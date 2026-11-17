提殺豬刀闖豪門！代露娃、賴偉明《寶珠》11/18 Disney+ 獨家上線，演繹先婚後愛雙強反差愛戀
由《長相思》代露娃、《驕陽似我》賴偉明主演的古裝新作《寶珠》今日宣布將於11月18日在Disney+ 獨家上線。
本劇由曾參與《以家人之名》、《九重紫》等熱門作品的郭鋒導演執導，講述潑辣果敢的貪財「殺豬女」金寶珠（代露娃 飾），為了擺脫原生家庭的控制，毛遂自薦嫁給表面病弱、實則暗藏鋒芒的謝家公子謝硯（賴偉明 飾）為妾，展開一段充滿試探與救贖的愛情故事。《寶珠》以「屠戶女配病弱公子」設定，集結契約婚姻、歡喜冤家 、宅鬥權謀與追妻火葬場等觀眾最愛元素，搭配緊湊的深宅權謀與反擊爽感，為年末古裝愛情劇再添一話題之作。
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隨著定檔消息公開，Disney+ 也同步釋出最新「情感版」預告，進一步揭露男女主角之間濃烈的情感拉扯與角色反差。預告中，原本死寂消沉、帶著陰濕自毀氣息的謝硯，在金寶珠熱鬧鮮活的闖入下，逐漸被喚醒深藏的調皮心性與生機；無奈謝府深院之內暗潮洶湧，兩人身處在盤根錯節的家族爭鬥與朝廷算計之中，在風波起落間試圖衝破命運的桎梏。
然而越是艱險的處境，越顯出兩人相知相惜的深情。預告中謝硯怒吼「我只是想為你遮風擋雨」，對上金寶珠霸氣堅定地喊出「我偏要自己呼風喚雨」，完美展現兩人不甘受制於人，都渴望將命運牢牢握在自己手中的雙強靈魂，更為這段在算計中萌芽的雙向救贖愛戀拉滿戲劇張力。預告最後謝硯更堅定立誓「我謝硯此生，只娶你金寶珠一人」，畫面中他雙膝跪地、雙手環抱金寶珠脖頸重重一吻，既虔誠又深情，將浪漫氛圍推向最高潮。
《寶珠》將於11月18日起於 Disney+ 獨家播出，全劇共24集，每集約35分鐘，邀請觀眾一同入局見證這場熱鬧又刺激的深宅破局之旅。
《寶珠》已宣布將於11月18日在Disney+獨家上線，全劇共24集，每集約35分鐘，主打年末古裝愛情劇市場。 故事講述潑辣貪財的殺豬女金寶珠，為擺脫原生家庭控制，主動嫁給表面病弱、實則深藏鋒芒的謝硯為妾，在深宅與家族算計中發展愛情。 預告呈現兩人從試探到相愛的過程，強調契約婚姻、歡喜冤家、宅鬥權謀與追妻火葬場等元素，並以雙強互救與反擊爽感拉滿戲劇張力。
精華 FAQ
《寶珠》已宣布將於11月18日在Disney+獨家上線，全劇共24集，每集約35分鐘，主打年末古裝愛情劇市場。
故事講述潑辣貪財的殺豬女金寶珠，為擺脫原生家庭控制，主動嫁給表面病弱、實則深藏鋒芒的謝硯為妾，在深宅與家族算計中發展愛情。
預告呈現兩人從試探到相愛的過程，強調契約婚姻、歡喜冤家、宅鬥權謀與追妻火葬場等元素，並以雙強互救與反擊爽感拉滿戲劇張力。
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