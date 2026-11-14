戲裡戲外全都在撒糖！《折月亮》林一、盧昱曉23公分最萌身高差，登月約會＋醉酒吻太犯規

《偷偷藏不住》、《難哄》姊妹作《折月亮》開播後話題不斷，帥氣男神 林一跟初戀系女神 盧昱曉首度搭檔，CP感從戲裡延伸到戲外，他們不僅在戲裡接連上演醉酒椅子吻、登月漂浮抱等高甜名場面，戲外林一各種貼心舉動被讚男友力爆棚，兩人約23公分的最萌身高差更成為焦點，盧昱曉還透露，跟他擁抱時剛好能清楚聽見他的心跳聲，讓劇迷直呼「嗑到了」！

《折月亮》改編自竹已同名小說，是繼《偷偷藏不住》、《難哄》之後「南蕪三部曲」的最終章，劇中，盧昱曉飾演患有社交恐懼症的少女「雲厘」，林一則化身外表高冷、內心溫柔的天才少年「傅識則」，雲厘高中時期便將傅識則視為遙不可及的白月光，多年後兩人意外重逢，讓她決定鼓起勇氣主動追愛，兩人從小心翼翼的試探逐漸靠近，原本藏在心底的情愫也慢慢浮上檯面。

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《折月亮》盧昱曉（右）替林一為上自己的紅圍巾（圖_愛奇藝國際版提供）

《折月亮》林一在劇中飾演傅識則（圖_愛奇藝國際版提供）

《折月亮》林一（左）與盧昱曉實際上是雙向暗戀（圖_愛奇藝國際版提供）

隨著劇情推進，雲厘跟傅識則的互動愈來愈甜，其中第7集的醉酒椅子吻更成為話題，平時害羞拘謹的雲厘喝醉後徹底卸下心防，傅識則一路照顧她並背著她回家，沒想到她坐下時突然拉住他的襯衫，兩人意外親上，突如其來的吻讓原本若有似無的曖昧關係出現轉折。

除了吻戲，兩人的日常互動也充滿浪漫巧思，不管是雲厘在民宿門口喊出「小狗開門」，現身的卻是傅識則的可愛場景，或是兩人雨天共撐一把傘散步，以及雲厘親手替他圍上紅圍巾等，都讓觀眾感受到兩人悄悄拉近的距離。

《折月亮》林一（左）接受了盧昱曉給的圍巾內心小鹿亂撞（圖_愛奇藝國際版提供）.png

受訪時被問到心目中最甜蜜的場景時，盧昱曉選擇溫泉民宿的表白橋段，透露傅識則雖然不擅長說甜言蜜語，卻會默默記住雲厘說過的話，並付諸行動。他特別布置浪漫場地，還故作不經意地透露晚上會點燈，暗示雲厘可以過去看看，這種把對方心願放在心上的細膩舉動，令她印象深刻。

《折月亮》林一（右）輕輕落吻在盧昱曉額頭（圖_愛奇藝國際版提供）

林一最喜歡兩人搭乘「追光號」登月的戲份，劇中雲厘跟傅識則體驗VR登月遊戲，她光是看著他替自己調整裝備就心跳加速，連系統都頻頻發出警報。在月球漂浮時她重心不穩，傅識則見狀一把將她攬入懷中，兩人四目相對讓她心跳失控，遊戲因此被迫中止，沒想到傅識則也有相同狀況，只是強裝鎮定，讓這場月球約會成為雙向奔赴的最佳證明。

這場充滿科技感的登月戲，拍攝過程其實相當考驗演員的想像力，林一跟盧昱曉透露，現場幾乎都是綠幕，兩人不僅要戴著VR眼鏡模擬失重狀態，還得吊鋼絲完成空中動作，明明拍的是現代愛情 劇，卻意外體驗到宛如古裝劇飛天的拍攝方式。

林一努力拍攝需要綠幕呈現的VR登月（圖_翻攝自微博林一的自習室）

林一在《折月亮中》吊鋼絲完成空中動作（圖_翻攝自微博林一的自習室）

戲外，林一在片場照顧盧昱曉的貼心舉動引發熱議，拍攝時，他會主動替她遮擋，確認站位安全才鬆手；共撐雨傘時，也習慣把傘往她那側傾斜。一次抱起盧昱曉的戲份中，他發現女方頭髮可能被勾住，便主動伸手幫她整理，讓網友直呼男友力十足。

除了片場的貼心表現，兩人的最萌身高差也是一大看點，身高188公分的林一跟盧昱曉相差約23公分，盧昱曉受訪時笑說：「我雖然不恐高，但被林一背起來時視野大不同，雙腳落地後甚至有種海拔突然降了一層樓的感覺。」她還提到，兩人的身高差剛剛好，擁抱時她能聽見林一的心跳聲，而林一也能自然地將頭或手擱在她頭上。

《折月亮》林一（左）與盧昱曉有23公分的最萌身高差（圖_愛奇藝國際版提供）

《折月亮》林一（左）與盧昱曉撐傘並肩而行，也是劇中名場面（圖_愛奇藝國際版提供）

兩人在宣傳活動上更大方滿足粉絲期待，林一當場抱起盧昱曉轉圈，重現偶像劇般的浪漫畫面，還共撐一把傘、共圍紅圍巾合照，將劇中甜蜜氛圍延續到戲外。

談到對彼此的印象，盧昱曉稱讚林一非常有魅力，總會顧及身邊每個人的感受；林一則表示，無論拍戲、私下對戲或聊天，跟盧昱曉相處都很自然，甚至直言遇見她感到開心又幸運。