熱浪炸裂！2026高雄翻轉動漫祭《獵人》《膽大黨》領軍7月登場

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026高雄翻轉動漫祭將於7月17日至8月23日在夢時代登場。

2026高雄翻轉動漫祭將於7月17日至8月23日在夢時代登場。 重點二： 現場集結《蠟筆小新》《86》與《獵人》等17大合影區。

現場集結《蠟筆小新》《86》與《獵人》等17大合影區。 重點三：推出8款699元限定禮包與芙莉蓮主題抽抽樂等活動。

7月17日至8月23日，全台粉絲期待已久的盛事——「2026高雄 翻轉動漫祭」，即將於高雄夢時代 8F 時代會館熱鬧登場！

本次活動由入口處最吸睛的《蠟筆小新 》巨大造型氣偶熱情領軍，搭配野原一家歡樂滿點的幾何圖形經典打卡牆，一開展就要萌翻全場！以及《86—不存在的戰區—》、《入間同學入魔了！》、《擅長逃跑的殿下》等作品的17大動漫合影區！現場準備了 8 款超人氣限定禮包，每組只要 699 元就可以帶回家；還有引爆話題的《葬送的芙莉蓮》好運抽抽樂，更準備了豐富的限量周邊與各種超值優惠，要來回饋長期支持的粉絲朋友，打造一場視覺與購物的雙重饗宴。現在就準備好相約好友，一同進入今夏最狂歡的動漫世界吧！

《蠟筆小新》巨型氣偶萌翻登場 紅色彼岸花海再現《86—不存在的戰區—》

在動漫中總是鬧出一堆笑料、深受全台跨世代粉絲喜愛的國民級巨星野原新之助，以巨型氣偶造型震撼現身本次動漫祭，搭配身後美冴、廣志、小葵與小白全員齊聚的歡樂幾何圖形背景，超萌衝擊力絕對是現場無可爭議的頭號必拍焦點！

而迎來播出 5 周年的熱血催淚神作《86—不存在的戰區—》，則將劇中最具象徵意義且淒美絕倫的「紅色彼岸花海」於展區立體重現。凝聚了「送葬者」辛與「鮮血女王」蕾娜之間跨越生死的深刻羈絆，殘酷又催淚的戰場氛圍直擊心靈，絕對要讓全台粉絲感受最激盪靈魂的視覺震撼。

《蠟筆小新》場景示意。圖／木棉花提供

在歷史動漫大作《擅長逃跑的殿下》中，面對鎌倉幕府滅亡的殘酷命運，卻擁有驚人逃跑天賦的年幼繼承人北条 時行，這次與神祕神官諏訪賴重一同現身！展位精心打造出古色古香的日式和風傳統紙門與優雅櫻花背景，完美重現劇中古典唯美與歷史厚重感。看著時行躍躍欲試的生動神情，帶領粉絲一秒打破次元壁，攜手踏上驚心動魄的逃跑旅程。

而迎來電視動畫第四季熱烈發表的話題魔界校園喜劇《入間同學入魔了！》，則直接將惡魔學校「巴比路斯」的榮耀大舞台搬到現場！展區以極具氣勢的大紅舞台帷幕，完美重現音樂祭篇章中的魔幻慶典感。看著身穿經典藍色制服的鈴木入間與普爾森‧索伊立體亮相，散發著神祕又歡樂的魔界氣息，絕對能讓粉絲體驗到成為魔界矚目焦點的趣味快感。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》場景示意。圖／木棉花提供

此外，2026 高雄翻轉動漫祭還特別規劃了《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《葬送的芙莉蓮》、《JOJO的奇妙冒險》、《黃泉使者》、《獵人 HUNTER×HUNTER》、《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》及、《櫻蘭高校男公關部》等匯聚了多部人氣強作的驚喜合影區，快來夢時代一鼓作氣引爆今夏港都的動漫狂熱吧！

今夏港都超值回饋！8款限定禮包

精選強檔大作 8 款超人氣禮包，只要 699 元就可以直接帶回家，其中更網羅了多款新品，這麼超值的限定組合絕對要手刀搶購！

展場首推熱血經典《JOJO的奇妙冒險》禮包，內含印有空條承太郎的全彩抱枕、超吸睛的伊奇特效鑰匙圈，以及融入塔羅牌圖樣的經典手札，展現極致沉浸的黑色魅力。緊接著是兼具實用與趣味的《暗殺教室》禮包，以殺老師為亮點，帶來出門必備的金屬造型證件套、隨身收納袋與引人注目的行李箱貼紙組，給粉絲滿滿的暗殺日常。此外，徹底擄獲大眾目光的《戀上換裝娃娃》禮包，則推出印有海夢的人物造型枕、馬克杯與名場面銀箔書籤組，絕對是隨時隨地療癒身心的最佳組合；而《關於我轉生變成史萊姆這檔事》禮包更迎來威風又軟萌的「龍形態史萊姆玩偶」震撼亮相，搭配高質感透明小海報與百變史萊姆撲克牌，邀請全台粉絲跟著最強魔王一同展開異世界的歡樂冒險！

