《滿洲鴉片小隊》宣布動畫化！鹿子遺願促漫畫恢復連載，鶴島接棒作畫

日本 漫畫 《滿洲鴉片小隊》迎來重大消息！由門馬司擔任原作、鹿子負責作畫的作品，在鹿子離世後一度面臨連載中斷，如今不僅宣布改編 電視動畫 ，漫畫也正式以全新體制恢復連載，由漫畫家鶴島接手作畫，鹿子則以「作畫原案」身分繼續參與作品。

官方更公開原作者門馬司、接任作畫的鶴島，以及鹿子家屬致讀者的留言，透露新團隊延續作品的決心，也讓粉絲看見這部作品在告別原作畫者後，仍將繼續走向未完的故事 終點。

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《滿洲鴉片小隊》宣布動畫化！新體制接棒延續漫畫故事

《滿洲鴉片小隊》由門馬司負責原作、鹿子擔任作畫，以1937年的滿洲為故事舞台，結合歷史背景、犯罪懸疑與生存冒險元素，描繪主角在戰亂時代中踏入鴉片製造與交易世界後，逐漸改變自身命運的過程。

隨著官方宣布動畫化，作品也同步迎來新的創作體制。根據官方公開的視覺圖，未來將由門馬司繼續負責原作，漫畫家鶴島接任作畫，鹿子則列名為「作畫原案」，讓原有的創作基礎與角色形象得以延續。

目前動畫的製作公司、導演、聲優陣容及播出時間等細節，仍有待官方後續公布。對於喜愛原作的讀者而言，這次消息不只是作品即將動畫化的好消息，更代表漫畫在經歷創作者離世的重大變故後，終於找到能繼續前進的方式。

圖：@manshu_ym

為紀念動畫化決定及漫畫重新連載，截至11日，Young Magazine Web與Comic DAYS也推出全篇217話免費閱讀的活動。

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1937年滿洲揭開黑暗冒險！為救重病母親，主角踏入鴉片交易世界

《滿洲鴉片小隊》故事發生於1937年的滿洲。主角日方勇原本是被徵召至滿洲的關東軍士兵，卻在戰場上失去右眼視力，之後離開前線，轉而加入農業義勇軍。

原以為生活將逐漸回歸平靜，日方勇卻意外發現農場中存在大片罌粟花田，並因此接觸到鴉片製造。為了救治身患重病的母親，他決定鋌而走險，開始製作鴉片，卻也因此一步步捲入更龐大的利益與權力漩渦。

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作品透過主角的選擇，呈現戰亂時代下的生存困境，以及金錢、親情與欲望交織而成的道德難題。隨著故事推進，日方勇的行動不僅改變自己的人生，也逐漸牽動整個滿洲的局勢，讓作品在犯罪懸疑之外，更增添歷史與人性的複雜面向。

圖：尖端出版

鶴島接棒作畫！門馬司公開感言，盼作品持續走向完結

隨著漫畫恢復連載，官方也公開了新體制下的創作團隊留言。原作者門馬司回憶，自己最後一次與鹿子見面時，曾談到希望作品能夠持續連載下去的心願。

門馬司表示，鹿子是一位才華洋溢的漫畫家，兩人共同創作《滿洲鴉片小隊》的過程中，鹿子以細膩且充滿力量的畫風，將故事中的人物與世界觀具體呈現。如今由鶴島接手作畫，他也期待新團隊能延續作品的魅力，讓故事繼續走向終點。

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接任作畫的鶴島則在留言中向鹿子的家人與朋友致意，並表示自己將盡力重現鹿子所建立的作品世界。他也提到，會帶著對鹿子創作的敬意，持續描繪這段故事，希望能獲得讀者支持。鶴島與鹿子曾在漫畫家原泰久的工作室擔任助手，兩人有著共同工作的經歷。此次由鶴島接棒，不只是創作人員的更替，也讓作品在延續原有風格的同時，迎來新的創作階段。

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鹿子家屬致讀者公開信！感謝支持，盼大家繼續享受作品

除了原作者與新任作畫者的留言，官方也公開鹿子家屬的訊息，向一路支持《滿洲鴉片小隊》的讀者表達感謝。家屬表示，感謝大家一直以來對鹿子與作品的支持，也希望讀者能繼續享受《滿洲鴉片小隊》的故事。對家屬而言，作品能在鹿子離世後繼續連載，是一份珍貴的延續；鹿子留下的創作，也將透過新團隊繼續陪伴讀者。

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官方以「新體制」為主題公開相關留言，不僅交代作品後續的創作安排，也讓讀者了解這次接棒背後的情感與心意。從門馬司希望作品繼續完成的期盼，到鶴島承諾盡力重現原有世界，再到家屬對讀者的感謝，每一段留言都展現了團隊希望讓故事走下去的共同目標。

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精華 FAQ Q1：《滿洲鴉片小隊》這次最重要的消息是什麼？ 官方同時宣布作品將改編為電視動畫，並且漫畫恢復連載，改由鶴島接任作畫。鹿子則以作畫原案身分保留在創作名單中。

Q2：新的漫畫連載體制是如何分工的？ 新版體制仍由門馬司負責原作，鶴島接手作畫，鹿子則列為作畫原案。這樣的安排是為了延續原有角色形象與作品風格。

Q3：這部作品的故事背景與主要設定是什麼？ 故事設定在1937年的滿洲，主角日方勇為救重病母親而捲入鴉片製造與交易，在戰亂、利益與人性抉擇中逐步改變命運。