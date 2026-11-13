《死亡筆記本》沉浸體驗展12/19華山登場！L、奇樂雙陣營解謎，11/19預售票開賣

經典動漫《死亡筆記本 》將以全新形式與台灣粉絲見面！《死亡筆記本〖正義的對決〗沉浸體驗展》宣布將於2026年12月19日至2027年4月6日，在台北華山1914文化創意產業園區西一館登場。

本次展覽以原作中夜神月與名偵探L之間的經典對決為主軸，結合實景場景、手機任務及互動解謎，規劃「L VS 奇樂」雙陣營體驗，讓參觀者不再只是觀看故事，而是能親自選擇立場、蒐集情報並參與調查。預售票將於11月19日起限時開賣，另推出限定特典票種。

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《死亡筆記本》劇情介紹：夜神月與L展開生死鬥智

《死亡筆記本》由大場鶇創作、小畑健作畫，故事描述天才高中生夜神月意外拾獲死神琉克遺落在人間的死亡筆記本，只要將某人的姓名寫在筆記本上，對方就會死亡。月開始利用筆記本制裁罪犯，希望建立一個沒有犯罪的新世界，並以「奇樂」之名受到世人關注。

然而，一連串離奇死亡事件引起警方注意，世界級天才偵探L也隨之介入調查。兩名同樣聰明、卻抱持截然不同正義觀念的人物，就此展開一場心理與智慧的攻防戰。夜神月試圖隱藏自己的真實身分，L則透過各種線索逐步縮小調查範圍，雙方在猜忌與試探中展開一連串令人屏息的交鋒。

圖：東立出版社

《死亡筆記本》沉浸體驗展必看亮點

看點1：全台首場沉浸式解謎展，從旁觀者變成故事參與者

有別於一般動漫主題展，本次展覽以沉浸式解謎為核心，透過實景場景與互動任務，讓觀眾彷彿真正走進《死亡筆記本》的世界。參觀過程中不只是拍照打卡，還必須仔細觀察環境、蒐集線索，透過推理一步步揭開事件背後的真相。

圖：回歸線娛樂官方臉書

看點2：L VS 奇樂雙線體驗，入場前先決定效忠哪一方

本次最大特色就是雙陣營玩法，觀眾可以選擇加入L所代表的搜查陣營，循著蛛絲馬跡調查奇樂的真實身分；也可以投身奇樂陣營，化身奇樂的追隨者，在調查過程中設法破解謎團。兩條路線各自擁有不同的任務與體驗，從不同立場重新感受夜神月與L之間的智力交鋒，也讓每位參觀者都能以自己的方式參與故事。

圖：回歸線娛樂官方臉書

看點3：經典場景實景重現，重返夜神月與L的智鬥世界

展覽將重現《死亡筆記本》中的經典場景，搭配沉浸式空間設計，帶領粉絲重新回味作品中令人印象深刻的推理與對峙時刻。無論是夜神月運用筆記本的精密計畫，還是L抽絲剝繭追查奇樂身分的過程，都將透過展覽重新呈現，讓粉絲彷彿置身故事現場。

圖：回歸線娛樂官方臉書

圖：回歸線娛樂官方臉書

《死亡筆記本》沉浸體驗展遊玩流程：手機接收密令、破解場景暗號，親自揭開真相

這次展覽不只是欣賞經典場景，更要親自參與調查任務！從選擇陣營、接收密令到尋找隱藏線索，觀眾將一步步深入《死亡筆記本》的世界，完整遊玩流程分為四個階段。

圖：回歸線娛樂官方臉書

01 選擇你的正義：加入L或成為奇樂追隨者

入場後，首先必須決定自己的立場。可以選擇相信體制，站在L這一方追查神祕暗號；也能成為奇樂的追隨者，利用自己的身分破解謎團。不同選擇將帶來不同的任務方向，展開專屬調查體驗。

圖：回歸線娛樂官方臉書

02 手機接收密令：化身專屬調查終端

接下來，自己的手機將成為調查任務的重要工具！隨著參觀行動，任務指令與相關情報將陸續送達，帶領觀眾循線尋找下一個關鍵線索。提醒參觀者，必須自行攜帶手機並持有行動網路，才能順利進行互動。

圖：回歸線娛樂官方臉書

03 線索藏在場景裡：自由探索經典場景、尋找隱藏謎題

這次的謎題不只出現在紙上，而是藏在展覽空間之中。觀眾可以自由穿梭不同場景、仔細檢查周遭環境，任何不起眼的角落都可能藏有重要線索，考驗觀察力與推理能力。

圖：回歸線娛樂官方臉書

04 揭開真相：破解最終謎題，獲得限定紀念收藏卡

隨著線索逐漸串聯，最後必須破解最終謎題並完成任務，成功完成體驗後，還能獲得當期限定紀念收藏卡，為這場正義與邪惡的對決留下專屬紀念。在真相曝光之前，你能否搶先一步？究竟是L能破解奇樂的身分，還是奇樂能成功躲過追查，就等觀眾親自進場揭曉！

圖：回歸線娛樂官方臉書

圖：回歸線娛樂官方臉書

死亡筆記本【正義的對決】沉浸體驗展 日期：2026年12月19日至2027年4月6日 地點：台北華山1914文化創意產業園區西一館 預售票開賣：2026年11月19日起

圖：回歸線娛樂官方臉書

精華 FAQ Q1：《死亡筆記本》沉浸體驗展何時、在哪裡舉辦？ 展覽名稱為《死亡筆記本〖正義的對決〗沉浸體驗展》，預定於2026年12月19日至2027年4月6日在台北華山1914文化創意產業園區西一館登場，並將開放粉絲以互動方式參與故事。

Q2：這次展覽最主要的互動特色是什麼？ 最大亮點是L VS 奇樂雙陣營設計，參觀者可自行選擇立場，透過手機接收密令、探索實景空間與蒐集線索，親身參與調查與解謎，而非只是單純觀展。

Q3：預售票何時開賣，完成體驗後可獲得什麼？ 預售票將於11月19日起限時開賣，並提供限定特典票種；觀眾完成四個階段的任務與最終謎題後，還能獲得當期限定紀念收藏卡作為活動紀念。