《V-POP ASIA》亞洲最大VTuber選秀開跑 百萬經紀合約力挺出道

全球智慧型手機與虛擬實境平台及生態系創新領導者 HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱「HTC」）旗下內容品牌VIVE ORIGINALS出品、源活娛樂製作的亞洲最大VTuber選秀節目《V-POP ASIA》7月29日於台北盛大舉辦啟動記者會，祭出百萬等級商業經紀合約，宣告海選活動正式開跑。

為呼應節目徵選下一個V-STAR，記者會特別邀請擁有百萬粉絲的國際級VTuber Kson 親臨台灣，首次為《V-POP ASIA》節目在公開場合獻唱，更分享自身成為VTuber的心路歷程，鼓勵更多年輕世代勇敢追夢。

《V-POP ASIA》為面向全球的虛擬偶像選秀節目，希望能挑選具歌唱潛力的新人，培養出能拉動下個世代虛擬娛樂的新型態巨星，海選啟動記者會邀請到Kson同時以VTuber和真人形象現身，強調選秀節目將針對「中之人」進行徵選。HTC特別當起「台灣阿嬤」，現場準備珍珠奶茶與台式馬卡龍，讓Kson直衝前台搶食，大喊：「SO GOOD！我好喜歡珍珠奶茶！」

KSON現場分享當VTuber的心得，她認為「熱情」是擔任VTuber重要的核心，她鞭策自己永遠要在最好的狀態下直播，否則粉絲會感覺到不對勁。由於《V-POP ASIA》選秀有歌唱評選環節，主持人問及是否願意現場獻唱一小段，KSON害羞清唱一小段原創曲，讓現場粉絲尖叫連連。KSON也點出，聲音對VTuber來說非常重要：「因為我們開台需要長時間講話，懂得如何運用聲音非常關鍵！」她更與現場粉絲玩起聲音教室互動，逗趣發出「踩到樂高的貓」、「被搔癢的小豬」以及「中樂透的皮卡丘」三種可愛的情境動物音，展現高難度的聲音控制技巧和創意，也讓粉絲驚呼不斷。

HTC VIVE ORIGINALS選秀節目《V-POP ASIA》，國際級VTuber Kson現身台北。圖/HTC VIVE ORIGINALS提供

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘出席記者會表示，「當代的娛樂型態已經逐漸朝虛擬體驗進行典範轉移，我們致力於轉化影視音內容和藝人型態，為觀眾帶來全新的娛樂體驗。透過本節目海選最終出道的選手，將獲得百萬級商業經紀合約、VTuber 全方位藝能經營與國際曝光推廣、專屬 3D 虛擬形象（V皮）、專屬出道演唱會、專屬周邊商品設計與發行資源，節目預計於 2026 年二月底至三月初進行錄製，也將邀請海內外知名 VTuber、製作人與導師共同參與。」

選秀節目《V-POP ASIA》，VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示將為觀眾帶來全新的娛樂體驗。。圖/HTC VIVE ORIGINALS提供

Kson 首次以真人形象出席台灣電視節目記者會，現場人氣爆棚，吸引破百位粉絲擠爆活動現場。談及初次聽聞《V-POP ASIA》嶄新的節目型態以及即將舉辦的VTuber全球選秀，她笑說：「聽到的時候覺得超級酷，從沒想像過VTuber們也能以talent show的形式在電視上面角逐出道席次！」對於能以自身經驗參與節目啟動，她表示感到光榮：「我很清楚當初從零起步的迷惘，也更想幫助想成為VTuber的朋友，給他們信心與方向。」

《V-POP ASIA》選秀節目由 HTC VIVE ORIGINALS 出品，攜手源活娛樂共同製作，節目獲文策院投資以及文化部影視及流行音樂產業局補助，將面向國際海選歌壇潛力新秀，預計招募來自台灣、泰國、印尼、日本等亞洲地區喜歡歌唱的選手，挑戰最高規格虛擬舞台，歷經主題競演、生存淘汰與全方位藝能培訓，角逐最終出道席次，成為下一位國際級ＶStar。參賽者不限VTuber經驗，只要對虛擬創作、表演、歌唱、說唱或直播有熱情者皆可報名，開放年滿18歲以上，不分國籍、性別皆可投件參加。立即了解更多👉《V-POP ASIA》徵選官網

HTC VIVE ORIGINALS選秀節目《V-POP ASIA》海選正式啟動。圖/HTC VIVE ORIGINALS提供

《V-POP ASIA》海選徵件開跑。圖/HTC VIVE ORIGINALS提供

HTC VIVE ORIGINALS選秀節目《V-POP ASIA》，Kson首度公開獻唱並分享VTuber夢想實踐。圖/HTC VIVE ORIGINALS提供

《V-POP ASIA》最終出道選手將獲得百萬等級商業經紀合約。圖/HTC VIVE ORIGINALS提供

HTC VIVE ORIGINALS選秀節目《V-POP ASIA》，現場百位粉絲獲選親臨現場與KSON同樂。。圖/HTC VIVE ORIGINALS提供