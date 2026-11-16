《燕雲十六聲》歡慶週年！V2.4 重磅改版「滹沱」開戰！袁和平指導雙槍武學、登入即領千元時裝與海量外觀

由網易遊戲 旗下 Everstone Studio 打造、龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險 RPG《燕雲十六聲》，於 11 月 13 日開啟週年慶版本「滹沱」。

正逢《燕雲十六聲》一週年之際，江湖將以一場盛大慶典，邀請玩家參與遊戲迄今最宏大、最扣人心弦的敘事篇章，並帶來上線以來最豐厚的福利——總價值高達 5,000 台幣的福利大放送。

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與此同時，「滹沱」也帶來多部劇情內容、雙槍武學、鎮守、野外首領及兩種全新棋局玩法；更多週年活動獎勵也將陸續登場，為新老玩家帶來豐富的週年回饋。

抵達「滹沱」，回望一場跨越十六年的戰爭

在不見山前兩片區域中，玩家已逐步走近墨山道，了解這個隱世群體的當下處境與過往傳承。而「滹沱」作為不見山的最後一塊擴展區域，將故事的視角從深山中的機關、秘聞與桃源，進一步帶向山外的河流、城鎮與戰場。

「滹沱」地處南北交界，是一片飽經戰火的土地。隨著契丹南下、舊日盟約破裂，滹沱河再次成為戰爭的中心。大量百姓被迫南遷，與此同時，來自各地的江湖義士也紛紛奔赴前線集結，兩大政權的主力即將在此展開一場史詩般的決戰。

對於少東家與江叔而言，「滹沱」還承載著一段未曾揭開的往事。這片戰場與十六年前的戰爭緊密相連，隨著玩家重返「滹沱」，一些被戰火掩埋多年的秘密也將逐漸浮出水面。

此外，玩家還可體驗俠跡「奉敕不殺」、「蘆中曲」、「螢燭照夜」等全新劇情內容，從不同人物的視角，呈現戰爭之下的江湖百態。

而「俠」的答案，也將在這些故事中被重新追問：當忠義陷入兩難，究竟該為搖搖欲墜的皇權而戰，還是為了守護故土與無辜百姓挺身而出？在「滹沱」，「俠」並非對權勢與舊約的盲目追隨，而是在時代洪流中，仍願意為心中的正義作出選擇。

回望「滹沱」一場跨越十六年的戰爭。圖：龍邑遊戲

更強勁的對戰，全新鎮守與野外首領加入戰局

週年慶版本還將帶來全新的戰鬥挑戰。全新鎮守「滹沱河」將帶領玩家踏入戰火籠罩的前線，直面擁有「血訣霸體」的契丹猛將蕭翰，迎接更具挑戰性的戰鬥。

隨著「滹沱」故事持續推進，野外首領天涯客「丙申」與「耶律阿不里」也將登場。前者背負未能趕赴滹沱河畔的遺憾，獨守藏月崗；後者則以契丹王族與薩滿的身份，為一場獻祭踏入戰火之地。玩家將在開放世界中挑戰他們，並追尋這些人物與「滹沱」往事之間的聯繫。

「耶律阿不里」以契丹王族與薩滿的身份，為一場獻祭踏入戰火之地。圖：龍邑遊戲

袁和平指導雙槍武學，帶來全新戰鬥節奏

全新的雙槍武學將於 11 月 26 日正式上線。《燕雲十六聲》特別邀請國際知名動作指導袁和平導演參與動捕設計。袁和平導演曾指導《臥虎藏龍》等知名電影，並擔任《燕雲十六聲》全球動作顧問。

雙槍流派【鳴金 · 霆】由輕槍與重槍兩套槍法構成：輕槍承擔主要輸出，重槍側重架勢反擊。兩套槍法圍繞「槍勢」的積累與強化展開，透過易武技串聯攻勢，輕重交替銜接，形成招招相承的連招循環。

此外，由袁和平指導設計的另一款全新武器「盤龍棍」，也將在後續版本中與玩家見面。

兩大全新棋局玩法上線，策略與趣味兼備

除開放世界探索與戰鬥內容外，週年慶版本還將帶來兩種全新棋局玩法，為玩家提供更加多元的休閒與策略體驗。

在「打馬棋」中，玩家將親自化身棋子，透過擲骰決定前進步數，並以率先抵達終點為目標展開競爭。棋盤中融入了遊戲中的奇術、武學與經典場景，讓玩家在輕鬆的對局中，重溫江湖旅途裡的熟悉記憶。

另一種全新策略玩法「江湖弈」，則將《燕雲十六聲》中的俠影、武學與江湖關係帶上棋盤。玩家可圍繞不同俠影與戰鬥定位組建陣容，並透過佈陣、裝備分配、招式搭配與回合運營，尋找適合自己的制勝策略。

「滹沱」帶來滿滿豐富的內容和福利。圖：龍邑遊戲

歡慶週年零門檻登入送「千元自選時裝」豪灑5000台幣福利

過去一年，《燕雲十六聲》從清河出發，陸續探索開封、河西等風格各異的區域，並持續透過版本更新拓展武俠世界的邊界。從 PC 端、PlayStation 5 到手機端與 Xbox，越來越多玩家在這片江湖中相遇。

歡慶一週年，11 月 13 日週年慶版本「滹沱」將帶來超過價值 5,000 台幣的福利，等待玩家登入領取：

⭐零門檻登錄送：價值2580長鳴珠外觀12選1

⭐上線輕鬆領：裊裊之音*42 + 繞梁之音*27

⭐11月~12月更多好禮：5套免費服裝與海量配飾道具

超過價值5000台幣的福利等待玩家們登入領取。圖：龍邑遊戲

超過價值5000台幣的福利等待玩家們登入領取。圖：龍邑遊戲

精華 FAQ Q1：《燕雲十六聲》週年慶版本「滹沱」何時正式開啟？ 《燕雲十六聲》於11月13日推出週年慶版本「滹沱」，作為一週年更新重點，內容涵蓋新地圖區域、主線與俠跡劇情、戰鬥挑戰，以及多項登入福利與外觀獎勵。

Q2：「滹沱」版本主要新增了哪些戰鬥與玩法內容？ 本次更新加入全新鎮守「滹沱河」、野外首領天涯客「丙申」與「耶律阿不里」，並推出雙槍武學「鳴金·霆」與新武器「盤龍棍」，另有打馬棋和江湖弈兩種棋局玩法。

Q3：週年慶版本提供哪些登入福利與回饋？ 官方主打總價值高達5000台幣的福利，包含零門檻登入送價值2580長鳴珠外觀12選1、上線領裊裊之音42與繞梁之音27，以及11月至12月陸續發放的5套免費服裝與大量配飾。