《戀與製作人》八週年，官方將攜手《Cayenne Café 凱岩咖啡》推出「愛在霓虹璀璨時」期間限定主題店，將於 12 月 3 日至 2027 年 1 月 17 日在凱岩咖啡台北忠孝店展開。

本次合作將打造八週年主題店裝潢，並推出限定餐點、全新限定周邊及打卡贈禮，讓玩家在享用餐點的同時，也能感受專屬的週年氛圍；12 月 12 日更將舉辦特別活動，推出限定來店贈禮。本次主題店採事先預約制，詳細預約方式、活動辦法及限定商品資訊，敬請關注官方粉絲專頁後續公告。

「愛在霓虹璀璨時」期間限定主題店活動將於 12 月 3 日至 2027 年 1 月 17 日華麗開啟。圖：翡莉絲網路科技

●「愛在華燈初上時」八週年線下紀念活動浪漫登場

《戀與製作人》八週年特別推出「愛在華燈初上時」線下紀念活動，將於 12 月 4 日至 2027 年 1 月 4 日在秀泰生活台中站前店 S2 館登場，邀請玩家前往現場拍照打卡，留下專屬的週年紀念。

本次活動特別打造八週年晚宴主題拍照打卡裝置，讓玩家能在週年主題場景中拍照留念並透過現場裝置互動留下回憶；活動期間亦將推出場館合作限定滿額贈禮，讓玩家在拍照打卡之餘，還有機會獲得限定好禮。更多活動詳情與贈禮辦法，敬請鎖定《戀與製作人》官方粉絲專頁公告。

「愛在華燈初上時」八週年線下紀念活動將於 12 月 4 日至 2027 年 1 月 4 日浪漫登場。圖：翡莉絲網路科技

「粉紅兔執事的優雅日常」聯名快閃店盛大開幕 多款限定周邊亮相

《戀與製作人》也將攜手 MY FRIEND RABBIT 推出「粉紅兔執事的優雅日常」聯名快閃店，將於 11 月 30 日至 2027 年 1 月 3 日期間在臺北信義遠百 A13 的 9 樓限定開設；2027 年 1 月 1 日至 1 月 3 日期間，現場將僅保留拍照布景，不提供商品販售服務。

本次聯名將推出多款粉紅兔執事主題限定周邊商品及滿額贈活動，邀請玩家收藏聯名紀念好物。更多活動地點、商品資訊及滿額贈辦法，請關注「粉紅兔執事的優雅日常」活動專屬粉絲專頁，掌握最新活動消息。

「粉紅兔執事的優雅日常」聯名快閃店活動將於 11 月 30 日至 2027 年 1 月 3 日期間盛大開幕。圖：翡莉絲網路科技

《戀與製作人》八週年慶祝活動即將陸續展開，除了遊戲內的限定羈絆、全新玩法及系統更新，還有多項線下主題活動與官方社群互動企劃，邀請玩家透過線上、線下不同形式一同參與八週年慶典。更多週年活動詳情、社群限定好禮及最新消息，歡迎持續關注《戀與製作人》官方粉絲專頁，掌握第一手活動資訊。

精華 FAQ Q1：《戀與製作人》八週年更新後，玩家可獲得哪些限定羈絆？ 本次推出「相愛萬歲」限定SSR羈絆5張，以及活動任務可領取的八週年典藏R羈絆5張，涵蓋周棋洛、李澤言、白起、許墨與凌肖等角色。

Q2：「戀與瞬息宇宙」活動的玩法與獎勵有哪些特色？ 玩家可選擇角色探索不同愛空間，透過互動、劇情與小遊戲蒐集萬千紀念章，兌換頭像框、稱號、手帳擺飾、3D語音陪伴與主介面背景等獎勵。

Q3：這次八週年除了遊戲內活動，還有哪些線上線下福利？ 官方提供11月26日至12月14日登入福利，並規劃台北主題店、台中線下紀念活動與聯名快閃店，另有周邊、打卡贈禮和社群互動企劃。