取材台灣重大刑案影集《成名在望》7/25開播　李國毅、姚淳耀、黃迪揚等金獎演員同台飆戲

台劇《成名在望》集結實力派金獎陣容李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚領銜主演，將於 7 月 25 日起隆重登場！由金牌監製湯昇榮帶領頂尖幕後團隊操刀，取材轟動一時的「香港富商綁架案」等台灣重大刑案與世界金融風暴下舉家自殺悲劇，更破格力邀曾掌鏡《相撲聖域》、《殺手寓言2：殺手不殺人》等多部國際知名大作的日本頂尖攝影指導直井康志跨海操刀，打造震撼人心的電影級視聽盛宴。

邀日本攝影指導 神乎其技的掌鏡技術

在最新釋出的製作篇花絮中，李國毅與姚淳耀這對相識多年的老朋友，上演揪心火爆的激烈互毆戲，善惡邊界徹底崩壞！而花絮片尾，姚淳耀穿著囚服失控崩潰，伴隨著哭到斷腸的凄厲吶喊，張力十足！

為了替本劇注入獨特的暴力美學風格，劇組遠道力邀日本知名攝影指導直井康志加入，而他神乎其技的一鏡到底掌鏡技術，令兩位男主角讚不絕口，李國毅讚嘆：「直井先生是我看過持 Steadicam 最穩的人！可以很放心跟著他一鏡到底的鏡頭，彷彿不需要太出力，在畫面裡就很有戲。」姚淳耀也驚豔道：「在監獄拍動作戲時，直井先生只看了大約兩次排練，就能手持鏡頭全程跟隨。他完美補滿了可能產生破綻的地方，力道拳拳到位，節奏非常順暢，當下真的太佩服了！」李國毅更透露，某天得到直井先生透過翻譯傳達「拍你時自己也很投入」的讚美，讓他超級開心，兩人私下甚至互加 IG 成為跨國好友。

耗時4年 大膽取材揭密社會黑暗面

監製湯昇榮透露，《成名在望》的故事旨在探討重大刑案背後那些不為人知的故事，大膽撕開社會的面相，讓觀眾感受到故事脈動與自身息息相關。製作人黃桂慧更表示：「劇本花了 4 年半的時間，以刑事案件背景一個一個去濃縮討論，建立世界觀。」 劇中綁架案手法取材自當年驚動社會的「香港富商綁架案」，包含在隧道內換車躲避警方追緝、頻繁更換窩藏地點等逼真細節，刻畫角色在時代洪流與打擊下所走出的宿命。製作人陳凌立補述，劇本巧妙結合了 2008 年左右的世界金融風暴，將台灣當時的社會變遷與經濟現況完美與角色融合，展現大環境對人性的催化。

李國毅（左）與姚淳耀在《成名在望》劇中有許多肢體衝突戲，在日本知名攝影指導直井康志掌鏡下拳拳到位。圖／瀚草影視提供

姚淳耀在《成名在望》中入獄慘遭霸凌，花絮片尾有段他崩潰吶喊的戲，張力十足。圖／瀚草影視提供

超逼真肉票體驗 源自黃迪揚創意加戲

黃迪揚在劇中飾演大財閥「松延王」的二公子「邱隆泰」，他透露，這絕對是他演員生涯中肉體與內心最絕望的一次。他在第一集風光亮相後隨即遭綁架，更主動向導演加碼「創意被虐」，不僅慘遭熱水淋身，甚至因挨餓好幾天，必須像狗一樣趴在地上狂吞綁匪踩過的便當，因蒙眼拍攝，第一口還直接咬到地上麻繩，黃迪揚心有餘悸地說：「對手演員生氣到把我掐在地上連續狠摔，當下真的完全無法呼吸，那個求生欲和飢餓感非常真實。」而在導演刻意不喊卡的寂靜時刻，他躺在地上竟浮現角色的「人生走馬燈」，讓他直呼有種「迴光返照」之感，更自我懷疑：「我為什麼會在這邊演戲？」

黃迪揚在劇中慘遭綁架施虐，其中掐脖戲讓他直呼難以呼吸。圖／瀚草影視提供

黃迪揚在《成名在望》飾演大財閥「松延王」的二公子「邱隆泰」，劇中綁架案手法取材自轟動社會的「香港富商綁架案」。圖／瀚草影視提供

本劇講述李國毅、姚淳耀、蔡亘晏飾演的昔日高中摯友在一起重大綁架案中意外重逢，隨著營救行動展開，卻一步步深陷歹徒精心佈局的計謀中，也逼得他們不得不面對那段埋藏在 18 歲的殘酷祕密。劇中深刻探討人性的不堪與黑暗面，第一季導演羅安得為人性下了精準註解：「殘破的大人就是角色現在的樣子，你的善可能就是我的惡，我的惡可能是你的善。」第二季導演陳冠仲形容，劇中主角群彼此曾經很要好，卻因一連串狗屁倒灶的事迷失方向，重點在於面臨危機時，未來將會走出什麼樣的路。

《成名在望》由東森電視事業股份有限公司、TAICCA 文化內容策進院、中華電信股份有限公司、合影視有限合夥出品，瀚草影視製作，獲得文化部影視局電視及新媒體內容製作補助支持，這場關於「夢想被現實吞噬、生活成了生存」的社會寓言，將於 7 月 25 日起正式開播，7/25 (六) 起每週六晚上 9 點、10 點在公視各播一集，7/26 (日) 起每週日晚上 8 點、9 點在東森戲劇台各播一集，全劇總共14集，帶領觀眾一層層剝開謊言背後的殘酷真相。更多影集資訊請鎖定官方社群平台。

最新製作篇花絮：

人物角色一次看：

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

圖／瀚草影視提供

【播出資訊】 影集《成名在望》 PTS公共電視： 7/25 (六) 起，每週六晚上 9 點、10 點各播一集。 EBC東森戲劇： 7/26 (日) 起，每週日晚上 8 點、9 點各播一集。