《JOJO的奇妙冒險》禮包。圖／木棉花提供

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》禮包收錄千束與瀧奈青春感十足的啦啦隊服造型，包含 30cm 大尺寸壓克力立牌（隨機一款）、1000片直向拼圖與炫彩大胸章組，帶粉絲重溫少女特工充滿羈絆與咖啡香的日常；《HUNTER×HUNTER 獵人》禮包則以可切換七色與三種模式的奇犽壓克力燈座為亮點，搭配獵人協會金屬造型證件套與B6筆記本，展現俐落帥氣的獵人風格；《膽大黨》禮包集結高速婆婆貓咪造型零錢包、炫彩壓克力御守與招財貓立體杯墊，為粉絲帶來可愛又充滿能量的隨身守護；《葬送的芙莉蓮》禮包則推出法杖造型金屬流蘇徽章、芙莉蓮透明小海報與七彩魔法陣壓克力燈座，以細緻設計陪伴粉絲收藏悠然的千年旅程。

《獵人》禮包。圖／木棉花提供

《膽大黨》禮包。圖／木棉花提供

《葬送的芙莉蓮》禮包。圖／木棉花提供

人氣新品！粉絲必收清單一次看

《戀上換裝娃娃》3D光柵海報，以特殊光柵技術達到「三種圖案變化」的驚艷效果，將海夢的百變姿態極致神還原，是粉絲不容錯過的視覺震撼彈；而純愛神作《輝夜姬想讓人告白》則特別推出富有紀念意義的相片風明信片組（12入），一組網羅劇中滿滿的經典名場面，讓粉絲隨時回味天才們的戀愛頭腦戰！此外，同作品更推出低調優雅的造型項鍊，簡約俐落的弦月造型內斂又具質感，讓輝夜姬的陪伴點綴您的日常穿搭，隨時隨地散發獨特動漫時尚。

像是擁有無數鐵粉的熱血神作《JOJO的奇妙冒險》，這次特別推出經典側背包，黑色極簡包身印上最廣為人知的「To Be Continued」，背面更低調綴有石鬼面圖騰，絕對是走在路上回頭率百分百的潮流單品；同時還有極具個性的紋身貼紙，集結了經典箭頭、石鬼面以及象徵喬斯達家族的經典紫色星形符號，讓粉絲隨時隨地展現獨特的荒木美學。

此外，《葬送的芙莉蓮》則帶來充滿趣味的光柵壓克力鑰匙圈！運用特殊光柵轉動變圖的技術，輕輕一晃就能看見芙莉蓮、費倫與修塔爾克瞬間變換表情，將動漫中的靈魂神韻趣味重現，絕對是掛在包包上最吸睛的療癒隨身首選。

《JOJO的奇妙冒險》經典側背包。圖／木棉花提供

《葬送的芙莉蓮》光柵壓克力鑰匙圈。圖／木棉花提供

一抽300元通通有獎！「《葬送的芙莉蓮》抽抽樂」

買完周邊別急著離開，現場同步推出「《葬送的芙莉蓮》主題抽抽樂」，以Ｑ版角色城鎮背景搭配閃爍燈光，讓粉絲一按下按鈕就能感受滿滿驚喜。

獎項包含高雄翻轉限定的造型光柵壓克力吊飾、價值 $1,980 元的魔法陣設計手錶、背光無線手機充電器、寶箱怪暖手枕，以及具三種圖案變化的3D光柵海報，兼具實用、收藏與驚喜感。

想試手氣、抽大獎或收藏限定非賣品，這場抽抽樂都是粉絲到場後不可錯過的重點活動。

《葬送的芙莉蓮》手錶。圖／木棉花提供

喜歡挖寶的粉絲也別錯過現場優惠，指定商品最低30元起、超值精選100元起，熱銷商品更享五折起優惠，只要認明黃色價格標，就能輕鬆把好康帶回家。這個夏天，高雄夢時代集結多部人氣作品合影區、限定禮包、新品周邊與超值活動，邀請大家一起加入最熱情的2026高雄翻轉動漫祭！更多資訊請至官方網站查詢。

精華 FAQ Q1：2026高雄翻轉動漫祭的舉辦時間與地點是什麼？ 活動自7月17日至8月23日舉行，地點在高雄夢時代8F時代會館。主辦方以多部人氣作品展區、限定商品與抽抽樂，打造暑期動漫盛會。

Q2：這次動漫祭有哪些主要動漫展區與打卡亮點？ 現場有《蠟筆小新》巨型氣偶、《86—不存在的戰區—》紅色彼岸花海、《擅長逃跑的殿下》與《入間同學入魔了！》等17大合影區，還有《獵人》等人氣作品展區。

Q3：活動有哪些限定商品與優惠值得粉絲關注？ 現場推出8款每組699元的限定禮包，包含《JOJO》《獵人》《膽大黨》《芙莉蓮》等熱門作品周邊，另有《芙莉蓮》抽抽樂、指定商品30元起與5折優惠。