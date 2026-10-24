韓劇《偽裝戀愛》開播好評不斷！任時完搭薛仁雅，心機嫌疑犯遇上「女扮男裝隨行秘書」

改編自人氣網路小說及網漫《為什麼不知道是女人？》的韓劇 《偽裝戀愛 》（韓語：나의 유죄인간，英文：Love in Disguise），10月19日在tvN首播，由任時完、薛仁雅主演。首集收視率5.6%，拿下同時段有線電視與綜合編成頻道的冠軍，開出漂亮紅盤。

故事講的是一位被控殺人的財閥三世，與女扮男裝潛入他身邊的特戰出身刑警，把懸疑、財閥、辦公室與愛情混在一起。以下整理8大看點，帶你一次掌握這部話題新劇的重點資訊。

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亮點一：遭控殺人的財閥三世，一夕成為頭號嫌疑犯

任時完飾演的尹伊俊，是韓國財界排名第一的泰剛集團常務，外表華麗、說話帶刺。首集中，他的秘書韓恩煐被發現死在辦公室的文件櫃內，第一個發現屍體的尹伊俊因此成為嫌疑人。看似什麼都不缺的他，其實從小人生就被安排好，這也讓這個傲慢的財閥三世，多了一層不為人知的內心世界。

圖：tvn_drama

亮點二：特戰出身女刑警女扮男裝，應徵男性隨行秘書

薛仁雅飾演的姜在熙，曾是陸軍特戰司令部的副士官，如今是首爾警察廳刑事機動隊警長。她眼見案件在高層施壓下草草結案，決定自己查明真相，於是利用經常被誤認為男性的外貌，應徵只招募男性的私人秘書職位，成功潛入尹伊俊身邊。整部劇的核心設定，就是這個「雇主與秘書、嫌疑犯與刑警」的雙重關係。

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亮點三：從對立到互助，辦公室驚悚愛情劇

官方把這部劇定位為「辦公室驚悚愛情劇」：敏感又缺乏被愛的財閥三世，與變裝成他隨行秘書的鐵壁女刑警，從對立走到互助，進而產生微妙情愫。姜在熙原本帶著調查目的接近尹伊俊，卻在朝夕相處中，漸漸發現這個冷漠挑剔的男人身後，藏著不為人知的秘密。

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亮點四：「偽BL」氛圍，任時完首演男男曖昧戲

由於姜在熙以男性身分出現，劇中產生了類似「男男曖昧」的偽BL氛圍。任時完受訪時也提到這是他首次演這類曖昧戲，還想起前輩薛景求與《不汗黨》時期的兄弟情。這種輕鬆幽默的設定，加上懸疑主線，讓劇集在緊張與笑料之間取得平衡。

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亮點五：薛仁雅為戲剪短髮，動作戲讓任時完也大讚

為了詮釋姜在熙，薛仁雅剪去長髮，以俐落短髮亮相。她在製作發表會上坦言，第一次看到自己的短髮造型時感到陌生，還一度陷入低潮。不過她的動作戲相當俐落，連任時完也大讚。首集中，她從正義感爆棚的刑警，到變身男性隨行秘書後的「老油條」模樣，也被媒體稱讚表現多變。

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亮點六：首播5.6%奪冠，台詞腔調評價兩極

根據Nielsen Korea統計，首集全國收視率為5.6%，拿下同時段有線電視與綜合編成頻道的冠軍。另一方面，任時完在劇中獨特的說話方式也引發討論，有網友喜歡這種不輕易流露情緒的語氣，也有人覺得腔調有些突兀，評價兩極，反而為劇集增加話題度。

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亮點七：配角CP同步展開，律師與會長秘書各有戲

除了主線愛情，劇中另一條情感線也值得期待：泰剛集團法務團隊律師金時賢（金正賢飾），是尹伊俊從小同窗、16年的好友，冷靜洞察力強，只有他最了解伊俊；會長秘書李惠貞（妍雨飾）則是外表與能力兼具的「泰剛門面」，下班後全心享受人生。這兩位配角也各自發展自己的愛情線，讓劇情更豐富。

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亮點八：首集名場面，「你被我逮到了吧」與直球告白台詞

首集結尾，姜在熙剛進入宅邸，尹伊俊便伸手摘下她的眼鏡，說出「你啊，被我逮到了吧」，一句話讓緊張感拉滿，也讓觀眾好奇身分是否已經被識破。另一方面，姜在熙為了成功應徵，使出直球攻勢，當面放話「就算常務你是男人，我也會好好愛你、對你負責」，這句偽BL風格的台詞，也成為網路上討論度很高的段落。

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精華 FAQ Q1：《偽裝戀愛》首播後的收視表現如何，是否拿下同時段冠軍？ 該劇10月19日於tvN首播，首集全國收視率達5.6%，表現亮眼，並拿下同時段有線電視與綜合編成頻道的冠軍，成功打響第一炮。

Q2：任時完與薛仁雅在劇中分別飾演什麼角色，核心關係為何？ 任時完飾演被控殺人的財閥三世尹伊俊，薛仁雅則演女扮男裝潛入他身邊的刑警姜在熙。兩人同時是雇主與秘書、嫌疑犯與辦案者的雙重關係。

Q3：這部劇最受討論的看點有哪些，為什麼能引發話題？ 本劇把懸疑辦案、財閥鬥爭、辦公室關係與愛情線揉合在一起，還加入偽BL氛圍與直球台詞，讓緊張、幽默和曖昧感並存，話題性相當高。