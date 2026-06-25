信仰充值！下北澤搖滾旋風吹進台中 《孤獨搖滾！》動畫展七月進駐中友百貨

今年夏天《孤獨搖滾！》動畫展即將於7/20在台中中友百貨盛大開展！本次展覽將完整重現九大特色展區，讓粉絲可以從不同角度感受小孤獨的音樂歷程。

另外角色們手持台灣美食的「台灣限定專屬立繪」周邊商品也將同步登場，還有日本空運來台的限量周邊，喜歡小孤獨的粉絲們，絕對不可錯過！

《孤獨搖滾》展特典贈品壓克力色紙。圖／曼迪傳播股份有限公司提供

九大特色展區「小孤獨的衣櫥」從牆上的每張海報、樂器設備到那條熟悉的棉被，完美重現了小孤獨的創作起點。緊接著是「渴望被肯定的怪物」，空間搭配迷因感十足的互動影音，交錯呈現小孤獨的腦內幻想世界，展區內特別設置按讚計數器，等著粉絲們一起前來貢獻讚數！100% 真實還原的「STARRY展演廳」，從舞台、燈光到音響配置皆比照下北澤 live house 的規格打造，讓人彷彿親臨現場演出。最後還有特別影像區及聲優、製作團隊的親筆簽名，帶來視覺與聽覺的雙重極致饗宴。

展區示意圖。圖／曼迪傳播股份有限公司提供

展區示意圖。圖／曼迪傳播股份有限公司提供

展區示意圖。圖／曼迪傳播股份有限公司提供

《孤獨搖滾！》動畫展預售票將於6/24開賣，單人票每張330元，雙人票不僅可享價格優惠，台中限定票面設計，讓粉絲有更多種選擇！雙人票僅限早鳥預售，數量有限售完為止。另外售票特典是使用台灣限定立繪的美食風壓克力色紙，更將小孤獨一行人品嚐台灣小吃的可愛身影完美定格！預售票6/24起於博客來售票網、Klook、全家FamiPort、MyAnime Square線上商城開賣。更多展覽資訊將陸續公開，敬請密切關注曼迪傳播公告。

《孤獨搖滾》展單人票。圖／曼迪傳播股份有限公司提供

《孤獨搖滾》展雙人票A款圖。／曼迪傳播股份有限公司提供

《孤獨搖滾》展雙人票B款圖。圖／曼迪傳播股份有限公司提供