十年再現 新海誠力作《你的名字。》七月全台大銀幕重映

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《你的名字。》將於7月24日全台大銀幕10週年重映。

《你的名字。》將於7月24日全台大銀幕10週年重映。 重點二： 新海誠作品票房突破250億，並獲日本奧斯卡多項肯定。

新海誠作品票房突破250億，並獲日本奧斯卡多項肯定。 重點三：主演群分享配音感想，盛讚作品以五感與第六感打動觀眾。

10週年再見一面。新海誠經典動人鉅獻《你的名字。》（Your Name.）將於7月24日（五）在全台電影院10週年大銀幕重映！《你的名字。》日本賣座突破250億，榮登影史日片票房Top4，還榮獲第40屆日本奧斯卡最佳編劇獎、最佳配樂獎！

故事敘述住在深山小鎮的女高中生宮水三葉（上白石萌音 飾），夢見自己變成東京男高中生。憧憬著都市生活的三葉，總在夢中盡情享受都市生活。而住在東京的男高中生立花瀧（神木隆之介 飾），則夢見了自己成為深山小鎮的女高中生。原來他們兩人的身心竟然都對調了，知道彼此存在後的瀧和三葉，終於知道了意外的真相……

《你的名字。》電影劇照。圖／車庫娛樂提供

《你的名字。》電影劇照。圖／車庫娛樂提供

飾演「立花瀧」的神木隆之介原本就是新海誠導演作品的忠實粉絲，一直十分理解導演作品的魅力，而對於《你的名字。》，神木隆之介表示：「以好的方面而言，覺得這和新海誠導演至今的作品不太一樣，讓人感覺他踏出了非常嶄新又很巨大的一步。」飾演「宮水三葉」的上白石萌音則表示：「新海誠導演至今的作品中，並沒有出現十分出眾的特別人物。作品中會出現的是，像是在學校中通常會有像『三葉』這樣的學生，在路上走著可能就會遇見像『瀧』這樣的人，我覺得像那樣的平凡人所擁有的樸素感非常地棒。」

長澤雅美飾演「瀧」在打工餐廳的前輩「奧寺美紀」，因為「瀧」和「三葉」靈魂互換的關係，而和「瀧」變得親近。對於《你的名字。》的魅力，長澤雅美透露是通常動畫不太能令人感受到的「味道」。長澤雅美表示：「以人類的記憶而言，其實有很多部分是以味道去記住的，我覺得從新海誠導演作品的畫中散發出了味道。從影像的美感、鮮明程度、細節以及臺詞等，都能感受到那股香氣。」經典動人鉅獻《你的名字。》將於7月24日（五）全台大銀幕限定重映！

《你的名字。》新海誠「聲」陷上白石萌音？！

《你的名字。》主演神木隆之介、上白石萌音、長澤雅美都異口同聲地透露，他們事先收到分鏡影片時都嚇了一跳，因為導演竟然還為了角色們配音，讓他們因此更能感受到導演的創作意圖。神木隆之介表示：「雖然分鏡影片中還不是完整的圖畫，但導演的聲音真的很棒，老實說我當時很感動，導演對於配音的每一個細節都很慎重地傳達給演員。我原本認為角色情緒是很曖昧的，並沒有正確答案，但導演給的指示很明確，在那曖昧不明中給予我確實的方向。」

此外，新海誠導演當初在《你的名字。》配音甄選會中，就深深被上白石萌音的聲音吸引，他表示：「即使之後再見了幾百個人，應該也一定就是她了吧！」很快地就決定將「三葉」一角交給上白石萌音。對於配音的過程，上白石萌音表示：「導演一點都不嚴厲，他要我們自由地發揮，過程中會給一些明確的指示，像是語氣稍微再上揚一點之類的。而在獲得導演的肯定後，就覺得能安心地面對角色了。」

神木隆之介大讚《你的名字。》刺激觀眾的第六感！上白石萌音狂推必看電影！

對於《你的名字。》這部作品的魅力，神木隆之介表示：「《秒速5公分》是一部讓人在看完後，會想去尋找什麼的作品；《言葉之庭》將雨刻畫得很美，是部會讓人喜歡梅雨季節的作品。《你的名字。》的話……總之就是很美、意義深遠的作品。不只是視覺，還有聽覺，以及長澤前輩所提到的嗅覺……不，與其說是五感，不如說是連觀眾的第六感也會被刺激到的電影。」

上白石萌音則說：「和我差不多年紀的高中生或大學生們，應該都會對《你的名字。》裡的愛情故事感到心動，但整體的故事並不只侷限於那部分。從一開始不經意的描寫成為了伏筆，在令人揪心的愛情故事進行的同時，又有像推理小說般的元素。不是因為自己是參演者才這樣說的，身為最先看過這部作品的觀眾，我想跟大家說這是部必看的電影！」經典動人鉅獻《你的名字。》將於7月24日（五）全台大銀幕限定重映！更多資訊請上車庫娛樂專頁查詢。

精華 FAQ Q1：《你的名字。》何時將在全台電影院重映？ 文章指出，《你的名字。》將於7月24日（五）在全台電影院以十週年大銀幕版本限定重映，讓觀眾再次在戲院感受這部新海誠經典作品的魅力。

Q2：這部作品在票房與獎項上有哪些亮眼表現？ 《你的名字。》日本票房突破250億日圓，躋身影史日片票房Top4，並拿下第40屆日本奧斯卡最佳編劇獎與最佳配樂獎，成績十分亮眼。

Q3：主演們如何形容《你的名字。》的特色與魅力？ 神木隆之介認為作品不只美麗且刺激第六感，上白石萌音稱其兼具愛情與推理感，長澤雅美則讚賞畫面與細節散發出類似氣味的獨特感受。

《你的名字。》電影海報。圖／車庫娛樂提供