最新犯罪懸疑韓劇 ！《婚姻之後》南宮珉離婚之際 捲入分秒必爭犯罪懸案

丈夫提出離婚 後妻子卻離奇失蹤？Disney+ 宣布由南宮珉、李雪主演的最新犯罪懸疑 韓劇 《婚姻 之後》定檔於7月4日上線。

原本看似「天作之合」的泰柱與世允，結婚後關係卻迅速走樣，兩人從甜蜜轉為爭吵不斷。歷經四年充滿摩擦與痛苦的婚姻生活後，身為成功神經外科醫生的泰柱終於決定開口提出離婚；然而，就在他提出離婚的隔天，妻子世允卻離奇失蹤，案件充滿疑點，讓泰柱一夕之間成為警方追查的頭號嫌疑人。為了尋找失聯的妻子，他不僅必須躲避警方追捕，也不得不試圖營救這位關係早已疏離的妻子。

《婚姻之後》由南宮珉（《我們的電影》、《千元律師》）飾演事業有成的醫生泰柱，同時也是妻子失蹤案的頭號嫌疑人；李雪（《賭金》、《我們的電影》）飾演世允，一位自律且充滿野心的醫院理事長。作品由金楨顯（《狂醫魔徒》、《瘋狂愛上你》）執導，並由鄭在賀擔任編劇。

《婚姻之後》是 Disney+ 持續推出的多部精彩韓劇之一，喜愛韓國犯罪懸疑作品的觀眾，現在還可在Disney+ 觀看《賭金》，描寫一名女子在意外發現裝滿金條的車後踏上逃亡之旅；《韓國製造》，講述一名韓國中情局特工深陷秘密與危機的雙重漩渦；以及《操控遊戲》，描述一名男子遭誤判入獄、被迫承受自己從未犯下的重大罪行等多部獨家熱播作品。

《婚姻之後》劇照。圖／Disney+

《婚姻之後》劇照。圖／Disney+

《婚姻之後》劇照。圖／Disney+

《婚姻之後》劇照。圖／Disney+

《婚姻之後》劇照。圖／Disney+