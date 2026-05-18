《女僕小姐的貪吃日常》越看越餓！療癒新番大啖平民美食

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《女僕小姐的貪吃日常》漫畫書封、動畫官方主視覺。圖/尖端出版、メイドさんは食べるだけ【公式】@lovetoeat_maid
《女僕小姐的貪吃日常》漫畫書封、動畫官方主視覺。圖/尖端出版、メイドさんは食べるだけ【公式】@lovetoeat_maid

《女僕小姐的貪吃日常》（メイドさんは食べるだけ）是漫畫家前屋進創作的漫畫作品，曾獲2021年、2022年「下一部人氣漫畫大賞」網路漫畫類別提名。日文單行本全系列共5集，由講談社出版，台版漫畫則由尖端出版，目前代理進度到第3本。官方於2025年宣布TV化，並於2026年4月開播，第一季預計會有12集，目前已播出8集。主角「橘雀」由聲優市之瀨加那飾演，摯友「璃可妲」則由須能千裕演出。

該作講述原先在宅邸擔任女僕的橘雀，基於某些原因來到小公寓展開新生活， 雖然仍有許多要操心的事，但對日本食物充滿好奇的雀，仍然展開尋找之旅的故事。每一集的篇章名稱是雀所吃過的日本美食：

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第1話「鯛魚燒／章魚燒／糰子／超商飯糰／年輪蛋糕」

第2話「冰棒／甜茶／小饅頭／桔梗信玄餅／波蘿麵包」

第3話「配菜／咖哩調理包／蠶豆／醃漬小菜／運動飲料」

第4話「餅乾／紅豆麵包／檸檬水／炸雞」

第5話「霜淇淋／梅酒／麥茶／可麗餅／生蛋蓋飯」

第6話「鰻魚飯／涼拌豆腐／祭典」

第7話「刨冰／起司蛋糕／熱開水／杯麵」

第8話「新米／咖哩飯／烤地瓜／葡萄／炸肉餅」

從「我開動了」到「謝謝招待」，跟著雀的腳步，展開日本平民美食之旅吧！

《女僕小姐的貪吃日常》動畫PV

漫畫家前屋進繪製的動畫化賀圖

漫畫家前屋進繪製的動畫化賀圖。圖/メイドさんは食べるだけ【公式】@lovetoeat_maid

《女僕小姐的貪吃日常》官方主視覺

《女僕小姐的貪吃日常》官方主視覺。圖/メイドさんは食べるだけ【公式】@lovetoeat_maid

《女僕小姐的貪吃日常》官方主視覺。圖/メイドさんは食べるだけ【公式】@lovetoeat_maid

《女僕小姐的貪吃日常》官方主視覺。圖/メイドさんは食べるだけ【公式】@lovetoeat_maid

《女僕小姐的貪吃日常》原作漫畫

《女僕小姐的貪吃日常》漫畫。圖/尖端出版

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