高雄駁二《獵人實境解謎遊戲》7/1登場！早鳥預售票今起開賣，限量特典搶先看

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《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》即將在7月1日高雄駁二 蓬萊B4倉庫登場。圖／木棉花提供
《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》即將在7月1日高雄駁二 蓬萊B4倉庫登場。圖／木棉花提供

由西瓜皮育樂主辦、木棉花官方授權的《實境遊戲－貪婪之島篇 站》延續玩家熱烈好評，今年夏天正式登陸高雄，將於2026年7月1日至9月6日在高雄駁二藝術特區 蓬萊B4倉庫登場，邀請所有獵人粉絲，親自踏上貪婪之島展開冒險。

沉浸式解謎感受作品經典橋段

《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》遊戲全程約 75 分鐘，以沉浸式實境解謎體驗為核心，完整打造中的經典場景，包括 「戀愛都市愛愛」、「瑪莎多拉」、「一坪海岸線」 等，玩家登入貪婪之島後，需與同行隊友組成三人一組，合作完成任務並破解謎題，就有機會獲得指定口袋卡片。

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同時玩家也將面臨來自強敵的挑戰，包括對抗島上的資深玩家，還有機會在人氣場景 「一坪海岸線」 挑戰經典的躲避球對戰，與磊札展開刺激對決，重現原作中令人熱血沸騰的名場面。

除了遊戲體驗外，獲得玩家熱烈好評的打卡點也會一同回歸，包括小傑與奇犽 1:1 等身大型公仔以及水見式互動體驗，讓粉絲能親身感受作品中的經典橋段。高雄站也將推出限定周邊與特典商品，以及100張指定口袋卡片同步登場，讓玩家能在冒險旅程中持續收集卡片，打造屬於自己的貪婪之島收藏。

把握台灣最後登島機會！

主辦單位表示本次高雄站是台灣的最後一站，請獵人玩家務必把握登島機會，同步公開完整票種與票價資訊：預售期間自 6月1日至6月30日，玩家可透過 Klook 平台購買預售票，享有較展期票更優惠的價格，票種包含「單人票」與適合組隊玩家的「三人票」，其中三人票需三位玩家同時入場，讓玩家能與夥伴組成隊伍，一同完成任務並破解謎題。

此外也推出兩款限量特典套票，僅於 Klook 平台販售，數量有限，售完為止。其中一款為「壓克力色紙特典套票」內含單人票券與壓克力色紙盲抽乙款，壓克力色紙精選動畫經典畫面製作，共四款隨機出貨，兼具收藏與展示價值；另一款為 「貪婪之島集卡冊組合包特典套票」以動畫中經典的「BOOK」卡冊概念設計，搭配專屬卡套50入，讓玩家能將在遊戲中獲得的卡片好好收藏，是喜愛卡片收集的粉絲不可錯過的收藏套組。數量有限，歡迎動畫迷、玩家把握預售期購買。

圖／木棉花提供

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活動資訊：

《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》
登島日期｜2026年7月1日（三）－2026年9月6日（日） 每日 11:00－19:00
登島地點｜高雄駁二藝術特區 蓬萊B4倉庫

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