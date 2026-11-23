林心如 再推全新台劇 ！TVBS原創劇集《有愛我們床上談》將於11月28日正式開播，由製作人林心如攜手金鐘導演許富翔，以及《影后 》編劇黃馨萱共同打造，集結李程彬、程予希、張軒睿、莫允雯等演員主演。

劇情以現代都會男女的親密關係為切入點，從約砲、性愛分離到金錢交易式戀愛，大膽探討性與愛情 能否分開，以及當代男女對親密關係的不同想像，透過幽默又寫實的敘事風格，描繪一段段出乎意料的情感故事。

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《有愛我們床上談》劇情介紹：床伴竟是一對夫妻！李程彬、程予希意外牽起緣分

故事從一場荒謬的巧合開始。李程彬飾演的林光鮮與程予希飾演的李小贊，原本都是奉行「性愛分離」的現代男女，認為親密關係不一定需要愛情作為前提，卻意外發現彼此的床伴竟然是一對夫妻，讓兩個原本毫無交集的人因此產生連結。

圖：TVBS提供

面對性愛與愛情，兩人各自有不同的生活哲學。李小贊認為性就像運動，是一種個人需求，不必然與感情掛鉤；林光鮮則將性比喻成呼吸，認為隨時可以停止，卻又是生活中不可或缺的一部分。然而，當兩個原本不相信感情承諾的人開始產生真正的心動，是否還能繼續維持不走心的原則？從一場意外的相遇，到逐漸看見彼此內心的情感需求，也讓兩人重新思考性愛、愛情與承諾之間的界線。

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另一條感情線則由張軒睿與莫允雯展開。張軒睿飾演趙一晨，是一名靠著扮演不同女性理想伴侶維生的「職業 情人」，必須依照客戶需求變換個性與身分。後來，他透過李小贊牽線，與莫允雯飾演的楊又沛展開一段以金錢為基礎的特殊關係。原本看似各取所需的交易，是否可能發展出真正的感情，也成為劇情另一大看點。

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看點1：林心如再攜金鐘團隊合作，《16個夏天》導演睽違12年再合體

繼《有生之年》獲得第59屆金鐘獎6項大獎肯定後，林心如再度推出全新原創劇集，這次找來金鐘導演許富翔，以及曾參與《影后》編劇工作的黃馨萱共同打造。值得一提的是，林心如與許富翔過去曾合作《16個夏天》，相隔12年再度攜手，這次將創作方向轉向現代都會男女的性愛觀與親密關係，透過更貼近當代生活的議題，呈現不同世代對愛情的想像。

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看點2：李程彬、程予希挑戰大尺度情愛戲，親密戲需要專業排練

李程彬這次飾演外表痞帥、個性大剌剌，私下卻細心體貼的林光鮮。為了呈現角色的男性魅力，他特別增重12公斤、曬黑膚色，拍攝期間更經常提早兩小時健身。

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程予希則首度挑戰較大尺度的情愛演出，為了掌握角色主動、果斷的性格，事前觀摩不少影集與電影中的親密戲，研究如何透過眼神、呼吸及肢體表現情緒。她也分享，在導演與親密指導協助下，逐漸理解親密戲就像動作戲，需要事先排練，並與對手建立信任。

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看點3：張軒睿挑戰職業情人，李李仁、陶晶瑩夫妻檔驚喜加盟

張軒睿這次挑戰全新角色，飾演能夠依照女性需求切換不同性格的職業情人趙一晨。角色本身懷抱演員夢，卻必須靠著扮演別人心目中的理想伴侶維持生活，讓張軒睿對角色有不少共鳴。

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此外，李李仁與陶晶瑩也難得以夫妻檔身分共同演出，兩人飾演林光鮮的父母。為了呈現自然的家庭互動，夫妻倆甚至在家一起對詞，原本私下鬥嘴的內容還被導演許富翔相中，直接加入正式劇本，成為劇中有趣的互動橋段。其他演員還包括章廣辰、張睿家、洪都拉斯、林美貞、江宜蓉、姚愛甯等，豐富的卡司陣容也為劇情增添更多看點。

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《有愛我們床上談》不只是一部都會愛情劇，更透過性愛分離、約砲與職業情人等大膽設定，探討現代人如何在慾望、陪伴與真心之間尋找平衡。當性愛不再等於愛情，金錢也能換取陪伴，究竟什麼才是親密關係中最重要的事？TVBS全新原創劇集《有愛我們床上談》自11月28日起，每週六晚間10點於TVBS 42台首播；同日晚間11點起於台灣大哥大 MyVideo、Viki上線，Now TV於11月29日早上上線，Netflix則於12月27日凌晨0點全集上線。

精華 FAQ Q1：《有愛我們床上談》主要在11月28日開播前，想探討什麼議題？ 本劇以現代都會男女的親密關係為核心，從性愛分離、約砲到金錢交易式戀愛切入，討論性與愛是否能分開，以及當代人對陪伴、慾望與承諾的不同想像。

Q2：李程彬和程予希在劇中各自飾演什麼角色，兩人關係如何展開？ 李程彬飾演林光鮮，程予希飾演李小贊，兩人都奉行性愛分離。因為意外發現彼此的床伴竟是一對夫妻，原本毫無交集的兩人開始產生連結，也逐步動搖不走心的原則。

Q3：張軒睿、莫允雯與李李仁、陶晶瑩在劇中分別扮演哪些角色？ 張軒睿飾演靠扮演理想伴侶維生的職業情人趙一晨，並與莫允雯飾演的楊又沛發展金錢基礎關係；李李仁與陶晶瑩則飾演林光鮮的父母，夫妻檔合作成為劇中亮點。