近期由成毅、林更新主演的古裝歷史 劇《兩京十五日》開播，改編自馬伯庸同名小說，以明朝洪熙元年為背景，講述太子朱瞻基在南京遭遇刺殺陰謀，得知父皇病危後，必須在15天內趕回北京的驚險故事。劇情結合歷史人物、朝堂權謀與逃亡冒險，也讓明朝歷史再次成為觀眾關注焦點。

針對劇中驚心動魄的逃亡情節，原著作者馬伯庸也親自回應，指出史書對此僅留下簡短記載、許多細節本就是空白，這些情節雖非嚴格意義上的正史紀實，卻完全符合「歷史邏輯」——從朱瞻基的性格特質、所處環境以及身邊眾人的反應來推演，這雖然未必是他真實做過的事，卻絕對是他在該情境下「幹得出來」的選擇。這種填補史書空白的創作視角，不僅讓歷史人物更加立體鮮活，也再度點燃觀眾對大明歷史的討論熱度。

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從開國風雲到朝堂改革，明朝近三百年歷史留下無數精彩故事。以下精選 7 部明朝古裝劇 ，帶你從《兩京十五日》出發認識大明風貌，歷史劇迷必收！

文章目錄 推薦1.《兩京十五日》｜成毅、林更新演繹明朝太子的15日逃亡

推薦2.《山河月明》｜成毅、馮紹峰接力演繹朱棣，重現明朝開國風雲

推薦3.《大明風華》｜湯唯、朱亞文演繹五帝六朝的明朝宮廷史

推薦4.《大明王朝1566》｜陳寶國、黃志忠揭開嘉靖年間朝堂鬥爭

推薦5.《洪武大案》｜李立群演繹朱元璋，揭開明朝開國貪腐案件

推薦6.《顯微鏡下的大明之絲絹案》｜張若昀化身算學天才，揭開明朝百年稅務弊案

推薦7.《萬曆首輔張居正》｜唐國強演繹明朝名相，重現萬曆改革風雲

推薦1.《兩京十五日》｜成毅、林更新演繹明朝太子的15日逃亡

改編自馬伯庸同名歷史小說，以明朝洪熙元年（1425年）為背景。當時明成祖朱棣剛駕崩不久，新帝明仁宗身體虛弱、朝局暗潮洶湧，且存在遷都回南京的政治爭議。成毅飾演的太子朱瞻基奉命前往南京巡視並安撫人心，不料剛抵達便遭遇精心策劃的連環爆炸刺殺，險些喪命；與此同時，北京傳來父皇明仁宗病危的急報，若朱瞻基無法在15天內趕回京師繼位，皇位極可能落入野心勃勃的漢王朱高煦手中，天下恐將再次陷入內戰。

圖：《兩京十五日》官微

圖：《兩京十五日》官微

在官道封鎖、敵暗我明的絕境下，朱瞻基被迫隱姓埋名，與林更新飾演、表面玩世不恭卻身懷絕技的南京捕快吳定緣，姜珮瑤飾演、背負家族冤案的神秘女醫蘇荊溪，以及吳幸鍵飾演、剛正不阿的年輕進士于謙結伴同行。四人沿著京杭大運河一路北上，橫跨兩千兩百餘里，不僅要躲避錦衣衛與幕後黑手的步步追殺，更在沿途揭開大運河漕運背後的驚天陰謀，展開一場分秒必爭的生死逃亡。

圖：《兩京十五日》官微

圖：《兩京十五日》官微

圖：《兩京十五日》官微

⭐️追劇看點：

本劇不僅集結了明宣宗朱瞻基與名臣于謙等真實歷史人物，更在馬伯庸「符合歷史邏輯」的創作理念下，將史書中僅存的簡短紀錄大膽延伸成一場充滿追殺與陰謀的懸疑冒險；同時透過皇室太子、捕快與女醫等不同階層角色的交會，生動勾勒出明朝的社會百態。

推薦2.《山河月明》｜成毅、馮紹峰接力演繹朱棣，重現明朝開國風雲

由馮紹峰、成毅、陳寶國、穎兒主演，以明朝開國初期為背景，完整橫跨明太祖朱元璋至明成祖朱棣兩代帝王的傳奇歷程。故事從洪武初年講起，成毅飾演的少年朱棣身為朱元璋第四子，性格活潑跳脫、桀驁不馴，常因闖禍受罰，卻也因不拘一格的膽識深得父親暗中賞識。為了磨練心性，朱棣被派往軍中歷練，跟隨名將徐達出征北元，在殘酷的塞外戰場中蛻變為獨當一面的軍事統帥，並受封燕王鎮守北平。

圖：豆瓣

圖：豆瓣

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成年後的朱棣由馮紹峰接棒演繹，隨著太子朱標英年早逝、朱元璋晚年隔代立儲，年輕的建文帝朱允炆登基後急於削藩，將矛頭直指手握重兵的燕王朱棣。面對朝廷步步緊逼與生死存亡的威脅，朱棣在北平起兵發動「靖難之役」，歷經四年血戰攻破南京，最終奪取皇位，並在登基後開創永樂盛世、遷都北京、五征漠北，寫下大明王朝最波瀾壯闊的篇章。

