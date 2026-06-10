人氣日本動畫《迷宮飯》「迷宮探索展」7月台北三創登場！逼真魔物料理、作者九井諒子150張複製原畫、專訪一應俱全

日本爆紅動漫《迷宮飯》一推出迅速登上影片串流平台的熱門榜單，最近更為粉絲帶來製作第二季的喜訊，讓一眾劇迷引頸以待！今日INCUBASE Studio 帶來《迷宮飯》「迷宮探索展」，強勢登陸台灣！展覽將於2026年7月15日至8月30日，在台北三創生活園區6樓的INCUBASE Arena Taipei舉行，讓台灣動漫迷先睹為快！

作為展覽在日本海外的第三站，展覽不僅完美還原動畫中經典的場景，更特別設置在日本展覽中沒有的打卡點！九井老師的個人展也將舉行，展出逾150幅珍藏複製原畫、插圖、訪談以及繪畫影片。另外主辦方將為大家帶來超級驚喜，絕對不容錯過！敬請期待！！

關於九井諒子老師與《迷宮飯》

日本知名漫畫家，以獨特的視角呈現異世界而聞名。早期在同人志及網絡上發表作品。2011年，發表短篇集《龍的學校在山上 九井諒子作品集》，之後分別於2012、2013年出版《龍可愛的七個孩子》與《抽屜裏的生態箱》《抽屜裡的温室箱》獲得多項大獎，並於2014年開始第一部連載漫畫《迷宮飯》。

《迷宮飯》是他首部長篇作品。故事講述冒險者萊歐斯與夥伴們的冒險，還有一行人取用魔物製作料理的經歷。作品於2022年宣布改編為電視動畫，並於2024年播出第一季。第一季播出後官方宣布將會製作第二季動畫 。

香港站 展覽現場照。圖／INCUBASE Studio

香港站 展覽現場照。圖／INCUBASE Studio

展場亮點：

親身探索《迷宮飯》場景

《迷宮飯》是九井老師首部長篇連載漫畫，講述主角為拯救遭炎龍吞食的妹妹，與隊友再次進入迷宮探索並煮出魔物料理。地下城的設定與仔細刻畫料理魔物的劇情，令眾多讀者都沉迷其中。早前為慶祝動畫播出而成功在日本多地舉行巡迴展覽，這次也會將作品中的迷宮還原在台灣會場，讓粉絲盡情探索各種奇幻魔物！

香港站 展覽現場照。圖／INCUBASE Studio

圖／INCUBASE Studio

香港站 展覽現場照。圖／INCUBASE Studio

《迷宮飯》打卡點、周邊限定商店

展覽各種細緻裝飾令人置身迷宮之外，場內亦設有多個人氣拍照景點，包括超大型炎龍、穿上青蛙裝的人形立牌及獨特打卡點，粉絲可以盡情拍照，留下開心回憶！會場更有周邊限定商店，販賣多款日本官方展覽限定的商品及台灣站周邊。

香港站 展覽現場照。圖／INCUBASE Studio

香港站 展覽現場照。圖／INCUBASE Studio

驚喜活動不斷！預售優惠強勢來襲！

《迷宮飯》官方快閃限定店亦將首次進駐台北，店內會推出各式各樣由日本直送的《迷宮飯》周邊精品，勢必掀起一股搶購潮！「九井諒子展 及 《迷宮飯》迷宮探索展 台灣站」推出限時優惠。由即日起至2026年7月14日，市民可透過網上購票平台KLOOK：（Link TBC）優先購買預售門票，最高可享高達7折優惠！粉絲們不容錯過！優惠門票受有關條款及細則約束。

門票資訊 預售單人票：250元｜即日起-7/14 展期單人票：350元｜2026/7/15-8/30 售票通路：KLOOK 獨家售票

入場禮。※入場即獲贈送展覽限定角色書籤一張（4種款式隨機送出）圖片僅供示意。

展覽資訊： 九井諒子展 及 《迷宮飯》迷宮探索展 台灣站

開放日期：2026年7月15日至2026年8月30日

開放時間：展覽：週一至週日 11:00-19:00（18:30 停止售票入場）

商店：週日至週四 11:00-21:30、週五週六及國定假日前夕 11:00-22:00

活動地點：三創生活園區 6F INCUBASE Arena Taipei

展覽及相關活動的更多資訊可留意 九井諒子展 及 《迷宮飯》迷宮探索展台灣站 官方社群 或 INCUBASE Arena Taipei公佈。