《航海王映畫祭》 26年航程、15部劇場版完整重映

史上首次《航海王 映畫祭》即將啟航！人氣大作《航海王》吸引無數粉絲喜愛，劇場版更是許多粉絲的童年回憶或剛好錯過扼腕，現在終於又有機會可以得償所願！

從今年7月17日起，將一次完整集結所有15部劇場版電影，輪番在戲院大銀幕上映！從2000年第一部的《航海王劇場版：黃金島大冒險》到2022年的《航海王劇場版：紅髮歌姬》，每一部都讓粉絲有機會在大銀幕首次欣賞或重溫！預計也將推出每部劇場版的相關特典，還請影迷粉絲關注官方社群。

多部《航海王》劇場版 台灣大銀幕首演

《航海王映畫祭》囊括從未在台灣電影院放映過的前四部劇場版，分別是：2000年在日本上映推出的《航海王劇場版：黃金島大冒險》、2001年的《航海王劇場版：發條島的冒險》、2002年《航海王劇場版：珍獸島的喬巴王國》和2003年的《航海王劇場版：死亡盡頭大冒險》。這次台灣全15部戲院放映，讓粉絲終於可以在大銀幕感受這些經典電影內容。

《航海王映畫祭》七月聯映。圖片來源：壹壹喜喜電影臉書專頁

《航海王映畫祭》七月聯映。圖片來源：壹壹喜喜電影臉書專頁

《航海王映畫祭》將分四個波段，每周逐一上映所有15部劇場版電影。第一部從7月17日開始，上映近年最高人氣，也是《航海王》劇場版中，全球票房最高的《航海王劇場版：紅髮歌姬》。之後還有被大家列為經典，上次上映都超過十年以上的《航海王劇場版：Z》與《航海王劇場版：強者天下》。還有超感人的《航海王劇場版：喬巴身世之謎～冬季綻放、奇跡的櫻花》，以及許多人印象深刻的話題之作，由現在已是知名大導演細田守執導的《航海王劇場版：祭典男爵與神祕島》。每部上映檔期，再請參考各波排定的上映時間。

《航海王映畫祭》七月聯映。圖片來源：壹壹喜喜電影臉書專頁

《航海王映畫祭》七月聯映。圖片來源：壹壹喜喜電影臉書專頁

特別的是，最後的第四波將推出「跳島連映」。預計從10月開始上映15部劇場版中片長較短的四部，包含最早三部劇場版：《航海王劇場版：黃金島大冒險》、《航海王劇場版：發條島的冒險》、《航海王劇場版：珍獸島的喬巴王國》以及《航海王劇場版：追逐草帽大冒險》。這四部將連續放映，即同一場次一口氣連播四部片（無法分別購買單部電影，但可同時獲得四部的電影相關特典，更多資訊請至壹壹喜喜臉書專頁查詢）。