《難哄》姊妹作《折月亮》開播！社恐少女重逢白月光，盧昱曉雨夜直球告白林一：「我追你不算打擾吧？」

人氣陸劇 《偷偷藏不住》、《難哄》掀起追劇熱潮，同屬「南蕪三部曲」的壓軸最終章《折月亮》，將於今天（5日）在愛奇藝國際版首播，由初戀系女神盧昱曉搭檔帥氣男神林一，演繹社恐少女勇敢倒追高冷天才學長的浪漫戀曲。兩人首度合作便展現十足默契，盧昱曉大讚林一是她合作過最帥的男演員，林一也爆料她拍戲時的膽大行徑，戲裡甜蜜曖昧，戲外互動同樣充滿火花，為這部年末青春愛情 劇增添不少看點。

《折月亮》描述嚴重社恐的少女「雲厘」（盧昱曉 飾），為了向父親證明自己能夠獨立生活，決定前往南蕪攻讀研究所。身為影音創作者的她，在開學前受邀前往VR體驗館參與活動，意外重逢高中時期暗戀的天才少年「傅識則」（林一 飾），面對曾經遙不可及的白月光，向來害怕跟陌生人接觸的她，決定鼓起勇氣從暗戀轉為主動追愛。兩人逐漸走進彼此心裡，卻也在戀愛過程中面臨現實考驗。

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圖：愛奇藝國際版提供

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《折月亮》由執導過《不良笑花》、《泡沫之夏》、《月光變奏曲》、《請和這樣的我戀愛吧》等話題作品的台灣導演張博昱操刀，他擅長以細膩鏡頭捕捉人物情感，這次他把少女暗戀的悸動和戀人之間的曖昧氛圍融入唯美影像，打造浪漫療癒的視覺風格。

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近年憑藉《雲之羽》、《軋戲》等作品累積人氣的盧昱曉，以可愛、真誠、勇敢形容雲厘，坦言角色性格跟自己十分相似，也獲其他演員一致認同，林一則形容雲厘是個看似社恐，但非常有實力的人，對她勇敢追愛的個性印象深刻。

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談到劇中追愛方式，盧昱曉笑稱她會勇敢找話題、找偶遇，想盡辦法創造跟傅識則相處的機會，還替兩人的故事取了個搞笑短劇名《社恐女孩愛上啞巴男神》，林一認為，她這種直接明確的追愛方式成功率最高，因為她會清楚表達自己的心意，相較之下，傅識則習慣把感情藏在心裡，林一用少說多做概括他的追愛方式，兩人截然不同的性格，成為劇中最大的情感看點。

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林一這回挑戰沉默寡言的理工科天才，透露傅識則跟過往角色最大的差別就是話少，盧昱曉還爆料，有次他拍完一場戲，竟因為難得有較多台詞而興奮直呼，「好爽，居然有那麼多台詞！」林一笑稱，因為他平時最常說的台詞就是「嗯！」不過他也強調，劇中的感情戲藏著許多細膩情緒，兩人的互動著重在內心世界的拉扯，許多情感都透過眼神與動作傳達。

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盧昱曉特別欣賞傅識則不經意流露的溫柔，透露他會下意識地站在雲厘右側，照顧她左耳聽不見的狀況，並形容他就像照亮雲厘的一縷曙光。林一則坦言，自己特別能理解傅識則想表達心意卻又怕造成誤會，最後選擇沉默的心情。《折月亮》官方近日也釋出林一跟盧昱曉的婚紗宣傳大片，兩人在窗邊白紗的浪漫氛圍中甜蜜同框，唯美畫面讓CP感再升級。

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戲外的林一跟盧昱曉互動同樣逗趣，他們首次合作便迅速熟絡，盧昱曉大讚對方是合作過「最最最帥」的男演員，林一則形容她總是帶著微醺狀態般的迷糊可愛感。他還爆料，盧昱曉膽子比自己大，拍戲時看到蟲子竟直接伸手觸碰，讓他當場愣住。

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為了貼近角色，盧昱曉特別將髮色染淺，讓造型看起來更加溫柔，林一還透露，導演要求演員進組前調整體態，他因此瘦了約4至5公斤，沒想到反而被說太瘦，只好再稍微增重；盧昱曉也趁開拍前的休息空檔調養身體，改善原本疲憊、水腫的狀態，足見兩人對這次合作的用心。

圖：愛奇藝國際版提供

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延續《偷偷藏不住》、《難哄》細膩動人的青春情感，「南蕪三部曲」最終章《折月亮》今天將在愛奇藝國際版與觀眾見面。雙11強檔《折月亮》《重生密碼》等你看，更多待播大劇《霧里青》《想把你和時間藏起來》《許你星河千里》敬請期待。

精華 FAQ Q1：《折月亮》在系列作品中扮演什麼角色，何時開播？ 《折月亮》是「南蕪三部曲」的壓軸最終章，承接《偷偷藏不住》、《難哄》的熱潮，已於今天5日在愛奇藝國際版首播。

Q2：劇中男女主角分別是誰，他們的感情線有什麼看點？ 女主雲厘由盧昱曉飾演，男主傅識則由林一飾演。故事主打社恐少女重逢高中白月光後勇敢倒追，兩人一個直球告白、一個沉默藏情，形成強烈反差。

Q3：演員與製作團隊為了這部劇做了哪些準備與呈現？ 盧昱曉為角色染淺髮色並調養身體，林一則為體態調整瘦身後再增重，導演張博昱以細膩影像呈現暗戀與曖昧，讓整體風格更浪漫療癒。