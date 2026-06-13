新手友好！《攻殼機動隊 2026》重回復古輕快科技感，戲院限定版7月上映

改編自士郎正宗同名經典漫畫的全新動畫系列《攻殼機動隊 2026》（英文片名：The Ghost In the Shell (2026)），為了世界各地熱切期待的粉絲，將以第一話、第二話，再加上戲院限定30分鐘特別片段的形式在世界各地的電影院特別上映，讓粉絲可以用最好的視聽效果搶先體驗《攻殼機動隊 2026》的震撼！

《攻殼機動隊》是日本漫畫家士郎正宗1989年開始連載的作品，之後因為日本動畫名導押井守在1995年推出的同名動畫電影而聲名大噪，啟發《駭客任務》等無數西方知名作品，甚至在2017年推出由美國知名女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）主演的好萊塢真人電影。相較風格晦澀、著重在哲學探討的押井守版《攻殼機動隊》，這次《攻殼機動隊 2026》的風格將更貼近原作漫畫，包含更多喜劇和動作元素，可以說是最適合新觀眾入門的《攻殼機動隊》。

《攻殼機動隊 2026》劇照。圖／車庫娛樂 提供

《攻殼機動隊 2026》劇照。圖／車庫娛樂 提供

西元2029年。企業網路覆蓋全球，電子和光在世界各地傳播，但資訊化尚未讓國家和民族消失的近未來日本。接受過全身義體化改造的生化人草薙素子，率領著一支包含隊員巴特在內的精銳部隊，她渴望建立一支專門用來預防犯罪的特殊部隊。因此，擁有類似構想的內務省官員荒卷大輔招募了草薙素子和她的團隊，成立俗稱「攻殼機動隊」的維安組織「公安九課」。後來，公安九課在調查一起牽涉國際陰謀的電腦犯罪案件時，發現了神秘駭客「傀儡師」的存在。草薙素子將面臨什麼樣的命運？傀儡師真正的目的又是什麼？新時代的賽博龐克動作劇正式揭幕！

《攻殼機動隊 2026》由推出《犬王》、《膽大黨》等知名作品的製作公司「Science SARU」打造，並由參與過日本動畫名導湯淺政明《日本沉沒2020》、《犬王》等作品的「モコちゃん」執導，日本網友將他封為湯淺政明的徒弟，另外，他也是動畫《膽大黨》的副導演。接下這次重責大任的モコちゃん表示：「自從高中時期接觸到原作漫畫之後，《攻殼機動隊》就成為了我的原點。這部作品從士郎老師的原作漫畫開始，與眾多創作者和粉絲的人生緊密相連。在如此悠久的歷史下製作動畫，雖然壓力不小，但我和全體工作人員竭盡全力，力求打造出能讓更多人欣賞的作品。我們衷心希望，無論是原作漫畫的粉絲、動畫的粉絲，或是未來的新粉絲，都能以某種方式享受這部作品帶來的樂趣。」

《攻殼機動隊 2026》劇照。圖／車庫娛樂 提供

《攻殼機動隊 2026》劇照。圖／車庫娛樂 提供

《攻殼機動隊2026》的劇本則由曾與日本知名科幻作家伊藤計劃合著《屍者的帝國》、並執筆首部《哥吉拉》系列首部日本電視動畫《哥吉拉 奇異點》的圓城塔操刀，圓城塔表示：「士郎正宗的作品充滿了謎團，在不同的時代閱讀，會呈現出不同的面貌。可以說，它就像一面鏡子，會映照出讀者所知的一切，隨著對人性的理解不斷加深，對士郎正宗作品的理解也會隨之加深。這種力量即使在21世紀也絲毫沒有衰退。我真希望能夠告訴國中生時代正在煩惱如何理解士郎正宗作品的自己，該做哪些研究。」《攻殼機動隊 2026》6月27日先行特別場、7月8日全台大銀幕上映。更多資訊請上車庫娛樂臉書專頁查詢。

《攻殼機動隊 2026》海報。圖／車庫娛樂 提供