2026古裝劇《尚公主》10/23Disney+上線！孟子義三搭李昀銳

由李昀銳、孟子義（按姓氏筆劃排序）主演的古裝大作《尚公主》宣布定檔將於10月23日在Disney+ 上線！作品於騰訊預約數突破500萬，被眾多網友喻為是「下半年最期待的浪漫古裝劇 」。

故事講述被迫和親、受盡委屈歸來的霸氣公主「暮晚搖」（孟子義 飾），她意外遇見看似謙遜、實則深藏不漏的溫潤書生「言尚」（李昀銳 飾），兩人起初僅是各取所需的利益綑綁，卻在歷經生死後逐漸對彼此淪陷。

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圖：Disney+

戲裡兩人邊互耍心機邊談戀愛，近日Disney+釋出的最新預告中，孟子義對於李昀銳飾演的白淨書生盡顯勾人手段，從半露香肩要求他服侍自己入浴，到以手撫過雙唇挑逗、強拉對方衣領；而李昀銳明知公主對自己的心思不純，卻仍曖昧說出「公主，我滴酒便醉，可是今日我想嘗一嘗」、「我會一直往上爬，直到足以成為你的籌碼」，溢出畫面的強烈情感張力，也令觀眾更加期待正片播出。

圖：Disney+

第三次合作的兩位演員戲外也有滿滿甜蜜互動，無論是對戲時自然趴在彼此懷裡、時不時笑著說悄悄話，或拉著對方的手玩鬧、在拍攝沉重戲碼時互相安慰等，作品尚未播出就讓網友大讚擁有「渾然天成的CP感」。而劇中也將呈現多場張力十足的吻戲橋段，引發粉絲期待笑稱「感覺嘴都親腫了」！

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尚公主_雙人拍立得。圖：Disney+

日前兩位主演分享三搭心得，孟子義認為「溝通交流」就是建立默契的關鍵，兩人常利用休息時間討論劇本、或即興表演某些場景來尋找感覺，包含《尚公主》在雪中浪漫相擁的戲份，就是兩人共同提出增添的。孟子義更逗趣表示：「有時候我們會故意把對方逗笑，然後看著彼此笑場的樣子就覺得很開心。」李昀銳則認同這次合作更加合拍與默契，也感謝粉絲的長期支持：「第三次搭檔了，一定要拿出更好的作品回饋大家」，同時笑稱孟子義就是片場的「快樂源泉」：「孟姐的個性開朗樂觀，和她搭檔很容易被對方的感染力帶動」，直言兩人之間相處很輕鬆舒服，在拍攝時兼顧專業又能保有暖心的氛圍。

圖：Disney+

《尚公主》將於10月23日於Disney+上線，敬請期待「昀牽孟繞」CP將在劇中展現怎樣的甜蜜化學反應。

精華 FAQ Q1：《尚公主》什麼時候會在Disney+正式上線？ 《尚公主》已宣布定檔，將於10月23日在Disney+上線。這部作品改編自伊人睽睽小說，尚未播出就因高人氣與主演組合，成為觀眾期待的焦點。

Q2：這部劇的主要故事線與男女主角設定是什麼？ 故事講述霸氣公主暮晚搖在被迫和親後受盡委屈歸來，意外遇上深藏不漏的溫潤書生言尚。兩人最初是利益綁定，後來在生死歷程中逐漸動心。

Q3：為什麼《尚公主》會引起這麼高的討論度？ 除了騰訊預約突破500萬，孟子義與李昀銳的三搭默契、預告中的拉扯感與曖昧台詞都很吸睛，加上戲外自然互動和多場吻戲安排，讓粉絲更期待正片。