《紅豬》全球唯一限量票卡開賣 感受宮﨑駿飛行夢想與獨特情懷

被譽為吉卜力工作室「最熱血神作」的《紅豬》重返大銀幕，將於9月4日在台磅礡上映。宮﨑駿經典鉅作《紅豬》透過壯闊的飛行艇空戰場面以及感動人心的冒險劇情，當年在日本以54億日圓的亮眼佳績榮登年度日本票房冠軍，繼《魔女宅急便》後，再度刷新日本動畫電影票房新高。

《紅豬》全片充滿著宮﨑駿最熱愛的戰鬥機、奇幻以及浪漫愛情等元素，因而被許多粉絲認定與《風起》、《蒼鷺與少年》並列，同樣是宮﨑駿最私密、最真誠的自傳作品。一生必看的宮﨑駿經典之作《紅豬》重返大銀幕，片商甲上娛樂與Pinkoi合作推出全球唯一復古票卡收藏套票，於7月21日晚上6點開賣，吉卜力迷預購從速，以免向隅。

宮﨑駿最私密自傳作品，動畫大師押井守、庵野秀明都狂愛

《紅豬》講述在亞得里亞海航行的船隻經常遭受駕駛飛行艇的空賊集團打劫財物，而他們的剋星，就是駕著一艘紅色飛行艇、以追捕「空賊」賺取賞金的飛行員波魯克，這個由於不明原因被魔法變成豬的男人，大家都稱他為「紅豬」。「空賊」中的曼馬由特隊被波魯克打得抱頭鼠竄、顏面盡失，因此決定找來美國的飛行好手對付波魯克，兩人將進行一場以榮耀、女人和金錢為賭注的空中對決...。

《紅豬》始終被影迷奉為經典，繼《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》等宮﨑駿執導動畫作品之後，許多吉卜力迷認定《紅豬》才是他們心目中的真正傑作，無論是壯闊的異國美景，磅礡熱血的空戰場面，還是與昔日曖昧對象「吉娜」的浪漫情愫，皆看點滿滿，就連《攻殼機動隊》動畫大師押井守、《新世紀福音戰士》鬼才導演庵野秀明都是《紅豬》的粉絲，庵野秀明並直言宮﨑駿藉由該作終於將「私人的一面」展現出來。由於宮﨑駿長期以來都喜歡以豬的形象來畫自己，不少粉絲認為《紅豬》主角波魯克可說是宮﨑駿的化身，透過這部作品闡述對自己、對時代以及對理想的自嘲和反思。

其實《紅豬》最初是日本航空機上播放的30分鐘短篇動畫，宮﨑駿原本想製作「讓大腦疲倦的中年人欣賞的影片」、「角色不論正反兩方皆盡情享受人生」的動畫，但後來計畫取消，再加上鈴木敏夫在看過波魯克回憶戰爭場面的分鏡圖時，認為《紅豬》非常適合搬上大銀幕，便促使這部經典誕生。

《紅豬》飛機設計師菲兒向紅豬獻吻表達愛意與敬意。圖/甲上娛樂提供

全球唯一限量復古票卡預購開跑，搶先擁有不朽紅色傳奇

為紀念《紅豬》重返大銀幕，甲上娛樂攜手 Pinkoi 推出全球唯一復古紀念票卡，精選電影中三個經典瞬間——「眾星拱月」、「紅色傳奇」、「羞澀印記」，收藏屬於這段浪漫與孤獨交織的飛行傳說，紀念套票將於7月21日(一)6點開賣，至7月31日(四)前下單加贈早鳥限定「羞澀印記」特別款紀念票卡，僅限量2千套，售完為止，現在就將《紅豬》不朽的紅色傳奇帶回家，讓故事持續在心中飛翔。《紅豬》將於9月4日在台上映，請影迷切勿錯過大銀幕體驗自由飛行的浪漫，更多資訊👉甲上娛樂粉絲團。立即購買📌《紅豬》復古書卡雙人電影套票早鳥套卡

《紅豬》甲上娛樂與Pinkoi合作推出全球唯一復古票卡收藏套票，將於今晚開賣。圖/甲上娛樂提供

《紅豬》復古票卡收藏套票精選電影中三個經典瞬間「眾星拱月」、「紅色傳奇」、「羞澀印記」。圖/甲上娛樂提供

《紅豬》在湛藍的亞得里亞海天際，被詛咒為豬的波魯克駕駛著飛機劃破天際。圖/甲上娛樂提供

《紅豬》紅豬與昔日曖昧對象「吉娜」的浪漫情愫，也是一大看點。圖/甲上娛樂提供

《紅豬》。圖/甲上娛樂提供