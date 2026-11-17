因《背著善宰跑》再度爆紅的韓國女星金惠奫，近期除了擔任2026台灣 觀光宣傳大使，與台灣觀眾分享不同旅行 魅力，也將帶著全新作品回歸小螢幕！她與張娜拉、朴海鎮合作的律政韓劇 《好搭檔2》在11月20日開播，這次金惠奫將跳脫過去活潑可愛的青春 少女形象，飾演一名對離婚案件充滿熱情的律師 ，與張娜拉組成全新搭檔。

故事延續第一季的離婚法律題材，透過一宗宗棘手案件，呈現婚姻關係中的矛盾、選擇與人生難題。

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金惠奫成為台灣觀光代言人，「姊弟篇」引發討論

交通部觀光署日前在首爾Laika Cinema舉辦新年度台灣觀光代言人暨宣傳影片發布會，署長陳玉秀頒發委任書，邀請金惠奫擔任代言人。觀光署表示，看中她親切、自然、充滿活力的形象，與韓國民眾喜愛的「台灣感性」十分契合。宣傳影片以「台灣百Ways」為概念，推出姊弟、朋友、家族、獨旅4個版本，各有15秒與30秒版本，將在韓國金浦機場、首爾弘大入口站周邊、釜山KTX車站及全韓國樂天影城播出。

《好搭檔2》劇情介紹

《好搭檔2》延續第一季故事，由張娜拉回歸飾演明星離婚律師車恩京。經歷過去的職場變化後，車恩京離開原本的大型律師事務所，決定創立自己的法律事務所「Rebom」，並在短短三年內將團隊發展成擁有約50名成員的中型律所。

圖：IG@sbsdrama.official

從原本專注於案件勝負的明星律師，到如今必須獨立經營事務所，車恩京不只要面對各種複雜的離婚訴訟，也開始重新思考律師的工作意義，試著站在當事人的立場，理解每段婚姻背後不為人知的故事。

此時，執業五年的律師姜彗星（金惠奫 飾）加入團隊。她過去曾處理債權追討、民事與刑事案件，擁有豐富的實務經驗，對離婚訴訟更是充滿熱情。不同於一般需要前輩帶領的新人，姜彗星個性積極、做事果斷，對自己的辦案能力相當有信心。兩人第一次見面便在法庭上正面交鋒，面對車恩京提出的建議，姜彗星不但沒有退讓，反而展現強烈的勝負慾，讓這對新搭檔還沒正式合作，就先擦出火花。

圖：IG@sbsdrama.official

除了律師事務所內部的磨合，車恩京還得面對新的競爭對手朴泰秀（朴海鎮 飾）。身為另一間律師事務所的代表，他不僅是車恩京的大學同學，也將在離婚法律市場上與她正面競爭。一場結合職場競爭、法庭攻防與婚姻難題的故事，就此展開。

圖：IG@sbsdrama.official

《好搭檔2》4大看點

看點1｜金惠奫首度挑戰律師角色，從青春少女變身熱血職人

金惠奫過去憑藉《偶然發現的一天》、《背著善宰跑》等作品，累積不少人氣，擅長詮釋活潑、率真又充滿感染力的角色。這次在《好搭檔2》中，她將挑戰全新形象，飾演執業五年的律師姜彗星。

圖：IG@sbsdrama.official

姜彗星並非剛入行的法律新人，而是已經累積不少辦案經驗的資深律師，個性積極、執著，尤其面對離婚案件時更是全力以赴。金惠奫如何詮釋角色在法庭上的專業與強勢，以及私底下不同於工作狀態的一面，將是本劇的重要看點。

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看點2｜張娜拉、金惠奫首度合作，前輩與後輩法庭正面交鋒

張娜拉再度飾演車恩京，這次角色從大型律師事務所的明星律師，轉變為獨立創業的事務所代表。面對新加入的姜彗星，兩人不只是單純的前輩與後輩，更是擁有不同辦案理念的職場夥伴。

圖：IG@sbsdrama.official

首支預告中，車恩京以冷靜態度提醒姜彗星應該放寬視野，姜彗星卻毫不退縮，堅定表達自己一定會贏得官司。兩人一個擁有多年離婚訴訟經驗，一個充滿衝勁與行動力，從初次交手就火花十足，令人期待她們之後如何從對手變成最佳搭檔。

圖：IG@sbsdrama.official

看點3｜朴海鎮加入演出，與張娜拉展開律師事務所競爭

除了兩位女主角的合作，朴海鎮的加入也為第二季增添新的職場角力。他飾演另一間律師事務所的代表律師朴泰秀，不僅是車恩京的大學同學，更是她在離婚法律領域的重要競爭對手。

圖：IG@sbsdrama.official

兩人各自經營律師事務所，面對日益激烈的市場競爭，勢必會有更多正面交鋒。朴海鎮沉穩成熟的形象，與張娜拉俐落強勢的律師風格相互碰撞，也讓本季的職場劇情更加精彩。

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看點4｜延續第一季離婚案件題材，揭開婚姻關係背後的真實人生

《好搭檔》系列最大的特色，就是以離婚訴訟作為故事核心，透過不同委託人的婚姻問題，呈現感情關係中難以解決的矛盾與現實考驗。第二季除了延續各種棘手離婚案件，也將進一步描寫離婚之後的人生，以及當事人如何在人生轉折點做出選擇。劇情不只是呈現律師在法庭上的攻防，更將視角放在每個案件背後的家庭、情感與人生困境，讓觀眾從不同角度思考婚姻與關係。

圖：IG@sbsdrama.official

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《好搭檔2》演員角色介紹

張娜拉 飾演 車恩京：擁有豐富離婚訴訟經驗的明星律師，離開原本的律師事務所後自行創業，成立法律事務所Rebom。

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金惠奫 飾演 姜彗星：執業五年的律師，曾處理多種類型案件，對離婚訴訟充滿熱情，個性積極又不服輸。

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朴海鎮 飾演 朴泰秀：另一間律師事務所的代表律師，也是車恩京的大學同學與職場競爭對手。

圖：IG@sbsdrama.official

表志勳 飾演 全恩浩：延續第一季角色，跟隨車恩京轉往新成立的Rebom律師事務所，成為團隊中的重要成員。

圖：IG@sbsdrama.official

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《好搭檔2》將於2026年11月20日於韓國SBS首播，台灣friDay影音與MyVideo也將於同日跟播。

精華 FAQ Q1：金惠奫這次為台灣觀光拍了什麼樣的宣傳內容？ 她擔任2026台灣觀光宣傳大使，參與以「台灣百Ways」為概念的影片拍攝，其中「姊弟篇」最受討論，並將在韓國多個機場、車站與影城播出。

Q2：《好搭檔2》中金惠奫會飾演什麼角色？ 金惠奫飾演執業5年的律師姜彗星，個性積極果斷，對離婚訴訟充滿熱情，與張娜拉飾演的車恩京從法庭交鋒開始，逐步成為搭檔。

Q3：《好搭檔2》的主要劇情看點有哪些？ 本季延續離婚法律題材，聚焦律師事務所經營、婚姻案件攻防與人物成長，並加入朴海鎮飾演的競爭對手，強化職場與法庭雙重張力。