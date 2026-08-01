菜鳥律師化身 Rapper 日劇《律政節奏》Diss連發

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鈴鹿央士首挑黃金時段男主角，化身口吃菜鳥律師用饒舌辯護。

鈴鹿央士首挑黃金時段男主角，化身口吃菜鳥律師用饒舌辯護。 重點二： 稻垣吾郎與小雪睽違18年再合作，劇中再度披上律師袍。

稻垣吾郎與小雪睽違18年再合作，劇中再度披上律師袍。 重點三：劇組互動氣氛熱絡，鈴鹿央士還曾當攝影助理幫忙換鏡頭。

日本律政劇《律政節奏》由「國寶級帥哥」鈴鹿央士、稻垣吾郎、小雪攜手演出。鈴鹿央士飾演口吃的菜鳥律師 「泰地空」，利用『饒舌』當武器，在法庭上找到說話節奏！與勝率 100% 的菁英律師、充滿神祕的所長組成團隊，攜手解決棘手案件，是一部痛快逆轉勝的全新概念律政劇。垣吾郎爆料，鈴鹿央士曾拍戲拍到一半跑去當攝影助理，甚至還幫忙換鏡頭，笑虧他的名字應該改列在幕後名單裡。《律政節奏》每週六 LINE TV 獨家跟播中。

《律政節奏》鈴鹿央士首度擔綱黃金時段連續劇男主角，劇中不僅飾演律師，更挑戰用饒舌方式在法庭上辯論，前所未見的設定讓他一度對自己充滿懷疑，笑說：「無論是饒舌、律師還是口吃，都是第一次接觸」每天都抱著積極的心態迎接挑戰，希望能透過角色將這份能量傳遞給觀眾。受訪時被問及最擅長的技能，鈴鹿央士幽默笑答：「我不管在哪裡都睡得著」意外展現反差萌魅力。

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《律政節奏》鈴鹿央士飾演口吃的菜鳥律師「泰地空」。圖／LINE TV 提供

《律政節奏》鈴鹿央士法庭上饒舌辯論！LINE TV 獨家播出。圖／LINE TV 提供

小雪於劇中飾演神秘的所長「雪村明日實」，大讚鈴鹿央士成功詮釋菜鳥律師安靜、木訥卻充滿魅力的特質，尤其饒舌表現更是令人驚艷，忍不住笑稱：「不愧是我挖角來的律師！」。稻垣吾郎則飾演菁英律師「星秀幸」，他發現鈴鹿央士看似隨性卻十分熱情，私下非常樂於與劇組工作人員交流，甚至跑去當攝影助理，連換鏡頭都會學會了。小雪表示：「他還把大家(工作人員)的名字都記起來了，超厲害！」同劇演員前原瑞樹也開玩笑說：「他的名字要改放幕後名單裡才對」沒想到小雪聽了立馬吐槽：「那鈴鹿要再多做一點工作才行喔！」展現演員間融洽好感情。

《律政節奏》稻垣吾郎飾演菁英律師「星秀幸」。圖／LINE TV 提供

提及《律政節奏》特別之處，稻垣吾郎說，這次採用「邊播邊拍」的模式，讓演員能隨著劇情推進，感受到觀眾的反應與討論，是拍攝連續劇獨有的樂趣。劇中最吸引他的，莫過於鈴鹿央士以饒舌方式表進行辯護，總覺得格外有說服力，直呼：「看起來非常痛快，我也想試試看！」這番話讓鈴鹿央士抓到把柄立刻接話：「那最後一集的時候要來挑戰看看喔！」令人期待精彩大結局是否會留下驚喜彩蛋。

稻垣吾郎與小雪睽違 18 年再度合作，巧合的是，兩人在 2008 年《佐佐木夫妻的無義之戰》中飾演律師夫妻，如今又不約而同披上律師袍，以全新角色再次相遇。稻垣吾郎表示，之前兩人曾並肩作戰長達 3 個月，即使角色不同也能展現絕佳默契。小雪回應，稻垣吾郎經常成為大家捉弄的對象，笑說：「這次我打算好好捉弄他一番！」這段跨越 18 年的緣分不僅成為亮點，也讓劇迷期待兩人久違同框擦出的全新火花。更多資訊，請上官方專頁查詢。

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鈴鹿央士首挑黃金時段男主角，化身口吃菜鳥律師用饒舌辯護。 重點二： 稻垣吾郎與小雪睽違18年再合作，劇中再度披上律師袍。

稻垣吾郎與小雪睽違18年再合作，劇中再度披上律師袍。 重點三：劇組互動氣氛熱絡，鈴鹿央士還曾當攝影助理幫忙換鏡頭。