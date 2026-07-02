高雄駁二《獵人實境解謎遊戲》展即日起正式登島！首周特典海報必搶

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《獵人實境解謎遊戲》高雄站7月1日於駁二正式開展。

《獵人實境解謎遊戲》高雄站7月1日於駁二正式開展。 重點二： 玩家三人一組登島，75分鐘內解謎集卡並互動闖關。

玩家三人一組登島，75分鐘內解謎集卡並互動闖關。 重點三：首週限定A3海報與周邊開賣，數量有限需及早兌換。

由西瓜皮育樂主辦、木棉花官方授權的《獵人 實境解謎 遊戲－貪婪之島篇 高雄 站》，將於明（7/1）日於高雄駁二 藝術特區正式開展，邀請所有獵人玩家，親自登入「貪婪之島」，展開一場結合解謎、收集卡片與資深玩家互動的沉浸式冒險。

入口主視覺。圖／木棉花提供

票亭。圖／木棉花提供

本次實境解謎遊戲以「貪婪之島」為核心世界觀打造，玩家將以三人一組形式登島，透過完成任務、蒐集卡片、與資深玩家互動等方式推進遊戲進程，在限定時間75分鐘內完成屬於自己的冒險篇章。

遊戲中不僅有多樣化謎題與互動橋段，更打造多個粉絲熟悉的經典場景，包括充滿挑戰的「岩石區」、經典場景「一坪海岸線」及帶有支線任務的「戀愛都市愛愛」、「杜力亞司」等場景。玩家將穿梭於不同區域之間，透過解謎與探索逐步解鎖劇情，重現回憶中緊張又充滿策略性的遊戲體驗。

經典場景（如岩石區、戀愛都市愛愛、杜力亞司等）。圖／木棉花提供

圖／木棉花提供經典場景（如岩石區、戀愛都市愛愛、杜力亞司等）。圖／木棉花提供

經典場景（如岩石區、戀愛都市愛愛、杜力亞司等）。圖／木棉花提供

經典場景（如岩石區、戀愛都市愛愛、杜力亞司等）。圖／木棉花提供

經典場景（如岩石區、戀愛都市愛愛、杜力亞司等）。圖／木棉花提供

經典場景（如岩石區、戀愛都市愛愛、杜力亞司等）。圖／木棉花提供

除了遊戲體驗外，現場亦設有商售區，販售多款《獵人》主題周邊與高雄站限定商品，兼具實用與收藏價值。官方也提醒入場特典與部分商品數量有限，限定『獵人A3海報』將依週次發放，僅限活動期間場次入場玩家驗票兌換，喜愛收藏的粉絲請務必把握機會。另本次也同步規劃小樹購獨家線上商城，讓未能到現場的玩家也能在線上挑選屬於自己的獵人周邊。

超好買的商售區。圖／木棉花提供

超好買的商售區。圖／木棉花提供

超好買的商售區。圖／木棉花提供

《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》將於2026年7月1日至9月6日於高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫舉行，更多活動資訊與售票詳情，請關注官方粉絲團。

展覽資訊 ： 《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇》活動資訊

登島日期｜2026年7月1日（三）－2026年9月6日（日）

登島地點｜高雄駁二藝術特區 蓬萊B4倉庫

營業時間｜每日 11:00－19:00

《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》主視覺。圖／木棉花提供

精華 FAQ Q1：《獵人實境解謎遊戲》高雄站何時、在哪裡開展？ 活動將於2026年7月1日至9月6日在高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫舉行，每日營業時間為11:00至19:00，官方也提醒民眾留意售票與場次資訊。

Q2：這次實境解謎遊戲的玩法與時長有什麼特色？ 遊戲以《貪婪之島》世界觀設計，採三人一組方式登島，透過完成任務、蒐集卡片與資深玩家互動推進流程，須在限定75分鐘內完成冒險。

Q3：現場有哪些特典或購買資訊值得粉絲注意？ 現場設有商售區，販售《獵人》主題周邊與高雄站限定商品，限定A3海報依週次發放且數量有限；未到場者也可透過小樹購線上商城選購周邊。