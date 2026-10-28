同一場約會，兩種完全相反的記憶？驚悚韓劇《謊言》10/30開播！柳演錫、徐玄振同台飆戲

韓劇 迷期待的夢幻組合回來了！《浪漫醫生 金師傅》的搭檔柳演錫與徐玄振 ，再度合作演出心理驚悚劇。

MBC金土劇《謊言 》（韓語 ：라이어，英文：The Perfect Lie）將於10月30日晚間9點50分首播，翻拍自英國 同名懸疑犯罪劇。台灣由Disney+獨家跟播，兩位實力派演員的正面交鋒也成為本劇最大看點。

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《謊言》劇情介紹：完美約會變羅生門，究竟誰在說謊？

《謊言》改編自英國同名懸疑犯罪影集，以「同一段記憶，兩種截然不同的說法」為核心，描寫一場事件如何讓原本互有好感的男女陷入猜疑，並在追尋真相的過程中逐漸揭開不為人知的秘密。

圖：@mbcdrama_now

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柳演錫飾演心臟外科醫師民俊浩，外表溫柔、笑容迷人，擁有看似無可挑剔的人生；徐玄振則飾演圖書教師姜智善，個性自由奔放，與俊浩在一次約會後逐漸拉近距離。原本令人心動的初次約會，卻在隔天急轉直下。兩人意外在警局重逢，面對前一晚發生的事情，卻各自提出完全不同的說法。沒有明確證據，也沒有目擊者能還原事件全貌，就連測謊結果都讓調查陷入更複雜的局面。

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隨著雙方的說法不斷衝突，原本建立的信任逐漸瓦解，周遭人物也陸續捲入事件。尤其俊浩亡妻相關的疑點浮上檯面後，整起事件變得更加撲朔迷離。究竟是誰在說謊？兩人是否都隱瞞了部分真相？當記憶、證詞與情感彼此矛盾，觀眾也將跟著劇情一步步抽絲剝繭。

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從甜蜜約會到激烈對峙！主預告埋下多重懸念

官方公開的主預告，先以民俊浩與姜智善看似浪漫的初次約會揭開序幕，兩人之間逐漸升溫的氣氛，讓人以為故事將朝著愛情方向發展。然而，隨著姜智善說出「人生就是不知道下一步會發生什麼」的旁白，畫面氣氛突然轉變。原本親密的兩人開始各執一詞，對同一件事情提出不同說法，關係也從曖昧迅速走向對立。警方介入調查後，更多人物陸續登場，讓事件變得更加複雜。兩位主角不僅必須面對彼此的質疑，也逐漸陷入連身邊的人都難以信任的處境。

預告沒有直接揭曉事件真相，而是透過角色神情、對話與快速切換的場景，持續加深觀眾的疑問。當每個人都可能有所隱瞞，究竟該相信眼前的證詞，還是懷疑自己所認定的事實？這種不斷推翻既有判斷的敘事方式，也成為《謊言》最具吸引力的看點。

柳演錫化身心臟外科醫生與學校老師，約會從悸動開始

柳演錫飾演的閔俊浩，是心臟外科專科醫生，外貌端正、智力優秀、直覺敏銳，性格善良，妻子過世後獨自撫養正在讀書的兒子。他在兒子學校遇到徐玄振飾演的姜智善後，原本封閉已久的心房開始產生悸動，並決定和她約會。

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徐玄振飾演的智善，戒心與好奇並存

徐玄振飾演的姜智善，在孩子的學校任教。她對家長俊浩起初抱有戒心，但在相處過程中逐漸敞開心房。報導提到她從小因家境中落，體悟到比起「正直」，識破他人的「謊言」更重要，這個設定也讓角色在後續的對立中更加耐人尋味。

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浪漫醫生搭檔再合作，從愛情劇轉向驚悚

柳演錫與徐玄振在《浪漫醫生金師傅》中合作過，這次再度搭檔，卻從溫暖的醫療劇，轉為猜疑與心理拉扯的驚悚劇，反差相當大。兩人如何在同一段約會、不同說法的設定下對戲，是外界最期待的部分。

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配角陣容同樣是看點，林成宰、玉子娟、金芝賢

其他演員方面，林成宰飾演朴錫求，是海軍水中爆破隊（UDT）少校，直覺敏銳、能辨識他人謊言，他的妻子李和榮（玉子娟飾）是一名女警；金芝賢則飾演智善的姊姊姜智垠。這些角色與主角之間如何牽連，目前還有許多未公開的部分。

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導演趙英民擅長情感細節，轉戰心理驚悚

導演趙英民過去以《愛情的理解》《你和其餘的一切》等作品，細膩刻畫情感聞名。這次跨足心理驚悚，如何用相同的細膩手法處理謊言與信任，是這部劇的觀察重點。

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翻拍英劇，韓國版如何本土化成為討論點

這部劇是翻拍自英國的同名懸疑犯罪劇，原作以「兩人各說各話」的結構著稱。韓國版延續核心設定，並由韓國編劇與導演重新詮釋。不少觀眾好奇，韓國版會在角色背景、案件脈絡與結局上，做出哪些調整。

圖：theqoo、@mbcdrama_now

精華 FAQ Q1：《謊言》這部韓劇最大的劇情看點是什麼？ 本劇以「同一段記憶、兩種截然不同的說法」為核心，從一場初次約會後的警局重逢展開，讓男女主角在證詞、情感與記憶衝突中互相猜疑。

Q2：柳演錫和徐玄振在劇中分別飾演什麼角色？ 柳演錫飾演心臟外科醫師閔俊浩，外表溫柔且獨自撫養兒子；徐玄振則飾演圖書教師姜智善，個性自由奔放，對俊浩先戒心後心動。

Q3：《謊言》何時開播，為什麼會受到觀眾期待？ 《謊言》將於10月30日晚間9點50分首播，台灣由Disney+獨家跟播。觀眾期待點在於《浪漫醫生金師傅》搭檔再合體，並從愛情轉戰心理驚悚。