《成名在望》空降戲劇榜冠軍！專訪主演李國毅酸豪門媳婦蔡亘晏 姚淳耀神吐槽：他永遠升不了官

台灣大哥大MyVideo每週六晚上10點跟播話題台劇 《成名在望》，上週六甫開播便空降戲劇榜冠軍寶座，來勢洶洶！主演李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）接受台灣大哥大MyVideo專訪，劇中飾演高中摯友的三人，一開場就用「吐槽」方式介紹彼此角色，笑料百出。李國毅率先介紹飾演豪門媳婦的蔡亘晏，笑稱她是「一心想嫁入豪門的人」，還故作祝福說：「恭喜她，終於成功了！」下一秒卻補刀：「只是沒想到豪門生活這麼精彩。」蔡亘晏立刻回敬姚淳耀：「他高中時什麼事都難不倒，但你家後來那些事情...應該把你難倒了吧？你快樂嗎？要加油喔。」最後輪到姚淳耀介紹李國毅，更直接吐槽：「他永遠都升不了官，永遠把自己擺在最後面。」李國毅邊聽他形容邊演出慘樣，還被拱跳女團舞、仰臥起坐，三人互虧完全沒有包袱，深刻展現劇中高中死黨的絕佳默契。

劇中蔡亘晏飾演的「魏欣妤」，夾在李國毅、姚淳耀飾演的兩位高中摯友之間，有一段相當純真的曖昧互動，台灣大哥大MyVideo也拋出靈魂拷問：「如果妳真的是魏欣妤，會選誰？」沒想到蔡亘晏笑說，如果是自己本人，「小孩子才做選擇，我兩個都要！」她進一步分析角色心境，認為高中時期的魏欣妤其實還不懂什麼是愛情，只知道和兩個人在一起都很快樂，也很享受被照顧的感覺。不過若真的要做選擇，她認為羅冠豪（姚淳耀 飾）比較適合當男朋友，而陳志偉（李國毅 飾）則是理想老公，「一個適合談戀愛，一個適合成家。」完美回答也讓兩位男主角點頭贊同。

蔡亘晏在《成名在望》嫁入豪門，卻無外界想得光鮮亮麗。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

李國毅在《成名在望》成為永遠升不了官的刑警。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

姚淳耀在《成名在望》因為不可抗的因素，為生計苦撐。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

《成名在望》開播先講述三位少年少女們懷抱夢想 長大，卻走上截然不同的人生道路。談到自己童年的夢想，姚淳耀的答案讓所有人瞬間笑翻。他透露，小時候最大的夢想竟然是「賣抹布」，因為國小開學時每個同學都要帶一條抹布，他天真認為：「如果每個同學都跟我買，我就可以賺很多錢。」蔡亘晏聽完忍不住笑說：「這很羅冠豪耶！」李國毅也認證：「很有生意頭腦。」蔡亘晏甚至當場幫他規劃創業，「你可以成立抹布生計有限公司，還可以找人冠名贊助！」

《成名在望》徐祥竣（右）飾演年輕版李國毅，與邱勝揚飾演的年輕版姚淳耀、朱勻甄飾演年輕版蔡亘晏是高中死黨。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

相較於姚淳耀的「抹布夢」，蔡亘晏則分享，小學六年級曾在「我的夢想」圖畫紙上畫下一支麥克風，希望長大能站在舞台上唱歌，如今不僅成為演員，也因這回主演《成名在望》挑戰唱跳女團偶像角色，直呼：「我夢想成真了！冥冥之中謝謝老天爺幫我完成這個夢想！」李國毅則坦言，自己從來沒有設定太遠大的目標，而是把眼前每一份工作做好，「能夠拍《成名在望》，跟自己欣賞、頻率相近的演員合作，就是夢想成真的感覺。」但怕回答太官腔了，還不忘幽默給另一個答案：「我的夢想就是成為一名演員，現在真的成為演員了，耶！」

《成名在望》以一群高中好友跨越多年的人生際遇為主軸，描寫他們年輕時懷抱夢想，踏入社會後卻在現實、家庭與情感拉扯下，逐漸走上截然不同的道路。李國毅飾演始終把別人擺在自己前面的刑警「陳志偉」，姚淳耀飾演一心想往上爬、為成功不惜付出代價的「羅冠豪」，蔡亘晏則飾演曾是女偶像、後來嫁入豪門的「魏欣妤」，三位高中摯友多年後再度交會，也被迫重新面對青春留下的遺憾與選擇。《成名在望》每週六晚上10點於台灣大哥大MyVideo更新最新集數。

蔡亘晏（左）小六一幅畫成功預言現在人生，竟圓夢在《成名在望》成為唱跳歌手。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）