由《長相思》代露娃、《驕陽似我》賴偉明主演的古裝新作《寶珠》今日宣布將於11月18日在Disney+ 獨家上線。

本劇由曾參與《以家人之名》、《九重紫》等熱門作品的郭鋒導演執導，講述潑辣果敢的貪財「殺豬女」金寶珠（代露娃 飾），為了擺脫原生家庭的控制，毛遂自薦嫁給表面病弱、實則暗藏鋒芒的謝家公子謝硯（賴偉明 飾）為妾，展開一段充滿試探與救贖的愛情故事。《寶珠》以「屠戶女配病弱公子」設定，集結契約婚姻、歡喜冤家 、宅鬥權謀與追妻火葬場等觀眾最愛元素，搭配緊湊的深宅權謀與反擊爽感，為年末古裝愛情劇再添一話題之作。

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賴偉明飾演「謝硯」。圖：Disney+

代露娃飾演「金寶珠」。圖：Disney+

隨著定檔消息公開，Disney+ 也同步釋出最新「情感版」預告，進一步揭露男女主角之間濃烈的情感拉扯與角色反差。預告中，原本死寂消沉、帶著陰濕自毀氣息的謝硯，在金寶珠熱鬧鮮活的闖入下，逐漸被喚醒深藏的調皮心性與生機；無奈謝府深院之內暗潮洶湧，兩人身處在盤根錯節的家族爭鬥與朝廷算計之中，在風波起落間試圖衝破命運的桎梏。

然而越是艱險的處境，越顯出兩人相知相惜的深情。預告中謝硯怒吼「我只是想為你遮風擋雨」，對上金寶珠霸氣堅定地喊出「我偏要自己呼風喚雨」，完美展現兩人不甘受制於人，都渴望將命運牢牢握在自己手中的雙強靈魂，更為這段在算計中萌芽的雙向救贖愛戀拉滿戲劇張力。預告最後謝硯更堅定立誓「我謝硯此生，只娶你金寶珠一人」，畫面中他雙膝跪地、雙手環抱金寶珠脖頸重重一吻，既虔誠又深情，將浪漫氛圍推向最高潮。

《寶珠》將於11月18日起於 Disney+ 獨家播出，全劇共24集，每集約35分鐘，邀請觀眾一同入局見證這場熱鬧又刺激的深宅破局之旅。

寶珠_主視覺海報。圖：Disney+

精華 FAQ Q1：《寶珠》何時上線、在哪個平台獨家播出？ 《寶珠》已宣布將於11月18日在Disney+獨家上線，全劇共24集，每集約35分鐘，主打年末古裝愛情劇市場。

Q2：這部劇的主角設定與主要故事線是什麼？ 故事講述潑辣貪財的殺豬女金寶珠，為擺脫原生家庭控制，主動嫁給表面病弱、實則深藏鋒芒的謝硯為妾，在深宅與家族算計中發展愛情。

Q3：預告片想凸顯《寶珠》哪些看點與情感張力？ 預告呈現兩人從試探到相愛的過程，強調契約婚姻、歡喜冤家、宅鬥權謀與追妻火葬場等元素，並以雙強互救與反擊爽感拉滿戲劇張力。