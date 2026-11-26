笑話尺度由喜劇 演員親自示範 笑聲走出劇場 搬上公車與遊艇

笑話究竟能有多大的尺度？今年就讓喜劇演員親自示範！2026台北 喜劇節於今（26日）起至12月6日登場，以「腦內啡自由」為主題，集結國內外喜劇好手，串聯台北七大場館，帶來超過80檔節目、115場以上演出，從傳統相聲、單口喜劇、漫才、即興到肢體小丑，更將喜劇舞台搬上公車與遊艇，讓笑聲走出劇場！

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其中，先前因相聲內容諷刺習近平，遭遇境外買凶攻擊事件的黃逸豪，這次將攜手陳大天帶來全新版本《原聲變態》，更預告將自身遭遇跨境鎮壓的心境融入相聲段子；凱莉則將登上《最浪喜劇遊艇》擔任主持人，甚至萌生將笑話送到中國的瘋狂想法，呱吉除了主持《喜劇公車》，也將擔任喜劇爭霸賽決賽評審，展現喜劇演員百無禁忌的創作精神！

黃逸豪《原聲變態》全新版本 把跨境鎮壓心境寫進相聲段子

去年獲得台北喜劇節觀眾最愛票選獎第二名的相聲失控《原聲變態》，今年將帶著全新版本回歸，不僅大幅改編傳統相聲段子，更加入許多時事話題，黃逸豪透露，節目內容甚至會一路修改到上台前一刻！今年9月，他因相聲內容諷刺習近平，遭遇境外買凶攻擊，意外讓相聲演出受到更多關注，如今他也決定將這段荒謬的真實心境融入傳統相聲段子。不過，黃逸豪也強調，《原聲變態》並非政治短劇或政治相聲秀，希望觀眾仍能抱持欣賞相聲的心情進場。被問到經歷安全威脅後，是否還敢繼續挑戰敏感題材？他直言：「不會特別去挑戰，也不會特別去迴避，反正有想到就寫，沒有想到就擺著。」認為若為了挑戰而挑戰，反而會失去喜劇原本應該追求的效果。

黃逸豪因相聲段子諷刺習近平，遭遇境外買凶攻擊而躍上社會版面。（圖：卡米地喜劇俱樂部提供）

前輩紛紛切割反而包袱更小 黃逸豪勸退模仿者

向來擅長將傳統相聲結合現代議題的黃逸豪，認為相聲最需要突破的就是取材範圍，不應只侷限於傳統元素或人情世故，更應該觸及現今社會真正關注的話題。被問到是否曾經改編到連自己都擔心被相聲界前輩責罵？他竟語出驚人地表示：「現在已經不會有前輩在罵我了，他們現在能躲就盡量地躲，完全跟我切斷關係！」不過他反而看得很開，笑稱這樣自己的包袱更小，未來可以更加放心地改編任何想做的內容！這次他也擔任「卡米地站立喜劇爭霸賽」初賽評審，坦言最怕遇到自己完全看不懂、卻能炸翻全場的選手，因為根本不知道該怎麼評分！至於若有新人模仿自己的表演風格，他則幽默勸退，認為自己的風格不僅難以模仿，也不太適合拿來比賽，直言：「我個人是建議不要啦！」

黃逸豪自爆遭前輩紛紛切割，笑稱這樣自己的包袱更小了。（圖：卡米地喜劇俱樂部提供）

陳大天結合京劇與模仿秀 坦言自己踢自己一腳

這次與黃逸豪同台演出《原聲變態》的陳大天，將攜手原班底吳思偉挑戰結合傳統京劇與模仿秀的「京聲模王」，陳大天原來大學就讀國劇系，過去在講脫口秀時不時會唱上兩句京劇，讓黃逸豪靈機一動，萌生將京劇與模仿秀結合的奇想。談到表演生涯中最大的挫折，陳大天吐露心聲：「最大的鐵板不是在舞台上踢到的，是我自己上了社會新聞，自己踢了自己一腳。」坦言事件發生後，有很長一段時間不知道自己還能不能站上舞台，更害怕觀眾看到自己時，只剩下憤怒或更多的不安，因此格外感謝那些仍願意包容、買票進場的觀眾，每一次笑聲對他而言都是莫大的肯定。談到喜劇創作的界線，陳大天認為任何題目都可以碰，重點在於如何拿捏諷刺的對象與分寸，最後更不忘自嘲：「真的找不到共鳴的時候，大家可以先笑我，拿我做效果。笑我不用擔心，生活上不會出現任何不便。」直言能逗樂觀眾，就是最浪漫的事。

陳大天上社會新聞一度不敢再登台，坦言怕觀眾看到自己只剩憤怒。（圖：卡米地喜劇俱樂部提供）

凱莉主持《最浪喜劇遊艇》 船再晃也不會比公車晃 一人聊一分鐘救場

今年台北喜劇節將喜劇舞台搬上遊艇，12月4日《最浪喜劇遊艇》一晚推出四個航次，由Podcast《百靈果News》凱莉擔任主持人。曾經在公車上主持喜劇演出的她，絲毫不擔心上船遇到觀眾暈吐等突發狀況，更笑稱：「船再怎麼晃，也不會有公車晃！」認為光是欣賞台北夜景就值回票價，笑話就當作送的！由於每場僅有30位觀眾，若遇到全場冷掉的窘境，她也早已想好救場妙招，就是直接與每位觀眾一對一聊天，一人聊一分鐘，30分鐘立刻填滿，堪稱無敵救場術！

