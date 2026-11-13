宋慧喬、孔劉首度合作！Netflix韓劇《夢響年代》12/11登場，共22集重現演藝圈追夢史

Netflix 年末重量級韓劇 《夢響年代》正式公開上線預告，由宋慧喬 、孔劉 首度攜手主演，搭配金雪炫、車勝元、李荷妮及羅文姬等實力派演員，卡司陣容相當豪華。

本劇以1960至1980年代的韓國為背景，將故事舞台設定在充滿野蠻、暴力與競爭的娛樂產業，描繪一群出身平凡、幾乎一無所有的人，如何懷抱夢想，在充滿未知與挑戰的環境中努力闖出一片天。

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《夢響年代》由《我們的藍調時光》、《沒關係，是愛情啊》金牌編劇盧熙京執筆，攜手《咖啡王子1號店》導演李允貞共同打造。全劇共22集，將分成三個階段上線，從12月11日起每週五推出新篇章，帶領觀眾走進一段交織夢想、友情、愛情與現實的年代故事。

《夢響年代》劇情介紹：宋慧喬、孔劉從小相伴，一起闖蕩韓國娛樂圈

故事背景設定在1960至1980年代的韓國，當時社會正經歷劇烈變動，政治壓迫與暴力陰影籠罩著人們的生活，而韓國娛樂產業也在這段期間逐漸萌芽。對許多出身貧困、沒有背景的人來說，想要在這個充滿競爭的世界取得成功，幾乎是一場不可能的挑戰。

宋慧喬飾演女主角「敏子」，從小生活困苦，經歷艱難的成長環境，卻始終沒有放棄改變命運的念頭。她擁有敏銳的商業眼光，看見新興唱片產業背後的機會，決定投入其中，試圖靠自己的能力闖出一番事業。

圖：Netflix《夢響年代》劇照

孔劉則飾演與敏子一起長大的「東久」，兩人從小相互扶持，經歷過生活中的各種難關。東久個性難以捉摸，時常做出出人意料的舉動，卻始終站在敏子身邊，支持她追逐夢想。隨著兩人逐漸踏入唱片產業，從毫無資源的新人開始摸索，也將面臨利益競爭、人際糾葛，以及理想與現實之間的重重考驗。

圖：Netflix《夢響年代》劇照

另一方面，金雪炫飾演懷抱明星夢的「敏熙」，她與敏子之間不只有友情，也逐漸發展出競爭與愛恨交織的複雜關係；李荷妮則飾演敏熙的母親「洋子」，即使生活充滿挫折，仍不願放棄成為歌手的夢想。

圖：Netflix《夢響年代》劇照

車勝元飾演樂壇舉足輕重的頂尖作曲家「吉汝」，擁有打造明星的實力，在當時的音樂 產業具有相當大的影響力。不同角色懷抱著各自的野心與夢想，也讓這段娛樂圈追夢之旅充滿更多未知變數。

圖：Netflix《夢響年代》劇照

看點1：宋慧喬、孔劉首度合作，青梅竹馬組合備受期待

宋慧喬與孔劉都是韓國影視圈極具代表性的演員，這次終於迎來首次合作，分別飾演敏子與東久，從小一起經歷生活磨難，長大後又共同踏入競爭激烈的娛樂產業。兩人不只是彼此追夢路上的夥伴，也有著深厚的情感羈絆。從預告中孔劉不斷喊著「敏子啊」，到宋慧喬展現不服輸的強烈氣勢，兩人的角色互動令人期待。

圖：Netflix《夢響年代》海報

圖：Netflix《夢響年代》海報

看點2：重現1960至1980年代韓國娛樂圈，揭開明星背後的辛酸

不同於一般以明星生活為主軸的娛樂圈題材，《夢響年代》將鏡頭轉向聚光燈背後的產業世界，從唱片製作、歌手培訓到音樂市場競爭，呈現韓國娛樂產業逐漸發展的過程。在那個沒有社群媒體、串流平台的年代，一首歌曲、一張唱片，都可能成為改變人生的重要契機，也讓觀眾看見明星光環背後不為人知的付出與代價。

圖：Netflix《夢響年代》劇照

看點3：金雪炫、李荷妮、車勝元豪華卡司，角色關係充滿張力

除了男女主角的組合，配角陣容同樣精彩。金雪炫飾演的敏熙與敏子既是朋友也是競爭對手，兩人對成功的渴望可能讓原本親近的關係產生變化；李荷妮飾演的洋子則展現女性在艱困時代追求夢想的堅韌；車勝元化身樂壇重要人物吉汝，將帶出音樂產業中權力、名氣與利益交錯的另一面。

圖：Netflix《夢響年代》海報

圖：Netflix《夢響年代》海報

看點4：《我們的藍調時光》金牌編劇盧熙京操刀，細膩描寫人性與情感

本劇由擅長描繪人物情感的盧熙京執筆，過去曾創作《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調時光》等作品，擅長透過角色之間的互動與生活細節，呈現人性的脆弱、掙扎與成長。這次再度與宋慧喬合作，將故事放在充滿動盪的年代，除了追夢的熱血，也將深入描繪人物在友情、愛情與現實之間的選擇。

圖：Netflix《夢響年代》海報

《夢響年代》播出時間、集數一次看 《夢響年代》全劇共22集，Netflix採取分三階段上線的方式，連續三週推出，讓觀眾一路追到聖誕節。 ▪︎第一部：12月11日，第1～8集 ▪︎第二部：12月18日，第9～15集 ▪︎第三部：12月25日，第16～22集

從一無所有的平凡人，到逐漸站上音樂產業的舞台，《夢響年代》不只是娛樂圈的奮鬥故事，更描繪一群人在艱困年代中，如何用自己的方式追求成功。宋慧喬與孔劉首度合作，加上盧熙京編劇的細膩筆觸，勢必成為Netflix年末值得關注的韓劇之一。

精華 FAQ Q1：《夢響年代》的主角組合與劇情核心是什麼？ 本劇由宋慧喬與孔劉首度合作主演，分別飾演敏子與東久，兩人從小相伴、長大後一起闖蕩唱片與娛樂產業，核心聚焦追夢、友情、愛情與現實拉扯。

Q2：這部劇設定在哪個年代，主要描寫哪些產業面向？ 故事設定在1960至1980年代的韓國，描繪社會動盪下的娛樂產業發展，涵蓋唱片製作、歌手培訓、音樂市場競爭，以及明星背後的辛酸與代價。

Q3：《夢響年代》何時播出，分幾部分上線？ 全劇共22集，Netflix採三階段上線：第1部12月11日推出第1至8集，第2部12月18日推出第9至15集，第3部12月25日推出第16至22集。