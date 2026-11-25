AI 短劇 不再只是古裝穿越、逆襲復仇與霸總愛情，近期也開始出現以女性成長 、職場生存及演藝夢想 為主題的作品。

從《被裁掉的女孩》裡勇闖時尚圈的模特兒 方桃子，到《NOVA：新星》追逐舞台夢想的女團成員，再到與《NOVA：新星》主角展開夢幻聯動的《一昭成名》，三部作品分別從不同角度描繪女性在競爭激烈的環境中，如何面對挫折、尋找自我定位，並一步步朝夢想前進。以下整理這三部AI短劇的劇情與看點。

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《被裁掉的女孩》：從模特兒新人到時尚圈追夢者，拒絕被職場淘汰

《被裁掉的女孩》第一季由導演兼編劇「菲菲飛」創作，故事融入她過去擔任模特兒的親身經歷，因此在職場細節與人物處境上帶有不少現實色彩。主角方桃子出身小鎮，懷抱模特兒夢想獨自前往大城市「上南城」發展，卻發現時尚圈並不如想像中光鮮亮麗。

圖／翻攝自微博

初入行的她不僅因為外型受到同行排擠，甚至連團體合照都遭到刻意裁剪，成為不被看見的邊緣人物。隨著工作機會增加，她又陸續面臨資源遭搶、經紀人壓榨及職場潛規則等問題。面對富二代伸出的援手與人際關係中的利益交換，方桃子始終希望靠自己的能力站穩腳步，從低價拍攝、自我進修到經營社群，一步步累積作品與知名度。

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劇名「被裁掉」不只是照片裡被刪去的身影，也象徵職場中那些不被重視、隨時可能遭到取代的人。相較於常見的女主角一路開掛、靠貴人翻身的短劇套路，方桃子的成長並不總是順遂，也讓不少觀眾從她的經歷看見自己在職場努力卻不被肯定的處境。

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⭐️看點：真實模特兒經歷改編、職場女性處境、拒絕依附他人的獨立成長。

《NOVA：新星》：四位AI女孩組成女團，從選秀舞台展開復仇與追夢

從時尚圈轉向偶像產業，《NOVA：新星》將女性追夢故事搬上女團選秀舞台，結合重生、復仇、音樂與團體成長等元素。故事主角周念原本是才華出眾的音樂製作人，親手扶植閨蜜林瑤成為當紅明星，沒想到最後卻遭到對方背叛，不僅失去自己的作品，更因此付出生命代價。

圖：抖音

重生後，周念成為山村少女沈梔，決定重新踏入娛樂圈，並找來阿朵、龍雨薇、夏小滿三名女孩，組成四人女團「FourOne」，參加由昔日閨蜜林瑤主導的選秀節目《NOVA新星》。四人一邊準備比賽、爭取出道機會，一邊追查過去遭到陷害的真相，希望在聚光燈下重新奪回屬於自己的位置。

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本劇最吸引人的地方，在於不只是讓角色參加選秀，而是真的為FourOne設計歌曲、唱跳表演及完整舞台。劇中原創歌曲《好》也延伸至戲外音樂平台，讓觀眾不只能追劇，還能聽見女團作品，營造出近似真實偶像團體出道的體驗。

此外，四名成員各有不同性格與定位，從團體合作、舞台競爭到彼此扶持，也讓故事不再只是單一女主角的復仇，而是呈現女性如何在團隊中找到自己的位置。

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⭐️看點：FourOne原創歌曲、AI女團唱跳舞台、重生復仇與女性群像。

《一昭成名》：從群演熬成影后，揭開演藝圈成名背後的代價

同樣以娛樂圈為背景的《一昭成名》，則將鏡頭對準演藝產業中最不起眼的底層演員。女主角許昭沒有背景，也沒有資源，只能從群眾演員開始累積經驗。即使努力準備試鏡、認真揣摩角色，仍可能因為沒有知名度而失去機會，在片場遭受導演責罵、被工作人員輕視，甚至連殺青合照都沒有自己的位置。

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然而，當她終於等到翻身機會時，卻必須面對更艱難的選擇。原本預定出演女主角的頂流明星突然陷入醜聞，許昭恰好掌握能夠證明對方清白的證據。面對得來不易的女主角機會，她選擇不替對方澄清，讓自己得以接下角色。

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故事也從這個道德抉擇出發，呈現許昭如何在演藝圈的利益競爭中逐漸走向成功。作品採取雙線敘事，一方面回顧她從群演一路成為影后的過程，另一方面則從成名後的輿論風暴切入，透過匿名帳號接連曝光她的過往，讓觀眾重新思考她所付出的代價。

