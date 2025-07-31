《後室公司》都市傳說改編遊戲 讓你置身無法逃脫的迷宮夢魘
《後室公司》7月30日Steam平台正式上線 在神秘的日常平行世界探索未知的恐怖
由韓國知名遊戲公司Hypercent開發的《後室公司》(Backroom Company)於7月30日在Steam推出正式版。《後室公司》是以SCP都市傳說的後室系列為概念設計的遊戲，玩家將扮演超自然探索企業'Async Corporation的僱傭特工，用生命在後室探索，錄影記錄和收集奇異現象數據，避開危險活著回來，也從中慢慢揭開公司其中的秘密。
滲透日常的異常
後室可怕之處，在於平行的日常環境中充滿未知的異常，以及危險的怪物，再加上閾限空間和無盡的迷宮設計，在尋求出口的同時，還要面臨無法想像的恐怖。
後室公司便是以這個方向打造遊戲中的恐怖感，並且加入隨機地圖生成要素，使玩家每次加入遊戲都是全新體驗。面對充滿未知的緊張感，加上隨機生成讓日常場景中出現更多不合理異常帶來的突兀，緩緩營造的詭譎的氛圍，再配神出鬼沒可能讓玩家死亡的怪物的不斷追擊，成功營造出「後室」帶給玩家無限的恐怖驚嚇。除了，後室探索的恐怖外，遊戲也加入了零散線索劇情，在玩家收集的同時，也慢慢發現公司在這些沒人性的實況中背後真正的陰謀。
多人合作是出路
遊戲雖然可以單機遊玩，但多人組隊探索才能充份發揮人多力量大，畢竟物資是有重量，光靠一個人拿著，很難支撐玩家全部探索所需。在隨時都有怪物出沒的環境中，分工快速搜尋才是王道，減少曝露在危險之中，而且玩家有時候要收集奇異現象和錄影拍攝，拍攝這些致命的怪物也是工作內容，所以有人吸引怪物，有人拍攝也很重要。
有時候「同伴」不一定是同伴，為求生存玩家也可能出賣其他玩家逃生，在後室中出現的穿著防護的人，也可能是怪物化身而成。在後室中，多人合作也許能更為有戰略和合作的面對恐怖的環境，但也可能幫倒忙造成團滅。
不斷更新的恐怖
遊戲會不定時更新地圖和新怪物，讓玩家不管何時遊玩，都能充滿了「後室」帶來的未知恐怖感，以更貼合遊戲的設計。7月正式版加入了下水道、學校和辦公室3張全新的地圖，以及對應的新怪物，在探索這些地圖時，還要一邊想著「可能」出現的怪物，這種先入為主的幻想也會成為不錯的恐怖營造方式。遊戲還會不斷更新劇情讓玩家更接近後室公司的真相，當玩家發現不只要面對未知的恐怖，還要面對公司人為操控，這種接近真相的驚悚感覺，也更容易讓玩家心理發毛。
遊戲也會再加入一些彩蛋和隱藏道具，對於喜歡SCP都市傳說的朋友，一定能眼前一亮。官方也表示之後還會推加防護服、頭盔這些自訂裝備，以及永久獎勵系統、排行榜、UI更新、BUG修正和專用伺服器連線更順暢等功能優化，玩家可以期待之後的更新內容。
《後室公司》(Backroom Company)正式版上線，期間首次登入獲得南瓜頭部件，並且追加7種頭部部件和限時折扣10~25%，更多的活動和遊戲內容，玩家可以前往Steam平台購買遊玩，更多的遊戲內容，玩家可以加入官方Discord頻道了解。
《後室公司》遊戲相關連結
👉《後室公司Backroom Company》Steam網址
👉《後室公司Backroom Company》Ｄiscord官方社群
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