人氣時尚女神惠利主持的 Disney+ 全新韓國原創時尚競賽實境秀 《時尚戰爭 》，由《單身即地獄》製作公司操刀打造，開播以來話題不斷，殘酷又充滿創意的競賽更被網友譽為時尚版《天機試煉場》！根據串流統計網站FlixPatrol數據顯示，節目開播便登上韓國、台灣Disney+影集排行榜 TOP 10，展現韓流 文化的跨國魅力。

《時尚戰爭》邀請韓國初代超模洪真慶、國際時裝設計師鄭旭準（Juun.J）、模特兒出身的演員裴正南，以及知名造型師「崔室長」崔希承組成夢幻評審團，集結72位橫跨不同年齡、職業與背景的時尚高手，共同爭奪高達1億韓元的冠軍獎金。四位時尚大師一針見血的犀利評論，讓不少參賽者忍不住直呼「太毒舌」，選手們卻也毫不示弱，甚至在競賽舞台上霸氣嗆聲：「我一定會讓你們全部打包回家！」火藥味十足。

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圖：Disney+

WINNER李昇勳、71歲銀髮模特兒同場較勁！驚險賽制挑戰創意極限

《時尚戰爭》集結各路時尚高手，包括韓國人氣男團WINNER成員李昇勳、「百億時尚女王」姜熙宰，以及「時髦老爸」、「紐約花邊教主」、「黑色王子」等風格鮮明的參賽者，陣容橫跨不同世代與職業背景。參賽者中還包括高齡71歲的銀髮模特兒金七斗、以及擅長大膽色彩與個性造型的時尚創作者QYoung，展現截然不同的時尚魅力。

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節目開播後更接連上演人氣網紅爆冷遭淘汰、選手當場反擊評審，以及令評審團意見嚴重分歧的驚人造型，引發觀眾熱烈討論。最新賽制則迎來更加殘酷的一對一淘汰賽， 以「焦點造型」任務要求選手運用指定單品重新搭配私服造型，其中極具挑戰性的透視單品，更全面考驗參賽者的時尚品味、創意能力與搭配功力。

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四大評審辯到凌晨3點！崔室長嗆：「喜好都一樣就不是時尚」

除了選手之間的激烈競爭外，四位評審的交鋒同樣是節目一大看點。節目找來韓國初代超模洪真慶、國際知名設計師鄭旭準（Juun.J）、演員兼模特兒裴正南，以及王牌造型師「崔室長」崔希承擔任評審，四人來自不同時尚領域，經常因審美觀點不同而出現激烈討論。

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崔室長直言：「如果大家的喜好都一樣，那就不是時尚，而是制服了！」強調時尚本來就不該只有單一標準；洪真慶則坦言，每位選手都有自己的特色，要從中決定誰必須離開，對她而言實在太過殘忍。評審團為了決定參賽者的去留，經常一路討論至凌晨3點，明明只要稍作妥協就能提早收工，四人卻堅持必須真正理解、接受彼此的評價理由，才願意做出最終決定。

惠利首挑生存節目主持大樑，見評審秒變粉絲急問穿搭評價

備受國際精品品牌青睞的時尚女神惠利，首次挑戰擔任生存節目的主持人，她坦言，初次見到參賽者時比預想中緊張得多：「完全被他們形形色色的風格所震撼！」在主持風格上，她表示希望比起深奧的時尚知識，轉而透過了解每位參賽者的想法、以更親切淺白的方式將節目帶給大眾。

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而惠利面對四位重量級評審依然難掩緊張，她曾穿著搶眼豹紋造型現身錄影現場，還忍不住向評審請教：「老師，我看起來怎樣？會太花俏嗎？我為了這次造型真的很用心！」展現私下謙虛可愛的一面。

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《單身即地獄》團隊砸150天打造！3萬件服裝堆出5公尺衣山

《時尚戰爭》由《單身即地獄》製作公司打造，為了呈現前所未見的時尚競賽規模，製作團隊耗時約150天打造大型拍攝場景。光是第一輪任務便動員超過10噸、約3萬件服裝，堆疊出高達5公尺的巨型衣山。製作人透露，團隊為了蒐集大量服裝，不僅向舊衣回收業者及古著品牌徵集衣物，還出動卡車與堆高機運送進場，就連工作人員都對場景規模感到震撼。

圖：Disney+

除此之外，製作團隊更攜手百貨公司及數十個時尚品牌，打造三層樓規模的快閃百貨場景，讓參賽者在不同主題與限制條件下發揮創意，全面考驗選手的時尚敏銳度、臨場反應與搭配實力。

《時尚戰爭》已於Disney+獨家熱播中，每週三固定更新。

精華 FAQ Q1：《時尚戰爭》為何一開播就受到台韓觀眾關注？ 節目由熱門製作團隊操刀，加上惠利主持、豪華評審陣容與72位跨界參賽者同台競逐，內容兼具話題性與娛樂性，因此迅速登上韓國、台灣Disney+影集排行榜TOP 10。

Q2：這檔時尚競賽節目的評審與獎金設定有什麼特色？ 評審由洪真慶、鄭旭準、裴正南與崔希承組成，橫跨模特、設計與造型領域；參賽者則爭奪高達1億韓元獎金，評審間常因審美不同激辯到凌晨，張力十足。

Q3：惠利在節目中的角色與製作規模亮點是什麼？ 惠利首次挑戰生存節目主持，刻意用親切方式帶領觀眾理解時尚；製作團隊則耗時約150天，動員3萬件服裝與多個品牌打造巨型場景，呈現高規格競賽氛圍。