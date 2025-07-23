2025漫博會／回歸線娛樂推《mono女孩》《沖繩方言》《Summer Pockets》等新番周邊全台首發

動畫代理商「回歸線娛樂 TROPICS ENTERTAINMENT」將盛大參展2025漫畫博覽會，帶來一系列驚喜與精彩消息。自2023年成立以來，回歸線娛樂積極代理多部話題新番，包含《WITCH WATCH魔女守護者》、《徹夜之歌 Season2》、《碧藍之海》等人氣作品，更推出「回歸線／回歸系」企劃，精心選擇具有時代意義的經典動畫如《凡爾賽玫瑰》再度呈現，持續帶動跨世代觀眾的熱情與共鳴。

今年漫畫博覽會現場，回歸線娛樂不僅規劃多個動畫拍照打卡點，更準備推出許多全新一季的精美周邊商品，包含《在沖繩喜歡上的女孩方言講得太過令人困擾》、《mono女孩》、《轉生成貓咪的大叔》、《快藏好！瑪琪娜同學!!》以及《Summer Pockets》等人氣新番的最新周邊，期望帶給粉絲耳目一新的商品。

同時，人氣動畫作品《WITCH WATCH魔女守護者》將於會場打造專屬造景大門，不僅有最新人氣角色登場，粉絲只要打卡即可獲得動畫香氛片，回歸線娛樂攤位內單筆消費滿500元還能把《WITCH WATCH魔女守護者》超大紙袋帶回家，可以盡情選購、滿載而歸！同時更推出《WITCH WATCH魔女守護者》與《轉生成貓咪的大叔》兩款福袋，內含總值破千元的商品，現場限定價僅800元，其中《轉生成貓咪的大叔》福袋更是專為本次活動打造的全新組合，絕對是必搶的組合。

「回歸線／回歸系」企畫讓經典作品《凡爾賽玫瑰》回歸，掀起了跨世代看動畫浪潮！不僅讓許多動漫迷與媽媽們一同重溫經典，當中的畫面更演變成許多熱門梗圖。活動現場特別設置《凡爾賽玫瑰》專屬造景區，並攜手公視+推出打卡贈禮活動，只要於現場打卡並出示公視+ APP，即可獲得限量《凡爾賽玫瑰》典藏膠捲，數量有限，千萬別錯過！詳細活動辦法可洽公視+官方粉絲團查詢。

「回歸線娛樂 TROPICS ENTERTAINMENT」還有更多限定商品消息即將釋出，敬請期待！更多詳細精彩消👉「回歸線娛樂」官方社群平台

【2025漫畫博覽會】展覽資訊

⮚活動時間：2025年7月24日 (四) ~ 7月28日 (一) 每日上午10時-下午6時

⮚活動地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

⮚回歸線娛樂：攤位號 A322（近世貿一館18號入口）

WITCH WATCH 魔女守護者快閃店 打卡送好禮！

《mono女孩》。圖/回歸線娛樂提供

《在沖繩喜歡上的女孩方言講得太過令人困擾》。圖/回歸線娛樂提供

《快藏好！瑪琪娜同學!!》。圖/回歸線娛樂提供

《Summer Pockets》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH魔女守護者》福袋立牌。圖/回歸線娛樂提供

《轉生成貓咪的大叔》限定福袋。圖/回歸線娛樂提供