凱莉想開遊艇到公海「用大聲公講笑話給中國聽」！（圖：卡米地喜劇俱樂部提供）

遊艇朝中國方向航行 凱莉異想把笑話用大聲公送到福建

有趣的是，這次官方宣傳還開玩笑表示，遊艇將朝中國方向航行，把笑聲送給對岸的「習大大」，凱莉則表示不會限制演員創作的題材，不論政治梗、娛樂梗或葷笑話都歡迎，更認為自由創作的精神，是台灣與中國喜劇市場很大的差別。被問到未來還想把喜劇舞台搬去哪裡？她竟突發奇想，希望效法周星馳電影直接把船開到公海，再架起大聲公，像金門的播音箱一樣，讓福建的朋友也能聽見台灣的笑話，最後卻不忘自嘲：「但就是可能沒有人會想要投資這樣的企劃吧？」

呱吉再任《喜劇公車》老司機 擔任爭霸賽決賽評審「鐵定不客氣」

除了喜劇遊艇，去年曾在《喜劇公車》上獨自講了將近30分鐘笑話的呱吉，今年也將再度化身「台北老司機」，被問到是否擔心笑話不好笑、被觀眾嗆下車？他反而更擔心其他喜劇演員準備的段子不夠長，最後又變成自己一個人獨挑大樑！此外，他也將與黃豪平 等人共同擔任12月6日「卡米地站立喜劇爭霸賽」決賽評審，談到喜劇演員的冒犯尺度，呱吉認為：「優秀的喜劇演員就是必須在社會道德的底線左右橫跳，並且全身而退。」強調冒犯不一定有問題，但哄堂大笑也不代表一切都可以被原諒。他也坦言，以前反串笑話想講就講，現在卻得考慮再三，直言：「因為聽不懂的人實在太多了！」至於這次擔任評審會走毒舌派還是鼓勵派？呱吉毫不猶豫放話：「我鐵定是不會客氣的！」不過，若要他重新以新人身分參賽，他卻坦言拿冠軍很難，進決賽應該沒問題，更幽默透露自己最害怕遇到的對手，竟是「討人喜歡的喜劇演員」！

呱吉談喜劇演員的冒犯尺度，自曝現在講反串笑話得三思。（圖：卡米地喜劇俱樂部提供）

七大場館接力登場 競賽、親子節目、年度通行證一次備齊

2026台北喜劇節將於11月26日至12月6日，在卡米地＋、23喜劇、月半窩、底加書店、飛客俱樂部、西門紅樓及中影八德演講廳等七大場館接力登場，除了國內喜劇好手齊聚，更帶來來自日本、英國、波蘭、美國及馬來西亞等地的6檔國際節目，喜愛競賽的觀眾則不能錯過「卡米地站立喜劇爭霸賽」決賽、《大喜利王者》第一季總冠軍賽及《喜劇簡報挑戰賽》等精彩對決，每晚22時更有親民票價的《節慶秀場》，當日卡司將於喜劇節官方FB、IG公布。此外，還有適合闔家觀賞的親子故事劇，以及限量喜劇徽章年度通行證、刻名不鏽鋼杯「我置杯」及限定周邊。不論是想挑戰笑話尺度、挖掘喜劇新秀，還是單純想替忙碌的生活解壓，今年就用11天、115場以上的笑聲實現「腦內啡自由」！更多演出及購票資訊請至台北喜劇節官方網站（https://tpcomedyfestival.com/）查詢。

2026台北喜劇節於11月26日至12月6日盛大登場。（圖：卡米地喜劇俱樂部提供）

2026台北喜劇節「腦內啡自由」11_26開跑！80檔、115場演出、七大場館笑聲不間斷。（圖：卡米地喜劇俱樂部提供）

精華 FAQ Q1：2026台北喜劇節什麼時候舉辦，規模與場館配置如何？ 活動自11月26日至12月6日舉行，串聯卡米地＋、23喜劇、月半窩等7大場館，安排超過80檔節目、115場以上演出，並邀請多國喜劇節目與競賽、親子內容共同登場。

Q2：黃逸豪這次在《原聲變態》中，如何處理自身遭遇的事件？ 他把先前因諷刺習近平而遭境外買凶攻擊的經歷，轉化為相聲段子的一部分，讓真實心境進入新版本演出；但他也強調這不是政治短劇，而是仍以相聲本體為核心。

Q3：凱莉與呱吉在喜劇節中分別扮演什麼角色，還有哪些特色安排？ 凱莉主持《最浪喜劇遊艇》，甚至想把笑話送到福建；呱吉則主持《喜劇公車》並擔任爭霸賽決賽評審，兩人都以交通工具舞台與毒舌評語，凸顯喜劇節的自由創意。