《擊浪青春》聲優女神齊聚 《鬼滅之刃》禰豆子「鬼頭明里」8/9來台會粉絲

「禰豆子」鬼頭明里將來台！9月新作《擊浪青春》配音傲嬌千金引注目

今夏最沁涼的動畫電影《擊浪青春》即將於9月5日在台灣上映，本片聲優由夢幻陣容組成，為這部描繪女子高中划船社的青春故事注入滿滿生命力。而其中飾演千金小姐「兵頭妙子」一角的聲優鬼頭明里，將於8月9日(六)來台舉行2025年亞洲巡迴見面會「AKARI KITO ASIA FAN MEETING TOUR 2025 in TAIPEI」，消息一出掀起熱烈討論，也讓《擊浪青春》備受粉絲期待！

鬼頭明里：「當聽到自己能參與這部充滿少女青春的作品時，我真的非常開心！雖然我自己的人生中從未真正投入過任何運動，但透過這部作品，我感受到了賽艇的困難、運動的熱血，以及團隊合作的重要性。希望觀眾們也能在電影院親身感受到這份熱情，並且和我們一起熱血沸騰，我會非常高興的！」鬼頭明里因在《鬼滅之刃》中飾演「竈門禰豆子」一角聲名大噪，其聲線從溫柔萌系到爆發力十足都駕馭得宜，在本作中則聲演家世顯赫、個性不服輸的傲嬌千金兵頭妙子，與由長谷川育美配音的另一位千金角色「井本真優美」有著緊張又微妙的互動，火花十足！

聲控粉絲請上船！雨宮天、伊藤美來、高橋李依等聲優女神全員到齊

除此之外，主角群更包含擔任《出租女友》水原千鶴一角的雨宮天，為本作女主角「悅姊」村上悅子配音；高人氣作品《BanG Dream! 少女樂團派對》弦卷心的聲優伊藤美來，本次則演出有著可愛外表的開朗少女佐伯姬；在《我推的孩子》擔任女主角星野愛的聲優高橋李依，成為本作中充滿活力的轉學生高橋梨衣奈。

高橋李依更開心的表示：「我是飾演高橋梨衣奈的高橋李依！沒想到同姓，甚至還來自同一個家鄉埼玉縣的梨醬……！從試鏡的時候開始，我就感覺到這是一種特別的緣分！不論是看過原作的朋友，還是第一次接觸的觀眾，都能以新鮮的心情來享受這部美麗的動畫！」而昨日（8/2）在台北舉辦了搶先觀影場，觀眾也紛紛回饋：「有婆還不看爆！」、「兵頭妙子跟井本真優美請原地結婚」、「畫面超美，看完都被療癒了」獲得熱烈好評與期待。

《擊浪青春》。圖/擷取自animeanime.jp

敷村良子同名暢銷小說改編

《擊浪青春》改編自敷村良子（しきむら よしこ）的同名暢銷小說《がんばっていきまっしょい》，劇情講述三津東高中的二年級生村上悅子一直過著沒有目標、沒有方向的高中生活，直到某天，一位名叫高橋梨衣奈的轉學生邀請她一同著手重建早已名存實亡的划船社。隨著同屆的兵頭妙子與井本真優美相繼入社，社員人數終於到齊，原本只是為了湊人數而加入的悅子，卻在與夥伴們相處的過程中，漸漸對這個社團產生了真正的情感。

首次正式比賽當天，理想與現實的巨大落差讓團隊心灰意冷，就在大家幾乎放棄抵達終點的那一刻——悅子重新握起船槳，說道：「我想變得更厲害一點。」這句話，讓五人的心緊緊相繫，重新團結為一。這是一段青春的航程，真摯的情感直抵人心，也將在不知不覺間，輕輕推動你，鼓勵你向前邁進。《擊浪青春》預計9月5日在台上映，更多電影資訊👉「希望影視行銷」粉絲團📌預售票金石堂熱賣中

《擊浪青春》。圖/光年映畫提供

《擊浪青春》。圖/光年映畫提供

《擊浪青春》。圖/光年映畫提供