圖：豆瓣

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⭐️追劇看點：

最大亮點在於由成毅演繹叛逆少年時期的朱棣，再由馮紹峰接棒詮釋其成年後的帝王風範，兩人接力完整呈現角色歷經戰場歷練的不同人生階段；全劇時間跨度從朱元璋建立大明一路延伸至靖難之役，深刻重現明朝初年的皇室權力鬥爭。

推薦3.《大明風華》｜湯唯、朱亞文演繹五帝六朝的明朝宮廷史

由湯唯、朱亞文、鄧家佳、喬振宇主演，改編自蓮靜竹衣小說《六朝紀事》，時間橫跨建文、永樂、洪熙、宣德、正統至景泰六朝，以女性視角串起明朝前期半個世紀的興衰。故事始於靖難之役，湯唯飾演的孫若微原本是建文朝御史景清的長女，全家在朱棣攻入南京時慘遭滅門，年幼的她與妹妹胡善祥失散，被反抗組織「靖難遺孤」收養，自小背負著刺殺朱棣、為父母報仇的使命。

圖：豆瓣

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長大後，孫若微在執行刺殺任務時，意外與朱亞文飾演、表面紈絝實則心思縝密的皇太孫朱瞻基相遇。兩人在一次次試探、交鋒與患難中逐漸理解彼此，孫若微發現皇室並非想像中冷血，而朱瞻基也為她的堅韌所動容。最終孫若微放下私仇嫁入東宮，歷經永樂盛世、仁宣之治，更在後來土木堡之變、明英宗被俘的國難之際，以皇太后之尊力挽狂瀾、輔佐代宗穩定朝局，見證大明皇室五代帝王的權力更迭與家族悲歡。

圖：豆瓣

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⭐️追劇看點：

全劇從朱棣起兵推翻建文帝的靖難之役切入，故事橫跨鄭和下西洋、遷都北京與編纂《永樂大典》等明朝盛世大事件，並罕見地以孫若微的女性視角為軸線，細膩呈現明朝宮廷生活與複雜的政治局勢。

推薦4.《大明王朝1566》｜陳寶國、黃志忠揭開嘉靖年間朝堂鬥爭

由陳寶國、黃志忠、王勁松、倪大紅主演，以明朝嘉靖四十五年（1566年）為時間軸，被無數劇迷奉為歷史劇天花板。當時嘉靖皇帝沉迷修道、二十餘年不上朝，卻透過司禮監與內閣的制衡牢牢掌控朝局；然而，長期揮霍與連年戰事導致國庫嚴重虧空，以首輔嚴嵩、嚴世蕃父子為首的「嚴黨」為填補財政缺口，提出將浙江農田「改稻為桑」的國策，企圖透過絲綢貿易換取白銀。

圖：豆瓣

然而，嚴黨官員與江南富商勾結，竟不惜人為毀堤淹田，逼迫農民低價賣地，導致浙江災民遍野、民怨沸騰。黃志忠飾演的淳安知縣海瑞，剛正不阿、不畏強權，在地方上頂住嚴黨官員的威逼利誘，拼死護住百姓生計；隨後他更調任京官，冒死抬棺上疏《治安疏》，直指嘉靖皇帝沉迷修仙、荒廢朝政的弊端。全劇透過皇帝、嚴黨、清流徐階派系與底層官員海瑞之間的多方博弈，將明朝政治體制的運作與人性幽微刻畫得淋漓盡致。

圖：豆瓣

⭐️追劇看點：

集結嘉靖皇帝、海瑞、嚴嵩與徐階等歷史名臣同台交鋒，從深宮帝王、內閣大臣到地方官員，層層剖析不同階層的權謀攻防；並藉由「改稻為桑」這項具爭議的國策，深刻探討國家財政、官員貪腐與底層民生之間的殘酷拉鋸。

推薦5.《洪武大案》｜李立群演繹朱元璋，揭開明朝開國貪腐案件

以明朝開國皇帝朱元璋為核心，故事聚焦洪武年間震動朝野的五大真實貪腐奇案與官場整頓。布衣出身的朱元璋深知元末官吏貪腐導致民不聊生、最終亡國的教訓，因此建立大明後，對貪官污吏採取近乎冷酷的零容忍態度。然而，隨著天下初定，部分功臣宿將與地方官員開始居功自傲，利用職權侵吞賑災糧款、勾結豪強魚肉百姓，甚至在科舉與工程中大肆舞弊。

圖：豆瓣

劇集採用單元案情推進，描繪朱元璋如何親自下令徹查「欽差大臣貪腐案」、「駙馬歐陽倫走私茶葉案」等重大案件。在抽絲剝繭的查案過程中，往往牽一髮而動全身，背後牽連著皇親國戚、開國功臣與龐大官僚網絡的盤根錯節。朱元璋在法理、親情與江山社稷之間反覆權衡，不惜揮淚斬馬謖，以鐵血手段整頓吏治，展現開國君主試圖建立清廉政體的決心與孤獨。

