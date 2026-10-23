權力如何改變人性？Netflix《新史丹佛監獄實驗》，30名參與者挑戰真實監獄

如果把一群普通人關進監獄 ，並隨機分配「獄警」與「囚犯」的身分，他們會如何面對權力、服從與人性 考驗？

Netflix 全新實境節目《新史丹佛監獄實驗》（The New Stanford Prison Experiment）於2026年10月21日登場，以6集篇幅重現心理學 史上最具爭議性的經典實驗，讓30名參與者進入真實監獄，在為期兩週的實驗中，觀察身分與權力結構如何影響個人行為。節目不僅挑戰參與者的道德底線，也將「權力是否必然使人腐化」這個問題，重新拋回觀眾面前。

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亮點一：重啟1971年史丹佛監獄實驗，把爭議研究搬進現代

1971年，心理學家津巴多（Philip Zimbardo）在史丹佛大學地下室進行監獄實驗，把學生分成獄警與囚犯，結果實驗在第六天就因失控而中止，成為心理學史上最著名、也最具爭議的案例之一。這部新節目重新演繹這項研究，要問的仍是同一個老問題：一套制服，會如何改變穿上它的人？

圖片來源：The original Stanford Prison Experiment only lasted six days (San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers / Contributor / Getty)

亮點二：不是校園模擬，而是真正的監獄

原版實驗是在大學地下室搭設的模擬空間，新節目則直接搬進真正運作的監獄，監獄大樓內仍有真正的受刑人。換句話說，參與者面對的不是佈景，而是真實的鐵窗環境，壓迫感與真實感都明顯提高。

圖片來源：Netflix

亮點三：30名志願者抽籤分派，一個角色決定兩週命運

30名志願者來自不同背景，涵蓋不同地區、性別、政治立場與經歷。他們以抽籤方式被隨機分成獄警與囚犯，穿上制服後在監獄中生活兩週。節目關注的重點是：當人被賦予不同身分，是否會順從角色？同理心、道德與個人特質，又能不能抵擋環境施加的力量？

圖片來源：Netflix

亮點四：攝影機全天不關，盡量減少製作人員介入

拍攝期間，攝影機全天候記錄，製作人員與參與者的接觸被壓到最低，部分畫面由監獄內的遙控攝影機完成，訪談時也讓受訪者看不見提問的人。這種設計，是為了讓畫面盡可能貼近參與者的自然反應，不被外界打斷。

圖片來源：Netflix

亮點五：安全詞與心理師待命，補上原版實驗缺少的保護

與1971年原版相比，新節目最大的差別是保障措施。每位參與者都有安全詞，可隨時退出；心理師全天候待命，並有心理評估與專家監察。這些都是原版實驗從未有過的保障，也是這部節目回應倫理爭議的方式。

圖片來源：Netflix

亮點六：三位專家各有立場，邊看邊討論

節目邀請三位不同背景的專家共同解讀攝影機拍下的內容：哈佛行為心理學家Alison Wood Brooks協助梳理心理層面的問題，並確保實驗不逾越倫理界線；曾獲普立茲獎的記者Trymaine Lee，報導題材橫跨卡崔娜颶風到司法體系，帶來局外人的視角；擁有近30年經驗的退休聯邦矯正專業人員Michael Cantrell，則提供「真實監獄視角」。三人看事情時並不總是意見一致，這也讓討論更有層次。

圖片來源：Netflix

亮點七：原版實驗的質疑，是這次節目的背景

原版實驗後來不斷被質疑。早在1975年，研究者就提出，獄警可能只是在扮演他們認為實驗者期待的角色；2017年流傳的錄音，則錄下當時擔任獄警的大學部助理David Jaffe，催促一名看守表現得更強硬。這些質疑讓外界重新思考：1971年看到的「人性之惡」，到底有多少來自環境，又有多少來自實驗設計本身。這次新節目，也被視為用更嚴謹的方式再試一次。

精華 FAQ Q1：《新史丹佛監獄實驗》這部Netflix節目主要在做什麼？ 節目以6集篇幅重現1971年史丹佛監獄實驗，讓30名志願者在真實監獄中抽籤扮演獄警與囚犯，觀察權力、服從與道德如何在兩週內改變人的行為。

Q2：這次版本和1971年原版實驗最大的不同是什麼？ 最大差異在於場景與保護措施：新節目搬進真實監獄拍攝，並設有安全詞、心理師待命、心理評估與專家監察，盡量降低原版實驗曾被批評的倫理風險。

Q3：為什麼這個節目仍被視為有爭議但值得關注？ 因為原版實驗長期被質疑受研究設計與角色暗示影響，未必真實反映人性黑暗；新節目則試圖用更嚴謹的方式重做，讓觀眾重新思考權力是否真的會使人腐化。