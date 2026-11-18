《WITCH WATCH 魔女守護者》漫畫 正式迎來完結！由篠原健太創作的作品，自2021年開始連載，歷經約5年半，終於在11月16日發售的《週刊少年Jump》第51期畫下句點。不過，妮可與守仁的故事還沒結束，官方也同步帶來好消息，宣布電視動畫 第二季將於2027年推出，並公開全新視覺圖，讓粉絲繼續期待這群角色接下來的精彩日常。

《WITCH WATCH 魔女守護者》自2021年2月開始連載，由曾創作《SKET DANCE 學園救援團》、《彼方的阿斯特拉》的漫畫家篠原健太執筆。故事以魔法、奇幻與校園喜劇為主軸，描述正在接受修行的魔女若月妮可，與擁有鬼族血統、身體能力異於常人的青梅竹馬乙木守仁，因為一項守護任務而展開同居生活。妮可對能與喜歡的人住在一起感到興奮，守仁卻肩負著保護她免於預言災厄的責任，兩人與其他夥伴的日常也因此接連發生各種不可思議的魔法事件。

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圖：東立出版社

作品最大的特色，在於將魔法奇幻、青春戀愛與無厘頭喜劇融合在一起。妮可經常因為魔法失控，讓原本平凡的校園生活變得混亂又爆笑；守仁則必須一邊處理突發狀況，一邊履行守護妮可的使命。隨著故事發展，作品也逐漸加入更嚴肅的戰鬥與情感描寫，讓角色之間的羈絆成為劇情的重要看點。

動畫方面，第一季於2025年4月開播，並於同年10月播畢，全季共25集。第二季製作消息早在2025年10月便已公布，如今官方進一步確認將於2027年播出。最新公開的預告視覺圖中，妮可雙手比出愛心手勢，俏皮地眨眼，延續作品輕快可愛的風格，也為動畫續篇揭開序幕。

圖：Ｘ@WITCHWATCH_EN

篠原健太《WITCH WATCH 魔女守護者》漫畫完結感言公開！感謝讀者5年半來的支持

對於這次完結，篠原健太也親自分享了自己的想法，表示：「非常感謝各位的閱讀！對於那些期待故事回歸日常篇的讀者，我在此深感抱歉。在故事達到高潮後，我往往想要盡快結束，讓我擔心如果回歸日常篇，我會沉迷其中，忘記何時收尾，所以決定就此結束。」

圖：ウィッチウォッチ【公式】

雖然漫畫已經畫下句點，但電視動畫第二季確定將於2027年推出，粉絲仍有機會透過動畫再次見證角色們的故事。

精華 FAQ Q1：《WITCH WATCH 魔女守護者》漫畫何時正式完結？ 漫畫是在11月16日發售的《週刊少年Jump》第51期正式畫下句點，結束自2021年2月展開、歷時約5年半的連載。

Q2：這部作品的主要故事設定與人物關係是什麼？ 故事描寫魔女若月妮可與擁有鬼族血統的青梅竹馬乙木守仁同居生活，守仁負責守護她避免災厄，兩人與夥伴們在魔法與校園日常中引發各種事件。

Q3：動畫第二季與最新公開資訊有哪些重點？ 官方已確認電視動畫第二季將於2027年播出，並公開妮可全新視覺圖；第一季則在2025年4月開播、10月播畢，全季共25集。