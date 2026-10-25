2026古裝陸劇《新聊齋》常華森、張淼怡共譜「人狐救贖戀」

改編 自經典志怪小說 《聊齋 志異》的新劇《新聊齋》，由騰訊 視頻打造，採「單元故事 ＋貫穿主線」的架構。

由張淼怡與常華森領銜，再搭配林允、宋祖兒、陳瑤、葉祖新等多位演員輪番登場，陣容堪稱全明星。全劇預計40集，暫定今年11月上線。

熱門小說

劇情介紹：取材《聊齋志異》，主打「人有妖性，妖生人心」

《新聊齋》取材自蒲松齡的《聊齋志異》，以市井民間的奇異現象為背景，核心命題是「人有妖性，妖生人心」：妖怪不一定可怕，人心有時比妖更可怕。劇集用奇幻外殼，包裹對人性與情感的觀察，也是《聊齋》系列長年吸引觀眾的原因。

圖：好讀出版

貫穿全劇的主線是夏飛雪（常華森飾）與喜悅（張淼怡飾）的故事。夏飛雪出身捉妖世家，是外表清冷、恪守原則的白衣劍客；喜悅則是靈動聰慧、心地善良的百年靈狐。兩人因一場深夜古寺的血案相遇，夏飛雪破例救下沒有惡念的喜悅，讓一對本該是天敵的組合，展開奇妙的搭檔關係，也開啟全劇的奇幻追逃之路。

圖：《新聊齋》官微

單元劇＋主線並行，保留志怪短篇的節奏

《新聊齋》採六個短篇單元搭配貫穿主線的編排，每個單元各自完整，又共用同一條情感與世界觀主軸。這樣的設計，既保留志怪故事短小精悍的味道，也讓觀眾可以挑自己喜歡的單元追，節奏不會太拖。

圖：《新聊齋》官微

宋祖兒顛覆形象，《聶小倩》樹妖姥姥變年輕妖艷

全劇討論度最高的話題之一，是宋祖兒特別出演《聶小倩》單元中的「樹妖姥姥」。劇組打破以往姥姥老年佝僂、陰森恐怖的刻板印象，改編為年輕張揚、妖艷絕倫的樹妖首領，路透造型也以藍綠色紗裙、帶破碎感的妖異妝面登場。李沐風則在這個單元中飾演燕赤霞，劇情重點依舊是聶小倩的故事。

圖：《新聊齋》官微

林允一人分飾兩角，《美人首》上演血色復仇

《美人首》單元由林允一人分飾瑤華公主與西域舞姬春花，故事描寫大婚當天遭滅族的公主，化身厲鬼抱頭歸來，展開血色復仇，主打極致中式恐怖氛圍。葉祖新在這個單元中飾演裴昭，與林允形成主要對手戲。

圖：《新聊齋》官微

現代視覺語言重塑狐妖、樹妖與紙人形象

劇集以現代視覺語言，重新詮釋狐妖、樹妖、紙人等經典形象，張淼怡的白衣狐妖造型，被不少網友形容「仙氣十足」。這種把傳統志怪與現代美學結合的做法，也讓《新聊齋》與過去幾版《聊齋》作品形成區隔。

圖：《新聊齋》官微

圖：《新聊齋》官微

精華 FAQ Q1：《新聊齋》在劇情結構上有什麼主要設計？ 本劇採六個短篇單元搭配貫穿全劇的主線，每個單元都能獨立成篇，同時共享同一套世界觀與情感核心，兼顧志怪故事的節奏與追劇連貫性。

Q2：常華森和張淼怡在劇中分別飾演什麼角色？ 常華森飾演夏飛雪，是出身捉妖世家的白衣劍客；張淼怡飾演喜悅，是靈動善良的百年靈狐。兩人因古寺血案相遇，展開從天敵到搭檔的奇幻救贖關係。

Q3：宋祖兒與林允在劇中各自帶來哪些看點？ 宋祖兒特別出演《聶小倩》單元的樹妖姥姥，造型被改寫成年輕妖艷的樹妖首領；林允則在《美人首》一人分飾兩角，演出公主化厲鬼復仇的血色故事。