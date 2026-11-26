《藥師少女的獨語 》再度回到華山！「回歸線娛樂」與「優視傳播」共同宣布，將於2026年12月19日至2027年4月6日，在華山1914文化創意產業園區中4B館舉辦「藥師少女的獨語【宮廷的試煉】沉浸體驗展」。這一次，回歸線娛樂將活動 全面升級為沉浸體驗展，在享受大型場景布置，以及與現場NPC飾演宮女等角色互動，讓你彷彿真的身處宮廷，並與貓貓和壬氏攜手合作，挑戰各式各樣的任務！

宮廷深處，究竟隱藏著什麼祕密？跟隨貓貓從藥材、氣味與周遭環境找出可疑之處，或與壬氏一同追查宮廷中的蛛絲馬跡。不同的劇情將在宮廷內發生，等你走進現場，一起解開謎團！

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三大亮點全新體驗！場景、任務、互動，宮廷試煉一次走完

亮點一｜宮廷風格大型場景登場！體驗《藥師少女的獨語》的世界！

細緻打造的大型場景，營造出充滿故事氛圍的沉浸式 空間。從宮門、廳堂，到香氣與燈光等細節，皆經過精心設計，彷彿置身於作品世界中。還能在各具特色的拍照景點留下身影，在宮廷中留下難忘的回憶吧！

藥師少女的獨語_宮廷的試煉_場景示意圖_主視覺牆。圖：回歸線娛樂

藥師少女的獨語_宮廷的試煉_場景示意圖_宮門拍照牆。圖：回歸線娛樂

亮點二｜貓貓線與壬氏線 雙主角、雙任務線

展覽設計兩條任務線，從習字所開啟試煉。「貓貓線｜藥材推理」：跟隨貓貓的腳步，從藥材、氣味與周遭環境尋找可疑線索，透過互動任務解開宮中謎團。「壬氏線｜謎局追查」：與壬氏一同追查宮廷中的蛛絲馬跡，宮廷裡看似尋常的一句話、一份紀錄，都可能藏著值得留意的線索，在互動體驗中逐步拼湊事件輪廓。選擇貓貓線或壬氏線其中一條任務，開始挑戰吧！

藥師少女的獨語_宮廷的試煉_場景示意圖_習字所。圖：回歸線娛樂

亮點三｜現場NPC互動 充滿驚喜的體驗

除了欣賞熟悉的作品場景，現場還能與由演員飾演的NPC宮廷中的宮女等角色實際互動、探索線索，一步步推進故事。隨著線索逐漸匯集，也能與其他參與者交換想法、共同推理。無論是原作粉絲，或是第一次接觸這個故事的人，都能一起參與，讓展覽不只有拍照打卡。

藥師少女的獨語_宮廷的試煉_場景示意圖_戲台。圖：回歸線娛樂

11/19預售開賣！特典票僅限預售期，只到12/18

角色壓克力吊飾全8款，貓貓與壬氏各4款造型

特典票為預售限定，購買單次特典票或雙次特典票，附贈角色壓克力吊飾乙款（全8款隨機，無法指定款式），於入場驗票時發送。吊飾採透明壓克力搭配金色花窗框線，附華麗繩結與流蘇，尺寸為13.2×7.5cm。預售期間為2026年11月19日至12月18日，於ibon、Klook、KKTIX販售，其中單次特典票為Klook獨家，雙次特典票為ibon獨家。

票種分為單次票與雙次票。單次票「單人入場一次」；雙次票「單人入場兩次／雙人一同入場一次」，可由一人分兩次體驗貓貓線與壬氏線，也能與好友同行，一起入場一次。

藥師少女的獨語_宮廷的試煉_預售特典_角色壓克力吊飾實品。圖：回歸線娛樂

藥師少女的獨語_宮廷的試煉_預售特典_角色壓克力吊飾全8款。圖：回歸線娛樂

藥師少女的獨語_宮廷的試煉_預售特典票_票種與價格。圖：回歸線娛樂

全新藥師少女的獨語商品 打卡拍照、集齊限定貼紙 展覽商店敬請期待

現場將設有展覽商店，並有多項全新藥師少女的獨語商品。並且在展覽商店拍照並上傳至個人社群、標記 #藥師少女的獨語沉浸體驗展，出示打卡畫面即可領取當期貼紙一張。貼紙共6款，每段期間推出不同款式，數量有限，送完為止。

「回歸線娛樂」自快閃店起，與《藥師少女的獨語》一同走過高雄、台北，這一次將體驗全面升級，邀請粉絲走進宮廷，接下貓貓或壬氏的任務，在這場宮廷的試煉中一起解開謎團。接下來也會公布更多展覽內容，敬請各位粉絲期待！

藥師少女的獨語【宮廷的試煉】沉浸體驗展 ◈ 展覽日期｜2026/12/19（六）– 2027/4/6（二）※2/5（五）除夕休館 ◈ 展覽時間｜展區 11:00 - 19:00（18:00 停止售票及進場）／商店 11:00 - 19:00（18:45 停止進場） ◈ 展覽地點｜華山1914文化創意產業園區 中4B館

精華 FAQ Q1：《藥師少女的獨語》沉浸體驗展何時、何地舉辦？ 展覽名稱為《藥師少女的獨語【宮廷的試煉】沉浸體驗展》，地點在華山1914文化創意產業園區中4B館，展期為2026/12/19至2027/4/6，2/5除夕休館。

Q2：這次展覽有哪些主要互動亮點與任務設計？ 展覽以大型宮廷場景為核心，並安排演員飾演的NPC互動。任務分成貓貓線的藥材推理，以及壬氏線的謎局追查，讓觀眾從線索中一步步解開宮廷秘密。

Q3：預售票與特典內容有哪些，在哪裡購買？ 預售期為2026/11/19至12/18，於ibon、Klook、KKTIX販售。購買單次特典票或雙次特典票可獲得1款隨機壓克力吊飾，共8款，且單次特典票由Klook獨家、雙次特典票由ibon獨家。