人氣手遊神作再動畫化！《迪士尼扭曲仙境》莽原之爪篇定檔 12/23，準備好去薩凡納克勞宿舍了嗎？

人氣手遊 改編動畫 第二彈登場 全新8集故事展開

改編自日本超人氣手遊的《迪士尼 扭曲仙境：動畫版－莽原之爪篇》，今日正式宣布將於12月23日在Disney+獨家上線！延續首季的好口碑，全新8集故事正式展開，熟悉角色與全新挑戰即將登場。今年冬天，敬請觀眾再度踏入充滿魔法 與陰謀的神祕仙境。

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劇情簡介：宿舍對抗賽前夕離奇事件頻傳 宿舍長陰謀逐漸浮出

故事同樣設定在名門魔法學院「夜鴉學院」，在即將到來的宿舍對抗賽前夕，校園內卻接連發生離奇意外事件。主角雄劍與好友艾斯、迪烏斯以及黑貓格林受命展開調查，竟發現事件背後似乎隱藏著未知的可怕計畫。隨著調查逐漸深入，莽原之爪宿舍長雷歐納金史卡勒精心策畫的陰謀也逐漸浮出檯面，甚至可能讓整座學園陷入混亂。

圖：Disney+

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首季入圍Crunchyroll動畫大獎 迪士尼反派靈感打造七大宿舍

《迪士尼扭曲仙境：動畫版》於2025年首度在Disney+推出，並入圍動漫界奧斯卡「Crunchyroll動畫大獎」的「最佳異世界動畫」獎項。作品以迪士尼經典反派角色為靈感，打造出風格鮮明的七大宿舍，自推出以來便吸引大批動漫迷與迪士尼粉絲關注。故事講述高中生雄劍意外被傳送至神秘的扭曲仙境，在這個充滿奇幻色彩的異世界中，沒有任何魔法能力的他，必須面對各式危險事件、神秘怪物以及形形色色的魔法學生，同時尋找返回原本世界的方法。

Disney+動漫陣容持續擴充 熱門大作一次看

《迪士尼扭曲仙境：動畫版－莽原之爪篇》也成為最新加入Disney+動漫陣容的日本動畫作品。現在訂閱Disney+ 即可一次觀賞《迪士尼扭曲仙境：動畫版》「紅心宿舍篇」全8集，更有近期登場的《東京復仇者：三天戰爭篇》，將繼續展開花垣武道穿越時空拯救摯友的熱血故事；以及《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》、《BLEACH 死神千年血戰篇-禍進譚-》第四季、《葬送的芙莉蓮》第二季、與《咒術迴戰》第三季等熱門大作。

圖：Disney+

《迪士尼扭曲仙境：動畫版－莽原之爪篇》將自12月23日起每週更新一集，並於2027年2月10日迎來最終回，敬請粉絲期待。

精華 FAQ Q1：《迪士尼扭曲仙境：動畫版－莽原之爪篇》何時在哪裡上線？ 這部新篇章將於12月23日起在Disney+獨家上線，並採每週更新1集的方式播出，預計一路播到2027年2月10日最終回。

Q2：莽原之爪篇的故事主要圍繞哪些事件展開？ 故事發生在夜鴉學院宿舍對抗賽前夕，雄劍與艾斯、迪烏斯及格林調查校園怪事，逐步揭開雷歐納金史卡勒的陰謀。

Q3：這部動畫版為何受到動漫與迪士尼粉絲關注？ 作品以迪士尼反派為靈感打造7大宿舍，首季口碑不錯，還曾入圍Crunchyroll動畫大獎的最佳異世界動畫，因而持續吸引關注。