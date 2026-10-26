人類的時代即將結束！《怪獸8號》確定以劇場版完結，2027年大銀幕終極決戰

人氣動畫 《怪獸 8號》系列的結局，確定搬上大銀幕。官方10月24日宣布，動畫系列將以《劇場 版 怪獸8號》迎來完結，2027年在日本 上映，同步公開首張超前導視覺圖，標語寫著「人類的時代即將結束」。

消息也意味著，第3季電視動畫不會推出，粉絲期待已久的故事結局，將直接在戲院揭曉。

熱門小說

《怪獸8號》劇情介紹：卡夫卡與防衛隊迎戰最強危機，怪獸9號陰謀成關鍵

《怪獸8號》故事設定在怪獸頻繁襲擊人類的日本，主角日比野卡夫卡原本從事怪獸屍體清理工作，年少時曾與青梅竹馬亞白米娜約定一同加入日本防衛隊，卻因現實因素遲遲無法實現夢想。直到一次意外，神祕生物寄生進入卡夫卡體內，讓他獲得變身成怪獸的能力，並被命名為「怪獸8號」。擁有特殊力量的他決定再次挑戰防衛隊考試，希望與米娜並肩作戰，卻也因此陷入人類與怪獸之間更複雜的衝突。

圖：@KaijuNo8_O

隨著故事推進，擁有高度智慧與進化能力的怪獸9號逐漸成為人類最大的威脅。在電視動畫第二季的劇情中，怪獸9號吸收防衛隊長官四之宮功後離去，並留下「怪獸的時代即將開始」的警告，使防衛隊陷入嚴峻危機。

圖：截自預告

即將推出的劇場版將接續這場戰鬥，描寫卡夫卡與防衛隊如何應對不斷進化的怪獸，以及怪獸9號所策劃的陰謀。面對前所未有的強敵，卡夫卡能否守護人類、完成身為防衛隊一員的使命，也將成為系列完結篇最受關注的焦點。

圖：長鴻出版社

首張超前導視覺圖，巨大怪獸矗立在毀滅的城市中

官方同步公開的視覺圖，由曾擔任電視動畫美術監督的木村真二親自繪製。畫面中，一隻身上布滿眼睛的巨大黑色怪獸，站在幾乎被毀滅的城市中央，搭配「人類的時代即將結束」的標語，營造出人類面臨滅亡危機的壓迫感，也預告防衛隊將面臨前所未有的危機。

主要聲優陣容回歸，陪伴粉絲走到故事終點

本次完結篇消息公布時，日比野卡夫卡聲優福西勝也、亞白米娜聲優瀨戶麻沙美、市川雷諾聲優加藤涉、四之宮琪歌露聲優菲魯茲・藍，以及保科宗四郎聲優河西健吾等主要聲優皆出席官方活動。

圖：@KaijuNo8_O

福西勝也也表示，能夠在2027年迎來作品完結，讓他感到與角色之間有著特別的緣分，並承諾會全力完成這部作品。隨著故事即將走向終點，主要角色們的成長與彼此之間的羈絆，也將成為粉絲告別《怪獸8號》的重要部分。

精華 FAQ Q1：《怪獸8號》這次公布了哪些完結相關的最新消息？ 官方在10月24日宣布，動畫系列將以《劇場版 怪獸8號》完結，預計2027年於日本上映，同時公開首張超前導視覺圖，並以「人類的時代即將結束」作為宣傳標語。

Q2：為什麼這次劇場版消息代表第3季電視動畫不會推出？ 內文指出，作品結局將直接以劇場版形式呈現，因此粉絲原本期待的第3季電視動畫不會推出。也就是說，整個系列的最終章會改在戲院一次揭曉。

Q3：劇場版完結篇會聚焦哪些劇情與角色衝突？ 劇場版將接續電視動畫第2季的危機，描寫卡夫卡與防衛隊如何迎戰不斷進化的怪獸，並對抗怪獸9號的陰謀，最終決定人類能否守住生存希望。