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不同於將女主角塑造成永遠正確、善良的勵志典型，許昭有野心，也會為了自己的前途做出不那麼光彩的選擇。這種帶有灰色地帶的人物設定，讓《一昭成名》在一般追夢題材之外，多了幾分人性掙扎與現實感。

⭐️看點：底層演員生存實錄、成名背後的利益交換、女主角的道德抉擇與輿論危機。

三部作品有哪些爭議？AI角色爆紅後，劇情與商業模式也受考驗

三部作品雖然以AI生成角色為主，但隨著作品熱度上升，討論也逐漸從畫面技術延伸至劇情品質、角色塑造及商業合作。

1.《被裁掉的女孩》AI角色外型引發「恐怖谷效應」

AI角色的外型一直是觀眾討論的焦點。《被裁掉的女孩》中的方桃子，以及其他作品的AI角色，因部分五官神似多位真人明星，加上AI生成技術常見的臉部融合效果，引發「撞臉」與AI融臉的討論。部分觀眾認為角色外型缺乏鮮明辨識度，也有人因為過度逼真的五官與表情產生不自然的感受，出現所謂的「恐怖谷效應」。

除了角色外型，《被裁掉的女孩》也曾因商業合作引發法律爭議。劇中AI角色方桃子曾替彩色隱形眼鏡拍攝廣告，並以第一人稱口吻宣稱「戴一天很舒服」，營造親身使用產品的體驗。然而，彩色隱形眼鏡屬於第三類醫療器材，相關廣告依法須取得審查核准。由於該廣告未依法取得第三類醫療器材廣告審查證明，且涉及虛構使用體驗，遭主管機關認定違規，經營公司也因此受到裁罰。

圖／截自網絡

2.《NOVA：新星》：AI女團的商業化與版權問題

《NOVA：新星》不只讓AI角色在劇中成為偶像，還將歌曲、社群經營與品牌合作延伸至戲外。澎湃新聞報導指出，劇中曾出現美妝品牌合作，女主角沈梔也有個人帳號商業合作，顯示AI角色已經開始具備類似真人藝人的商業價值。

圖：《NOVA新星》官方截圖

不過，AI虛擬偶像的商業化也帶來新的疑問：當角色代言美妝、保養品等商品時，如何建立消費者信任？此外，作品也曾出現未經授權被搬運至其他平台的情況，原創團隊透過維權讓相關版本下架，反映AI內容爆紅後，著作權與平台授權仍是不可忽視的問題。

3.《一昭成名》：AI角色辨識度與人物真實感

《一昭成名》在劇情節奏與戲劇衝突上獲得部分觀眾肯定，但也有評論指出，女主角許昭的外型辨識度不足，部分角色出現AI生成影像常見的「融臉」問題。當AI短劇越來越追求擬真人效果，如何讓角色擁有鮮明外貌、穩定表情及獨特個性，也成為製作團隊必須克服的技術挑戰。

圖：抖音

回頭看這三部作品，《被裁掉的女孩》描寫女性如何在職場競爭中找到自己的位置，《NOVA：新星》將焦點放在女團追夢與女性團隊合作，《一昭成名》則進一步探討演藝圈的生存法則與成名代價。三部作品雖然切入角度不同，卻共同呈現女性在追逐夢想的過程中，必須面對的現實考驗。

而AI短劇的發展，也正逐漸從單純追求畫面逼真，轉向角色經營、原創音樂、品牌合作與跨作品IP開發。當虛擬角色也能擁有粉絲、累積人氣，甚至在不同作品中延續故事，未來AI短劇能否建立更完整的影視娛樂生態，值得持續觀察。

精華 FAQ Q1：《被裁掉的女孩》為什麼被視為較貼近現實的職場短劇？ 因為它改編自導演兼編劇的模特兒經歷，劇中呈現被排擠、資源遭搶、經紀人壓榨與潛規則等處境，強調主角靠自己一步步累積作品與知名度。

Q2：《NOVA：新星》有哪些讓觀眾印象深刻的設計？ 作品以4名AI女孩組成女團FourOne參加選秀為主軸，除了重生復仇與團體成長，還實際打造原創歌曲、唱跳舞台與戲外音樂平台，強化偶像感。

Q3：這3部AI短劇除了劇情，還面臨哪些共同爭議？ 主要爭議包括AI角色外型過度逼真引發恐怖谷與撞臉討論、商業合作與廣告合規問題、著作權與搬運維權，以及角色辨識度與表情真實感不足。