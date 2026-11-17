日本 漫畫 家平井大橋創作的青春棒球漫畫《鑽石的功罪》（ダイヤモンドの功罪）正式宣布改編電視動畫 ！

《鑽石的功罪》自2023年起於集英社《週刊Young Jump》連載，以不同於傳統運動漫 畫的角度，描寫一名擁有超乎常人運動天賦的少年，如何在棒球世界中面對期待、競爭與人際關係帶來的複雜情緒。原作曾獲得《這本漫畫真厲害！2024》男性篇第一名，系列累計發行量也已突破200萬冊。

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《鑽石的功罪》劇情介紹：天才少年遇上弱小棒球隊，耀眼才能卻成為他人的陰影

故事主角綾瀨川次郎從小就展現驚人的運動天賦，不論接觸哪一種運動，都能迅速成為最出色的選手。然而，這份才能卻讓身邊的人承受巨大壓力，有人因此失去信心，甚至放棄原本熱愛的運動，讓次郎逐漸陷入孤獨 。直到某天，他遇見以「快樂打球」為目標的弱小少棒隊「足立斑比隊」，終於找到能夠單純享受運動的夥伴。在這裡，他第一次感受到與同伴一起打球的快樂。

然而，即使來到棒球場，次郎壓倒性的天賦依然無法隱藏。當他的實力逐漸受到矚目，隊友們也開始面對實力差距帶來的自卑、嫉妒與心理壓力。對次郎而言，自己只是想和大家一起打球，卻沒想到天賦也可能成為傷害他人的原因。

圖：東立出版社

原作者親繪動畫紀念插畫，呈現少年們最純真的日常

官方同步公開兩款視覺圖，其中動畫化主視覺以背負王牌背號的綾瀨川次郎背影為主角，象徵驚人天賦帶來的光芒與陰影；另一張則由原作者平井大橋親自繪製，描繪次郎與足立斑比隊夥伴一起吃飯、開心比出勝利手勢的模樣，呈現少年們最自然、純真的日常。

圖：TVアニメ『ダイヤモンドの功罪』公式サイト

《鑽石的功罪》動畫製作團隊公開

本次動畫交由 Lapin Track 製作，該公司曾參與《相反的你和我》、《小市民系列》等作品，導演則由長友孝和擔任，副導演為清田千萌、内海照子負責系列企劃與劇本、斎藤敦史擔任角色設計、色彩設計交由柳澤久美子、美術監督則是交給了赤木壽子負責。

圖：TVアニメ『ダイヤモンドの功罪』公式サイト

導演長友孝和表示，原作帶來非常強烈的震撼，希望能完整呈現次郎近乎殘酷的天賦，以及因此產生的少年們的掙扎與心酸，讓這段濃厚的人物故事透過動畫再次打動觀眾。

圖：TVアニメ『ダイヤモンドの功罪』公式サイト

目前官方尚未公布動畫播出日期，對本作感興趣的讀者，不妨趁動畫開播前先入手原作漫畫，感受這部作品獨特的故事魅力！

精華 FAQ Q1：《鑽石的功罪》這次宣布了什麼重要消息？ 官方正式宣布平井大橋的青春棒球漫畫《鑽石的功罪》將改編為電視動畫，並同步公開動畫化紀念主視覺、原作者插畫與主要製作團隊資訊。

Q2：這部作品的故事主軸是在描寫什麼？ 作品以天才少年綾瀨川次郎為主角，描寫他憑藉超乎常人的運動天賦，在棒球世界面對期待、競爭、自卑與人際壓力，並尋找真正能安心打球的同伴。

Q3：動畫製作團隊有哪些已公布的成員？ 動畫由曾製作《相反的你和我》、《小市民系列》的 Lapin Track 負責，長友孝和擔任導演，清田千萌、内海照子、斎藤敦史、柳澤久美子與赤木壽子等也列入團隊。