漫威《幻視任務》Disney+ 霸榜！6大必看亮點：白幻視遭追殺、奧創回歸、鋼鐵人經典 AI 全員到齊

漫威 年度壓軸影集 《幻視任務》於Disney+上線即席捲全球！根據FlixPatrol統計，作品一舉登上全球56個國家與地區Disney+影集榜冠軍，日本、韓國也同樣摘下美劇類冠軍，台灣自開播以來，更持續穩坐收視排行榜前三名。

《幻視任務》是繼由《汪達幻視》、《阿嘉莎：無所不在》的「幻視三部曲」最終章，也將為年末的《復仇者聯盟：末日崛起》暖身。隨著劇情推進至第6集，保羅貝特尼領軍的AI英雄冒險 即將迎來高潮，以下盤點六大必看亮點，迎接11月精彩完結篇！

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看點一：保羅貝特尼再披英雄戰袍！「白幻視」遭神祕聖騎士追殺

從《鋼鐵人 》的配音初登場，到《復仇者聯盟2：奧創紀元》正式化身超級英雄，保羅貝特尼陪伴漫威影迷近20年，如今終於再次以「幻視」身分獨挑大梁！

圖：Disney+

故事延續《汪達幻視》結局，重新啟動的「白幻視」雖然找回過往記憶，卻無法找回曾經擁有的情感，更遭到由陶德史塔許維克飾演的神祕賞金獵人「聖騎士」窮追不捨，雙方多次爆發精彩動作對決。隨著劇情推進，聖騎士的悲傷過往與真正動機也逐漸揭曉，讓這名亦正亦邪的角色增添更多層次。保羅貝特尼表示，幻視始終是一個不斷改變、尋找自我的角色，而這次的冒險正是他重新理解自身存在的旅程。

圖：Disney+

看點二：超級英雄也要學當爸爸！保羅貝特尼將真實人生融入父子情

《幻視任務》最令人動容的核心，莫過於幻視與神祕少年湯米雪帕德的父子情。當幻視發現眼前少年可能是自己失而復得的兒子，卻又無法理解這份陌生而熟悉的情感，兩人只能在冒險中重新建立信任。

圖：Disney+

保羅貝特尼坦言，自己在現實生活中的育兒經驗，成為詮釋幻視的重要靈感。他認為，即使幻視難以相信自己竟然擁有一名人類兒子，仍可能產生無法用程式解釋的親情。當人工智慧開始學習成為父親，也讓這部超級英雄影集多了溫暖的人性。

圖：Disney+

看點三：昔日最強反派「奧創」震撼回歸！全新生化人「喬卡絲塔」暗藏毀滅世界野心

曾在《復仇者聯盟2：奧創紀元》讓復仇者聯盟陷入苦戰的超級反派「奧創」，睽違11年終於回歸！由詹姆斯史派德再度演出的奧創，不僅成為幻視尋找自我的關鍵人物，更與全新登場的生化人「喬卡絲塔」產生意想不到的連結。

圖：Disney+

由《鬼入侵》女星蒂妮亞米勒飾演的全新反派喬卡絲塔，擁有驚人力量，表面上希望透過人工智慧改善人類生活，實際上卻企圖利用奈米科技控制人類意識，成為後半段最危險的威脅之一。

圖：Disney+

蒂妮亞米勒接受專訪時形容，喬卡絲塔雖然擁有足以毀滅世界的能力，內心卻仍像個努力尋找自我定位的孩子。她更透露，自己與詹姆斯史派德直到正式拍攝才第一次見面，兩人的默契也隨著劇情逐漸建立。

看點四：漫威新男神Ruaridh Mollica登場！神祕少年身分牽動英雄未來

隨著《幻視任務》播出，飾演湯瑪斯謝波德的蘇格蘭新星Ruaridh Mollica也成為影迷關注焦點！他這次飾演與幻視一家有著神祕關聯的少年湯米，極有可能是《汪達幻視》中的雙胞胎兒子湯米。Ruaridh Mollica這次將湯米探索超能力的過程與蜘蛛人彼得帕克相提並論。

圖：Disney+

隨著少年逐漸揭開身世之謎，湯米與「幻視」的父子情對手戲不僅掀起影迷討論，外型帥氣且善良的湯米也順勢成為漫威新男神，而他接下來又將以怎樣的身分延續超級英雄故事，格外令人期待。

圖：Disney+

圖：Disney+

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看點五：漫威彩蛋連連！鋼鐵人經典AI全員回歸、尚氣、蜘蛛人彩蛋全都有

《幻視任務》堪稱漫威老粉絲的尋寶樂園！除了奧創回歸，鋼鐵人東尼史塔克昔日使用的人工智慧也接連登場，包括「賈維斯J.A.R.V.I.S. 」、「星期五F.R.I.D.A.Y.」，以及「伊蒂絲E.D.I.T.H.」，甚至連鋼鐵人工作室裡的機械助手DUM-E與U都驚喜現身！

圖：Disney+

其中E.D.I.T.H.曾在《蜘蛛人：離家日》出現，此外，影集也有不少關於「十環幫」、夜魔俠的驚喜彩蛋。影集並延續《汪達幻視》、《阿嘉莎：無所不在》的家族故事，讓影迷重新回顧汪達、幻視與雙胞胎兒子的命運。從人工智慧的傳承，到新一代超級英雄的伏筆，處處藏著值得漫威迷反覆挖掘的驚喜。

精華 FAQ Q1：《幻視任務》開播後在全球與台灣的收視表現如何？ 根據FlixPatrol統計，作品登上全球56個國家與地區Disney+影集榜冠軍，日本、韓國也拿下美劇類冠軍，台灣則持續穩坐收視排行榜前三名。

Q2：白幻視與神祕聖騎士的衝突，為什麼是本劇重要看點？ 白幻視在找回記憶後仍失去情感，並遭聖騎士追殺，兩人多次爆發動作對決；隨著劇情推進，聖騎士的過往與動機揭曉，讓角色更立體。

Q3：這部影集有哪些讓漫威粉絲最興奮的回歸與彩蛋？ 奧創睽違多年回歸，鋼鐵人相關AI如J.A.R.V.I.S.、F.R.I.D.A.Y.、E.D.I.T.H.都現身，連DUM-E與U也登場，還穿插十環幫、夜魔俠等彩蛋。