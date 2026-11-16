《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》11/20 全台上映！首週特典、特別場活動一次看

由土筆章人創作，在日本累計發行量突破2,200萬冊的人氣漫畫 《來自深淵》，繼《來自深淵 烈日的黃金鄉》後，正式推出全新劇場 系列第一部曲《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》，並將於11月20日（五）全台上映！本作於日本上映僅7天，票房即突破1.9億日圓、累積觀影人次超過12萬，上映表現更超越前作！片商木棉花也同步公開首週觀影特典、片尾特別影像特典及11月22日特別場活動 ，邀請影迷再次踏入美麗與殘酷並存的深淵世界，與莉可一行人展開全新冒險 ！

作為第二季《來自深淵 烈日的黃金鄉》後的全新續篇，莉可、雷格、奈奈祈與法普妲將再次深入充滿未知的深界七層，展開全新冒險！電影 延續《來自深淵》系列一貫美麗與殘酷並存的奇幻世界觀，在先前舉辦的特映會也讓觀眾隨著莉可一行人的腳步，再次踏入神祕莫測的深淵世界！此外，官方也已宣布劇場系列第二部確定製作，令人更加期待後續發展！

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2026來自深淵TW-場景圖。圖：木棉花國際

2026來自深淵TW-場景圖。圖：木棉花國際

為回饋影迷支持，片商木棉花推出首週限定觀影特典於11月20日至11月26日期間，凡至上映戲院購買《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》電影票乙張，即可獲得A3尺寸「電影紀念海報」乙張，數量有限，送完為止。詳細場次、特典兌換方式及相關規定，請關注官方粉絲專頁。

《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》特典公告第一週。圖：木棉花國際

2026來自深淵TW-場景圖。圖：木棉花國際

在2026年愚人節公開的「公主殿下日記」插圖，這次也將正式動畫化！推出全新迷你動畫！自11月20日（五）起，全台上映場次皆將於正片結束後，驚喜加映兩部特別影像特典，分別為「來自深淵」公主殿下日記1－排便及「來自深淵」公主殿下日記2－玩偶，讓影迷能在大銀幕欣賞全新內容！也提醒影迷，觀影期間嚴禁於影廳內攝影、錄影、錄音，不得將影片畫面散布至任何平台！

《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》特別影像特典解禁。圖：木棉花國際

《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》。圖：木棉花國際

《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》。圖：木棉花國際

除了首週觀影特典，上映首周日，11月22日（日）將於全台指定影城舉辦特別場，推出電影紀念海報及色紙風圖卡特典套組！凡購買特別場電影票乙張，即可於入場時獲得「電影紀念海報」1張及「色紙風圖卡」4張（共4款），將於11月18日（三）上午11點起正式開賣，指定場次包含威秀影城台北西門、桃園統領、MUVIE CINEMAS 台中 TIGER CITY、高雄大遠百，以及秀泰影城大巨蛋、台中文心。本次特別場不適用預售票及早場優惠券，喜愛《來自深淵》的粉絲千萬別錯過！

《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》特別場公告。圖：木棉花國際

此外木棉花也將攜手青文出版社推出《來自深淵》原作漫畫票根抽獎活動！第一波活動將於11月19日起至11月27日中午12:00止開放參加，凡保留指定上映期間的紙本或電子電影票根，並至活動貼文留言上傳票根照片，同時完成按讚及公開分享，即有機會抽中《來自深淵》原作漫畫第1至3集套組，邀請影迷進戲院欣賞全新冒險篇章之餘，也有機會將原作故事帶回家收藏！而《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》全新圖素小卡機台也即將推出，更多活動資訊與最新消息，敬請持續關注木棉花官方社群！

《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》卡片機。圖：木棉花國際

圖：青文出版社

《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》劇情大綱

在人類文明幾乎探索殆盡的世界中，唯一仍充滿未知與神秘的地帶，便是深不見底的巨大垂直洞穴「深淵」。深淵中棲息著各種奇異生物，並埋藏著現代人無法再製造的珍貴遺物，因此吸引無數冒險者前仆後繼挑戰，人們稱這些探索深淵的人為「探窟家」。為追尋母親的足跡並解開深淵之謎，少女莉可與失憶機器人雷格展開深入深淵的冒險旅程。歷經層層考驗後，莉可、雷格、奈奈祈與法普妲組成夥伴，持續朝深界七層前進。在未知生物、古代遺物與深淵真相的引領下，他們將再度踏上充滿危險與奇蹟的探索之旅。

《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》。圖：木棉花國際

精華 FAQ Q1：《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》何時在台上映？ 本作將於11月20日（五）在全台正式上映，接續第二季《烈日的黃金鄉》後的故事，帶領莉可一行人再度深入深界七層，展開全新冒險。

Q2：首週觀影特典與11月22日特別場有哪些內容？ 11月20日至11月26日購票可得A3電影紀念海報；11月22日特別場則加贈海報與4款色紙風圖卡，指定影城場次將於11月18日上午11點開賣。

Q3：電影上映還有哪些加映或周邊活動可以參加？ 全台場次於正片後將加映2部特別影像特典，另有與青文出版社合作的票根抽獎活動，保留票根並完成指定步驟，就有機會抽中原作漫畫1至3集套組。