圖：豆瓣

⭐️追劇看點：

劇情聚焦於明太祖朱元璋整頓吏治與打擊貪官的鐵腕作為，透過一個個緊湊的歷史貪腐案件單元，層層剝開明初官場的利益糾葛，同時也帶出洪武年間嚴格的反貪政策與《大明律》背後的時代制度背景。

推薦6.《顯微鏡下的大明之絲絹案》｜張若昀化身算學天才，揭開明朝百年稅務弊案

改編自馬伯庸歷史紀實作品《顯微鏡下的大明》，由張若昀、王陽、戚薇、吳剛主演，將鏡頭對準明朝萬曆年間的基層地方治理。張若昀飾演的帥家默是個對人情世故一竅不通、唯獨對數字與算學有著偏執天賦的「算呆子」。某日他在整理金華縣架閣庫的陳年稅務檔案時，憑藉敏銳的計算能力，赫然發現一筆名為「人丁絲絹」的稅賦，竟是由金華一縣獨自承擔了原本應由徽州府轄下六縣共同分攤的稅額，且這項不公已持續了長達百年之久。

圖：豆瓣

圖：豆瓣

圖：高寶

一心只想算清「錯帳」的帥家默，在好友豐寶玉與女訟師豐碧玉的協助下，決定向官府提起訴訟、討回公道。然而，這樁看似單純的歷史帳目錯誤，卻像一顆投入平靜湖面的巨石——背後牽動著地方豪紳的隱田利益、各縣知縣的仕途考績，以及上級官員盤根錯節的政治利益。面對官僚體系的百般阻撓、篡改帳冊甚至人身威脅，一介平民帥家默僅憑算盤、尺規與滿屋舊帳，在公堂之上與老謀深算的官僚展開一場驚心動魄的智力與法理對決。

圖：豆瓣

⭐️追劇看點：

取材自真實的明代 徽州絲絹稅案，本劇捨棄傳統武打與宮鬥套路，改以數學算學、帳冊與邏輯推理揭開真相，走出一條另類的歷史懸疑路線，並透過小人物對抗龐大官僚制度的過程，深刻反映明朝地方治理與百姓生活。

推薦7.《萬曆首輔張居正》｜唐國強演繹明朝名相，重現萬曆改革風雲

以明朝萬曆年間為背景，完整重現一代名相張居正波瀾壯闊卻充滿悲劇色彩的改革生涯。隆慶皇帝駕崩後，年僅十歲的萬曆皇帝登基，大明王朝正面臨國庫空虛、吏治腐敗與邊患頻仍的內憂外患。唐國強飾演的內閣首輔張居正，在李太后與司禮監掌印太監馮保的支持下掌握朝政大權，肩負起輔佐幼帝、挽救大明江山的重任。

圖：豆瓣

為了扭轉頹勢，張居正大刀闊斧推行「萬曆新政」：對內以「考成法」嚴格考核各級官員政績，整頓官場慵懶風氣；經濟上推行「一條鞭法」，將繁雜賦稅折算為銀兩徵收，大幅減輕底層百姓負擔並充實國庫；對外則起用戚繼光、李成梁等名將鞏固邊防。然而，改革直接觸動了皇親國戚與守舊官僚的既得利益，讓張居正成為眾矢之的；而他對年幼萬曆皇帝近乎嚴苛的帝王教育，也在君臣之間埋下心結。隨著萬曆皇帝成年親政、張居正積勞成疾病逝，一場針對改革派的政治清算隨之而來，令人不勝唏噓。

圖：豆瓣

⭐️追劇看點：

以明朝萬曆年間內閣首輔張居正的生平為主軸，詳實呈現他推動考成法與一條鞭法等重大改革時所面臨的政治阻力，更深入描繪張居正與萬曆皇帝之間從輔政到角力的微妙權力關係，展現明朝政治制度的複雜性。

歷史的迷人之處，不僅在於史書上的成王敗寇，更在於那些藏在時代縫隙裡的人性掙扎與抉擇。從《山河月明》的開國壯闊、《兩京十五日》的生死奔襲，到《大明王朝1566》的朝堂暗湧，這 7 部明朝歷史劇以不同切角重現了大明近三百年的風華與滄桑。無論你是為了特定演員入坑，還是鍾情於歷史權謀，相信都能在這份片單中，找到屬於自己的追劇共鳴。

精華 FAQ Q1：《兩京十五日》主要講述哪一段明朝歷史故事？ 故事設定在明朝洪熙元年，圍繞太子朱瞻基在南京遭刺殺後，必須於15天內趕回北京繼位的驚險逃亡展開，並牽出朝堂權謀與運河陰謀。

Q2：這篇文章總共推薦了幾部明朝歷史古裝劇？ 文章共推薦7部明朝歷史古裝劇，包含《兩京十五日》《山河月明》《大明風華》《大明王朝1566》《洪武大案》《顯微鏡下的大明之絲絹案》與《萬曆首輔張居正》。

Q3：這份片單為何適合歷史劇迷參考？ 因為片單從開國、靖難、宮廷鬥爭到萬曆改革與稅務弊案，完整覆蓋明朝多個重要階段，且多以真實人物與歷史邏輯延伸創作，兼具戲劇性與歷史感。