鄭容和《不著邊際的你》打戲太拼連外套都破了！MyVideo 11月韓劇清單公開：張娜拉《好搭檔2》、 Joy 《獨一無二的浪漫》接力開播

《不著邊際的你》鄭容和打戲拚到外套破裂 男神 升級動作男神

台灣大哥大MyVideo跟播韓國 浪漫喜劇《不著邊際的你》，由鄭容和搭檔《Move to Heaven：我是遺物整理師》洪承希主演，鄭容和飾演被封為「愛情劇男神」的頂流巨星嚴泰峰，剛開播就讓觀眾見識男神不只會談戀愛，打起架來也帥氣十足。

熱門小說

近日官方公開首兩集幕後花絮，只見鄭容和為了拍攝打鬥戲賣力投入，連續多次猛力向後撞牆，沒料到身上的皮外套都磨到破掉，他發現手肘處撕裂痕跡之後才驚訝笑說「突然覺得好痛」，展現十足敬業精神。此外，他也與洪承希認真排練鬥嘴戲碼，發現鏡頭在捕捉也玩笑表示「（我們是）專業的！專業的！」影片曝光後，也吸引粉絲留言大讚「容和真的很適合動作戲」、「不考慮主演動作片嗎」、「連外套都破了，太帥了吧！」讓鄭容和從浪漫男神一秒升級動作男神。

男神絕不拍吻戲 迷妹人工呼吸意外破戒

只是沒想到這位打戲俐落的男神，面對親吻卻完全招架不住。首週播出內容中，揭曉泰峰身懷進棺材也不能說的秘密，就是「絕對不拍吻戲」，然而這禁忌卻被自己的頭號迷妹打破了。洪承希飾演的財閥千金吳海拉正是泰峰鐵粉，她因意外失去記憶，深信自己就是泰峰主演電視劇《皇太子的保鑣》裡的女保鑣。

圖：台灣大哥大 MyVideo

第二集中，她無預警收下男方的戒指，就在爭奪戒指之際，泰峰意外倒地昏迷，海拉情急之下立刻人工呼吸，兩人當場「嘴對嘴」，卻也揭曉男神不拍吻戲的原因竟是「呼吸困難」。而泰峰竟在雙唇碰觸後突然想起童年一段神祕記憶，究竟這段被塵封的往事藏著什麼祕密，又為何讓他對親吻如此抗拒，讓觀眾引頸期待。

圖：台灣大哥大 MyVideo

鄭容和睽違9年回歸浪漫劇 故意唱走音打碎男神濾鏡

《不著邊際的你》已是鄭容和睽違9年回歸浪漫愛情劇，談到如何詮釋這位「不拍吻戲的愛情劇男神」，鄭容和透露，比起親密接觸，他更重視角色之間的情感流動，特別在眼神、說話語氣，以及兩人四目相交的瞬間下功夫，試圖讓觀眾光看對視就能感受到心動氛圍。

圖：台灣大哥大 MyVideo

不過這位戲裡戲外都自帶男神光環的CNBLUE主唱，卻得在劇中徹底拋開偶像包袱。原來泰峰雖然是演技與人氣兼具的巨星，唱起歌來卻完全走音，鄭容和更透露，拍攝時還特地挑戰演唱IU經典歌曲《好日子》，必須故意把音準唱錯，讓一向靠歌聲擄獲粉絲的他，這回反而得想辦法把情歌唱得不浪漫。從靠眼神就能讓人心動，到一開口唱歌就讓男神濾鏡碎滿地，也讓鄭容和展現不同於以往的喜劇魅力。

圖：台灣大哥大 MyVideo

圖：台灣大哥大 MyVideo

《獨一無二的浪漫》11月9日跟播 Joy金賢鎮上演雙向追星戀曲

MyVideo 11月韓劇 也將接力登場。Red Velvet成員Joy（朴秀英）攜手金賢鎮主演的浪漫喜劇《獨一無二的浪漫》，將於11月9日在MyVideo跟播，改編自全球累積觀看次數約3.9億次、評分高達9.98分的人氣網路漫畫。Joy飾演一邊打工、一邊準備求職的平凡女孩孔獨一，沒想到自己過去創作、尚未完結的小說，竟是人氣男星卓無二（金賢鎮飾）度過低潮的精神寄託。兩人意外相遇後，她還陰錯陽差成為男神經紀人，展開一段「偶像竟然也是我粉絲」的雙向追星戀曲。

圖：台灣大哥大 MyVideo

圖：台灣大哥大 MyVideo

最新預告中，Joy面對男神的猛烈攻勢，忍不住警告「禁止用愛情劇的眼神看我」，卻在被對方擁入懷中時心動直呼「心臟跳得好快！」當她試圖劃清界線，金賢鎮更直球回應「接下來我可是要大大越界了，可以確認一下嗎？」讓這段頂流巨星主動追愛的浪漫故事，還沒開播就充滿粉紅泡泡。

《好搭檔2》11月20日跟播 張娜拉金惠奫法庭交鋒 朴海鎮加入

緊接著11月20日，張娜拉主演的話題律政韓劇《好搭檔2》也將於MyVideo跟播。

圖：台灣大哥大 MyVideo

張娜拉再度化身離婚律師界傳奇人物車恩京，這回離開原本的律師事務所自立門戶，沒想到迎來《背著善宰跑》金惠奫飾演的律師姜彗星，對方雖然擁有5年律師資歷，卻是初次踏入離婚訴訟領域，兩人首次交鋒就在法庭上火藥味十足。預告中，面對張娜拉老神在在的提醒，金惠奫不甘示弱霸氣宣戰「我一定會贏得這場官司！」這對一開始針鋒相對的律師，未來卻將成為並肩作戰的新搭檔。

圖：台灣大哥大 MyVideo

此外，朴海鎮也加入《好搭檔》第二季陣容，飾演張娜拉的大學同學、律師事務所代表朴泰秀，不僅是擁有20萬訂閱的法律網紅，更將與張娜拉爭奪離婚律師界第一把交椅，讓第二季的法庭攻防戰更加精彩。

圖：台灣大哥大 MyVideo

張娜拉興奮指出，有兩位新成員的加入讓她備感新鮮，兩位一起演出給了她更多動力，感覺可以一起創作出更多有趣的故事。朴海鎮也表示，很高興可以加入獲得許多人喜愛的《好搭檔》，希望大家能期待第二季前所未見的角色朴泰秀。金惠奫也對與眾多前輩一同演出感到榮幸，謙虛透露會努力展現「彗星」這個嶄新角色。

精華 FAQ Q1：鄭容和在《不著邊際的你》裡，為什麼被粉絲稱讚像動作男神？ 因為他在拍攝打鬥戲時非常投入，連續多次猛力撞牆，甚至把身上的皮外套磨破，還幽默反應「突然覺得好痛」，展現出兼具敬業與帥氣的動作戲魅力。

Q2：劇中為什麼說鄭容和飾演的男神「絕對不拍吻戲」？ 劇情設定他有個不能說的秘密，就是不拍吻戲；但這個禁忌卻被女主角的人工呼吸打破，兩人嘴對嘴後，他竟因呼吸困難與童年記憶被喚醒而成為關鍵轉折。

Q3：MyVideo 11月還有哪些重點韓劇接力上線，故事看點是什麼？ 11月9日有 Joy 與金賢鎮主演的《獨一無二的浪漫》，演出雙向追星戀曲；11月20日則有《好搭檔2》，張娜拉、金惠奫和朴海鎮展開法庭攻防與新舊搭檔交鋒。