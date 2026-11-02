2027年Disney+獨家上線《死亡擱淺：孤立無援》前導預告曝光！小島秀夫監製、《進擊的巨人》佐野譽幸執導

遊戲 世界觀延伸全新原創故事 2027年Disney+獨家上線

Disney+ 今日公開全新動畫 影集《死亡 擱淺：孤立無援》首支前導預告及最新作品資訊。本作由小島秀夫擔任監製，並預計於 2027 年獨家登陸 Disney+。

熱門小說

劇情簡介：連結重啟後的意外後果 年輕男女視角探索末日世界

《死亡擱淺：孤立無援》故事承接《死亡擱淺》遊戲世界觀 — 在主角山姆成功透過「開羅爾網路」重新連結北美大陸後展開。不過《死亡擱淺：孤立無援》並非單純改編遊戲劇情，而是一段全新的原創故事，透過一對年輕男女的視角，帶領觀眾探索這個既熟悉又陌生的末日世界。

圖：截自前導預告

圖：截自前導預告

當美國在廢墟中重生、人與人之間重新恢復連結，卻也衍生出意想不到的後果。除了山姆與布橋斯成員之外，世界各地也有許多人正以自己的方式生存著：用超乎想像的方式串連人心的老人、困在無盡戰火中的女戰士、對荒謬命運憤恨不平的少年，以及決定與世隔絕的少女。但命運並不打算放過她，一連串意外的相遇，將徹底改變她原本的人生軌跡。

圖：截自前導預告

日本頂尖動畫團隊操刀 沖方丁編劇佐野譽幸執導

《死亡擱淺：孤立無援》由《Activator》、《骨灰》（Bone Ash）、《Project Darkness》編劇沖方丁（Tow Ubukata）執筆，《劇場版 咒術迴戰 0》、《進擊的巨人 The Final Season》導演佐野譽幸擔綱執導；動畫製作由《忍者神威》、《BULLET/BULLET》 E&H production 負責。角色原案則由曾參與《攻殼機動隊：SAC_2045》與《生日仙境》的知名插畫家 Ilya Kuvshinov 操刀，並由 KOJIMA PRODUCTIONS 製作、小島秀夫擔任監製。

圖：Disney+

以「連結」為核心 遊戲小說動畫多元媒介拓展世界觀

除了推出動畫作品外，知名電玩遊戲《死亡擱淺》也曾推出小說作品，將遊戲中的末日世界觀與人物故事延伸至文字領域。原作由小島秀夫打造，以人類文明崩壞、世界遭到神祕現象侵蝕的未來為背景，融合科幻、冒險與人際連結等元素，透過主角山姆的旅程，探討人與人之間重新建立關係的可能性。

《死亡擱淺》小說版由遊戲劇情延伸改編，讓玩家能透過文字進一步感受作品的世界觀與角色經歷，也為不熟悉遊戲的讀者提供另一種認識這個獨特科幻世界的方式。

圖：尖端出版

《死亡擱淺：孤立無援》是加入 Disney+動畫內容的最新力作，觀眾亦可於 Disney+ 收看《迪士尼扭曲仙境：動畫版－紅心宿舍篇》、《BULLET/BULLET》以及《Sand Land: The Series》等多部人氣熱播中動畫作品。

圖：Disney+

精華 FAQ Q1：《死亡擱淺：孤立無援》預計何時在哪個平台獨家上線？ 這部全新動畫影集預計於2027年獨家登陸Disney+，同時已公開首支前導預告與最新作品資訊，正式展開宣傳。

Q2：這部動畫是改編遊戲劇情，還是全新的故事內容？ 《死亡擱淺：孤立無援》承接遊戲世界觀，但不是直接改編原作劇情，而是以一對年輕男女為主角，探索連結重啟後的末日世界與意外後果。

Q3：本作有哪些重要幕後團隊參與製作？ 作品由沖方丁擔任編劇、佐野譽幸執導，E&H production負責動畫製作，角色原案則由Ilya Kuvshinov操刀，小島秀夫也以監製身分參與。